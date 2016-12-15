Признание в противогазе. Парни о девушках!

Скорее необходимость! Воевать не модно. Надо уважать традиции предков и помнить какой ценой они заслужили победу!

Я думаю, что мода. Ведь спорт — всегда в моде.

Я сам занимаюсь спортом. Плаванием. Даже собираюсь на ЦФО. Девушки нравятся спортивные.

Девушки — слабый пол! И должны быть мягкими и нежными!

А моя девушка — гимнастка.

А знаете ли вы, что впервые игра была проведена 23 февраля 1964 года? А правила «Зарницы» разработала учительница из села Мысы Краснокамского района Пермской области.

Вчера в энергомеханическом колледже состоялось военно-спортивное соревнование «Зарница», участвовали студенты колледжей Коврова.Всего четыре команды: из колледжа сервиса и технологий, транспортного колледжа, промышленно-гуманитарного и энергомеханического. Мы выяснили, какие девчонки нравятся этим парням и через что нужно пройти, чтобы победить.: строевой смотр, надевание противогаза, подтягивание на перекладине, соревнование «снайпер» и викторина.«Равняйсь! Смирно!» Обратите внимание как парни стоят в шеренге. Ровная линия и руки по швам! И с блеском в глазах и стремлением к победе, исполнили гимн РФ, мероприятие-то патриотическое.Ребятам только предстоит отдать долг Родине. Но уже сейчас на вопрос «Хотите ли служить?» они ответили без раздумья: «Хотим!». Даже по контракту.Военно-спортивная подготовка — обязательное условие воспитания молодежи. До колледжей многие даже учились в кадетских классах.И всё-таки «Зарница» — это мода или необходимость?А что с формой? Все команды в военной-полевой форме. И у каждой в наличии отличительные знаки. Вот, например, команда «Патриот».Для GK нет ничего невозможного! Найдём любой ракурс для удачной фотографии! Это — первый этап конкурса. Строевой смотр, доклад капитана, девиз и торжественный марш с песней.Пока парни соревновались, девчонки-волонтёры… делали ставки на победителей. Ведь непросто, например, с дистанции 30 метров попасть прямо в цель. Или показать лучший результат в противогазе. А больше всех подтянуться слабо?Слабо, девчонки, слабо! Интересно, а какие девушки нравятся парням?Участвует вся команда. Тот, кто выполнил команду, делает шаг вперёд. Оценивались быстрота и правильность выполнения.Здесь подбородок должен быть выше перекладины. Чем больше за 30 секунд выполнишь упражнений, тем лучше.Участвовали три представителя от команды. Стрельба из пневматической винтовки, положение — лёжа, дистанция — 30 метров.Всего вопросов 21. Это вопросы — на знание военной истории СССР, РФ и Великой Отечественной войны.За команду «КТК» пришли болеть верные товарищи, однокурсники и болельщики.Второй этап соревнований — это военно-спортивная эстафета. Включает в себя сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, бег с автоматом и переноска раненого на носилках. А ещё участников ожидали разборка и сборка автомата Калашникова и челночный бег: 10 раз по 10 метров. Финиш!Организаторы «Зарницы» — патриотический центр Шпагина, профком студентов и аспирантов КГТА, военный комиссариат Коврова и Ковровского района, войсковая часть 30616 и общественная организация ветеранов «Боевое братство».Судили соревнования начальник штаба патриотического движения «ЮНАРМИЯ», участник общественной организации «Боевое братство», начальник штаба патриотического центра Шпагина, представитель центра Шпагинаи спасатель