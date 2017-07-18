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Посол США едет прямиком в нашу область. Заедет в Ковров?
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Джон Теффт впервые побывает в 33 регионе. Американский посол намерен быть на земле Владимирской с 18 по 21 июля.
В рамках поездки Теффт познакомится с работой совместных российско-американских предприятий и местными бизнесменами. Запланированы встречи с представителями РПЦ и выпускниками программ американского обмена — пресс-служба посольства.
В программе визита Владимирской области значится посещение Успенского и Дмитриевского соборов во Владимире, церкви Покрова на Нерли в Боголюбово, в Суздальском кремле и ряд других выдающихся памятников русского зодчества.
В июле 2017 года американское посольство в Москве официально объявило, что Теффт завершит свою деятельность в качестве посла в Москве в начале осени 2017 года. Джон Теффт — кадровый дипломат со стажем более 40 лет. Он был послом США в Литве, Грузии, Украине. Работал заместителем помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии, был советником по международным делам в Национальном военном колледже в Вашингтоне, служил исполнительным директором Форума руководителей бизнеса корпорации RAND.
В рамках поездки Теффт познакомится с работой совместных российско-американских предприятий и местными бизнесменами. Запланированы встречи с представителями РПЦ и выпускниками программ американского обмена — пресс-служба посольства.
В программе визита Владимирской области значится посещение Успенского и Дмитриевского соборов во Владимире, церкви Покрова на Нерли в Боголюбово, в Суздальском кремле и ряд других выдающихся памятников русского зодчества.
В июле 2017 года американское посольство в Москве официально объявило, что Теффт завершит свою деятельность в качестве посла в Москве в начале осени 2017 года. Джон Теффт — кадровый дипломат со стажем более 40 лет. Он был послом США в Литве, Грузии, Украине. Работал заместителем помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии, был советником по международным делам в Национальном военном колледже в Вашингтоне, служил исполнительным директором Форума руководителей бизнеса корпорации RAND.
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