Пробки на проспекте. Дорожные работы

Последние три дня на проспекте Ленина затруднено движение. Это связано с работами по ямочному ремонту дорожного покрытия.МУП «САХ» очищает проезжую часть от грязи, а ООО «Дортех» производит ремонт.Некоторые ямы засыпают щебнем, а некоторые заливают асфальтной смесью.Известно также, что в апреле планируется провести ямочный ремонт еще на 38 ковровских улицах.Общая стоимость муниципального контракта по ремонту дорого с компанией ООО «Дортех» составляет пять миллионов рублей.