Последний звонок. Новая жизнь. Видео

Второй год подряд пытаюсь попасть к друзьям на выпуск, охрана ни в какую не пускают. 11-классники, решите там вопрос с этим делом. Хотим попасть!

уже не школьники

Ну, что ковровчане, все в 22 школу?

В сети одинадцатиклассники написали «Ждём всех. Будет жарко! Встречаемся 25 мая в 22 школе». За сутки видеоприглашение набрало 3 884 просмотра. Это при 139 280 населения. Исключаем тех, кто не сидит в ВК. Ребят, да у вас есть все шансы! Только время напишите.Это не шутки. Раз позвали, надо идти. Да, и желающих появляется всё больше. И они очень боятся, что школьная охрана их не пропустит.Последние звонки закончились, впереди выпускные экзамены. Скоро всех школах страны: утром — мероприятия, символично завершающие обучение уже бывших школьников и их переход во взрослую жизнь. Вечером — выпускники продолжат отмечать праздник на улицах, в парках и развлекательных клубах.Родители московских школьников предложили запретить праздновать «Последний звонок». Говорят, что можно ограничиться торжественной линейкой. Так как «Последний звонок» не является последним, ярким и запоминающимся днём. Ведь впереди экзамены. В Коврове пока разговор об этом не стоит.Прощаться с уроками начали ещё в 20-е годы прошлого века. Выглядело это немного иначе, нежели сейчас. Тогда в 20-е, столы не накрывали. Был только гимн и праздничные выступления. А вот пышность и размах появился в 70-х годах, на теплоходе впервые заиграла музыка. Да, и теперешние школьники иначе относятся к этому празднику. Добавляя всё новые и новые краски.