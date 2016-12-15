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Признание в противогазе. Парни о девушках!
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Мальчишки с малых лет рвутся поиграть в войнушку. Помните игру «Зарница»? Для взрослых — ностальгия, для детей — увлекательная игра. А ещё эта игра воспитывает дисциплину и боевой дух. Да, и крепкие парни больше нравятся девчонкам!
Вчера в энергомеханическом колледже состоялось военно-спортивное соревнование «Зарница», участвовали студенты колледжей Коврова.
Всего четыре команды: из колледжа сервиса и технологий, транспортного колледжа, промышленно-гуманитарного и энергомеханического. Мы выяснили, какие девчонки нравятся этим парням и через что нужно пройти, чтобы победить.
В «Зарнице» пять этапов: строевой смотр, надевание противогаза, подтягивание на перекладине, соревнование «снайпер» и викторина.
«Равняйсь! Смирно!» Обратите внимание как парни стоят в шеренге. Ровная линия и руки по швам! И с блеском в глазах и стремлением к победе, исполнили гимн РФ, мероприятие-то патриотическое.
Ребятам только предстоит отдать долг Родине. Но уже сейчас на вопрос «Хотите ли служить?» они ответили без раздумья: «Хотим!». Даже по контракту.
Военно-спортивная подготовка — обязательное условие воспитания молодежи. До колледжей многие даже учились в кадетских классах.
И всё-таки «Зарница» — это мода или необходимость?
Кирилл Захарьин (КТК, 1 курс):
Пётр Бей (ККСТ, 1 курс):
А что с формой? Все команды в военной-полевой форме. И у каждой в наличии отличительные знаки. Вот, например, команда «Патриот».
Для GK нет ничего невозможного! Найдём любой ракурс для удачной фотографии! Это — первый этап конкурса. Строевой смотр, доклад капитана, девиз и торжественный марш с песней.
Пока парни соревновались, девчонки-волонтёры… делали ставки на победителей. Ведь непросто, например, с дистанции 30 метров попасть прямо в цель. Или показать лучший результат в противогазе. А больше всех подтянуться слабо?
Слабо, девчонки, слабо! Интересно, а какие девушки нравятся парням?
Григорий Самсонов (ЭМК, 2 курс):
Пётр Бей:
Кирилл Захарьин:
Команда «Газы!» Участвует вся команда. Тот, кто выполнил команду, делает шаг вперёд. Оценивались быстрота и правильность выполнения.
Подтягивание на перекладине. Здесь подбородок должен быть выше перекладины. Чем больше за 30 секунд выполнишь упражнений, тем лучше.
Соревнование «Снайпер». Участвовали три представителя от команды. Стрельба из пневматической винтовки, положение — лёжа, дистанция — 30 метров.
Викторина. Всего вопросов 21. Это вопросы — на знание военной истории СССР, РФ и Великой Отечественной войны.
За команду «КТК» пришли болеть верные товарищи, однокурсники и болельщики.
Второй этап соревнований — это военно-спортивная эстафета. Включает в себя сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, бег с автоматом и переноска раненого на носилках. А ещё участников ожидали разборка и сборка автомата Калашникова и челночный бег: 10 раз по 10 метров. Финиш!
Организаторы «Зарницы» — патриотический центр Шпагина, профком студентов и аспирантов КГТА, военный комиссариат Коврова и Ковровского района, войсковая часть 30616 и общественная организация ветеранов «Боевое братство».
Судили соревнования начальник штаба патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Дмитрий Маштаков, участник общественной организации «Боевое братство» Игорь Власов, начальник штаба патриотического центра Шпагина Владимир Максимовский, представитель центра Шпагина Сергей Мостовой и спасатель Надежда Холиева.
Фотограф Игорь Селезнёв
Вчера в энергомеханическом колледже состоялось военно-спортивное соревнование «Зарница», участвовали студенты колледжей Коврова.
