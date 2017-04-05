Обо всём
Пробки на проспекте. Дорожные работы
0 839
С понедельника на проспекте Ленина ведутся дорожные работы. Чистят, сверлят, засыпают.
Последние три дня на проспекте Ленина затруднено движение. Это связано с работами по ямочному ремонту дорожного покрытия.
МУП «САХ» очищает проезжую часть от грязи, а ООО «Дортех» производит ремонт.
Некоторые ямы засыпают щебнем, а некоторые заливают асфальтной смесью.
Известно также, что в апреле планируется провести ямочный ремонт еще на 38 ковровских улицах.
Общая стоимость муниципального контракта по ремонту дорого с компанией ООО «Дортех» составляет пять миллионов рублей.
Фотограф Игорь Селезнёв
Последние три дня на проспекте Ленина затруднено движение. Это связано с работами по ямочному ремонту дорожного покрытия.
МУП «САХ» очищает проезжую часть от грязи, а ООО «Дортех» производит ремонт.
Некоторые ямы засыпают щебнем, а некоторые заливают асфальтной смесью.
Известно также, что в апреле планируется провести ямочный ремонт еще на 38 ковровских улицах.
Общая стоимость муниципального контракта по ремонту дорого с компанией ООО «Дортех» составляет пять миллионов рублей.
Фотограф Игорь Селезнёв
0 комментариев