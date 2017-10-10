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Посети офтальмолога в день зрения!
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По инициативе Всемирной Организации Здравоохранения каждый второй четверг октября отмечается Всемирный День Зрения. По этому случаю Ковровская глазная клиника «Био Абсолют» урезает стоимость своих услуг ровно в половину. Акция действует только один день — 12 октября. Если давно планировали посетить офтальмолога, да все не находилось времени, стоит обратить внимание на эту дату, можно здорово сэкономить.
Пройдите комплексную проверку зрения 12 октября в Ковровской глазной клинике «Био Абсолют». Современная высокотехнологичная аппаратура позволяет определить любые аномалии рефракции глаза: дальнозоркость, близорукость, астигматизм, выявить катаракту или глаукому на ранней стадии, определить уровень осложнений при диабете и т.д. Качественное компьютерная диагностика – является отличным способом профилактики глазных болезней.
По итогам компьютерного обследования офтальмологи, основываясь на состоянии зрительных функций пациента, дадут необходимые рекомендации. Полная диагностика зрения позволит избежать серьезных проблем со зрением и избавит от дорогостоящей терапии в будущем.
Записаться на прием в Ковровскую глазную клинику «Био Абсолют» можно по телефонам: 8 (49232) 5-38-38; 8 919 005 38 38. Адрес: Димитрова, 2 «Б» (профилакторий ОАО «ЗиД»).
При покупке оправы — линзы в подарок!
В этот же день, 12 октября, во всех салонах сети «Мир Оптики» при заказе оправы абсолютно БЕСПЛАТНО, в подарок клиентам идут очковые полимерные линзы СR-39.
КОНТАКТЫ сети салонов «Мир оптики»:
— проезд Брюсова, д. 3, Тел. +7 (49232) 3-13-41
— пр. Ленина, 26. Тел. +7 (49232) 6-46-10.
— ул. Ватутина, 59, ТЦ «Треугольник». Тел. +7-910-670-12-22.
— ул. Димитрова, д. 2 «Б». Тел. +7 (49232) 5-38-38.
ЛИЦЕНЗИЯ: № ЛО-33-01-002399 ОТ 23.06.2017 Г., ВЫДАНА ДЕПАРТАМЕНТОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ.
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