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Последний звонок. Новая жизнь. Видео
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На просторах интернета появилось видео. Выпускники 22 школы приглашают всех к себе на «Последний звонок». Себя они называют «Дети 90-х». А своё окончание школьной истории — начало новой жизни. Премьеру назначили на 25 мая.
В сети одинадцатиклассники написали «Ждём всех. Будет жарко! Встречаемся 25 мая в 22 школе». За сутки видеоприглашение набрало 3 884 просмотра. Это при 139 280 населения. Исключаем тех, кто не сидит в ВК. Ребят, да у вас есть все шансы! Только время напишите.
Это не шутки. Раз позвали, надо идти. Да, и желающих появляется всё больше. И они очень боятся, что школьная охрана их не пропустит.
Последние звонки закончились
уже не школьники, впереди выпускные экзамены. Скоро всех школах страны: утром — мероприятия, символично завершающие обучение уже бывших школьников и их переход во взрослую жизнь. Вечером — выпускники продолжат отмечать праздник на улицах, в парках и развлекательных клубах.
Родители московских школьников предложили запретить праздновать «Последний звонок». Говорят, что можно ограничиться торжественной линейкой. Так как «Последний звонок» не является последним, ярким и запоминающимся днём. Ведь впереди экзамены. В Коврове пока разговор об этом не стоит.
Прощаться с уроками начали ещё в 20-е годы прошлого века. Выглядело это немного иначе, нежели сейчас. Тогда в 20-е, столы не накрывали. Был только гимн и праздничные выступления. А вот пышность и размах появился в 70-х годах, на теплоходе впервые заиграла музыка. Да, и теперешние школьники иначе относятся к этому празднику. Добавляя всё новые и новые краски.
В сети одинадцатиклассники написали «Ждём всех. Будет жарко! Встречаемся 25 мая в 22 школе». За сутки видеоприглашение набрало 3 884 просмотра. Это при 139 280 населения. Исключаем тех, кто не сидит в ВК. Ребят, да у вас есть все шансы! Только время напишите.
Это не шутки. Раз позвали, надо идти. Да, и желающих появляется всё больше. И они очень боятся, что школьная охрана их не пропустит.
Второй год подряд пытаюсь попасть к друзьям на выпуск, охрана ни в какую не пускают. 11-классники, решите там вопрос с этим делом. Хотим попасть!
Последние звонки закончились
Родители московских школьников предложили запретить праздновать «Последний звонок». Говорят, что можно ограничиться торжественной линейкой. Так как «Последний звонок» не является последним, ярким и запоминающимся днём. Ведь впереди экзамены. В Коврове пока разговор об этом не стоит.
Прощаться с уроками начали ещё в 20-е годы прошлого века. Выглядело это немного иначе, нежели сейчас. Тогда в 20-е, столы не накрывали. Был только гимн и праздничные выступления. А вот пышность и размах появился в 70-х годах, на теплоходе впервые заиграла музыка. Да, и теперешние школьники иначе относятся к этому празднику. Добавляя всё новые и новые краски.
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