Всего четыре команды: из колледжа сервиса и технологий, транспортного колледжа, промышленно-гуманитарного и энергомеханического. Мы выяснили, какие девчонки нравятся этим парням и через что нужно пройти, чтобы победить.
В «Зарнице» пять этапов: строевой смотр, надевание противогаза, подтягивание на перекладине, соревнование «снайпер» и викторина.
«Равняйсь! Смирно!» Обратите внимание как парни стоят в шеренге. Ровная линия и руки по швам! И с блеском в глазах и стремлением к победе, исполнили гимн РФ, мероприятие-то патриотическое.
Ребятам только предстоит отдать долг Родине. Но уже сейчас на вопрос «Хотите ли служить?» они ответили без раздумья: «Хотим!». Даже по контракту.
Военно-спортивная подготовка — обязательное условие воспитания молодежи. До колледжей многие даже учились в кадетских классах.
И всё-таки «Зарница» — это мода или необходимость?
Кирилл Захарьин (КТК, 1 курс):
Скорее необходимость! Воевать не модно. Надо уважать традиции предков и помнить какой ценой они заслужили победу!
Пётр Бей (ККСТ, 1 курс):
Я думаю, что мода. Ведь спорт — всегда в моде.
А что с формой? Все команды в военной-полевой форме. И у каждой в наличии отличительные знаки. Вот, например, команда «Патриот».
Для GK нет ничего невозможного! Найдём любой ракурс для удачной фотографии! Это — первый этап конкурса. Строевой смотр, доклад капитана, девиз и торжественный марш с песней.
Пока парни соревновались, девчонки-волонтёры… делали ставки на победителей. Ведь непросто, например, с дистанции 30 метров попасть прямо в цель. Или показать лучший результат в противогазе. А больше всех подтянуться слабо?
Слабо, девчонки, слабо! Интересно, а какие девушки нравятся парням?
Григорий Самсонов (ЭМК, 2 курс):
Я сам занимаюсь спортом. Плаванием. Даже собираюсь на ЦФО. Девушки нравятся спортивные.
Пётр Бей:
Девушки — слабый пол! И должны быть мягкими и нежными!
Кирилл Захарьин:
А моя девушка — гимнастка.
Команда «Газы!» Участвует вся команда. Тот, кто выполнил команду, делает шаг вперёд. Оценивались быстрота и правильность выполнения.
Подтягивание на перекладине. Здесь подбородок должен быть выше перекладины. Чем больше за 30 секунд выполнишь упражнений, тем лучше.
Соревнование «Снайпер». Участвовали три представителя от команды. Стрельба из пневматической винтовки, положение — лёжа, дистанция — 30 метров.
Викторина. Всего вопросов 21. Это вопросы — на знание военной истории СССР, РФ и Великой Отечественной войны.
За команду «КТК» пришли болеть верные товарищи, однокурсники и болельщики.
Второй этап соревнований — это военно-спортивная эстафета. Включает в себя сгибание и разгибание рук в упоре лёжа, бег с автоматом и переноска раненого на носилках. А ещё участников ожидали разборка и сборка автомата Калашникова и челночный бег: 10 раз по 10 метров. Финиш!
Организаторы «Зарницы» — патриотический центр Шпагина, профком студентов и аспирантов КГТА, военный комиссариат Коврова и Ковровского района, войсковая часть 30616 и общественная организация ветеранов «Боевое братство».
Судили соревнования начальник штаба патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Дмитрий Маштаков, участник общественной организации «Боевое братство» Игорь Власов, начальник штаба патриотического центра Шпагина Владимир Максимовский, представитель центра Шпагина Сергей Мостовой и спасатель Надежда Холиева.
А знаете ли вы, что впервые игра была проведена 23 февраля 1964 года? А правила «Зарницы» разработала учительница из села Мысы Краснокамского района Пермской области.
Фотограф Игорь Селезнёв
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