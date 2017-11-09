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Потому что на десять девчонок. Сто лет ЗАГС
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Органы ЗАГС — это не только регистрация и расторжение браков, но и регистрация рожденных и умерших. По сути, эта организация обладает самыми полными сведениями о демографической ситуации в разных районах нашей страны.
Но упор в экспозиции сделан все-таки на торжественное мероприятие, происходящее в стенах ЗАГС или с участием его работников — регистрацию браков. Здесь можно увидеть старинные фасоны свадебной одежды, украшений и фотографии молодоженов разных лет.
Отдельное место предусмотрено для стенда, посвященного церковному венчанию. Многие представители РПЦ придерживаются мнения, что венчание допустимо только после регистрации брака в органах ЗАГС.
На стендах новейшей истории поздравление ковровчанам, отпраздновавшим в этом году Золотую свадьбу. 30 сентября полувековую годовщину свадьбы отпраздновали Нели и Владимир Люминых.
Также здесь показаны варианты регистрационных книг, которые использовались в разное время, свидетельства о заключении брака, свидетельства о рождении и о смерти человека разных времен. Удивительно, что в 70-е года выдавали даже медали за заключение брака, также почетный знак получали рожденные на Владимирской земле. Больше интересных фактов можно узнать, посетив выставочный зал.
Что касается Ковровского отдела ЗАГС, то первой его заведующей в 1952 году стала Татьяна Румянцева, которая руководила организацией до 1997 года. На сегдняшний день отдел возглавляет Татьяна Панина.
Стоит отметить, что работники ЗАГС не имеют строго образования по определенной специализации. Работать В ЗАГСе может человек, получивший высшее образование, умеющий строить общение, проявлять такт, понимание и держать себя на публике.
Если посмотреть на график смертности и рождаемости, то становится не по себе… Потому что синяя линия смертности с 1995 года значительно выше красной линии рождаемости.
Экспозиция весьма интересная, хоть и небольшая.
Выставка проработает в Музее природы и этнографии до 15 декабря.
Фотограф Игорь Селезнев
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