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Пробки на проспекте. Дорожные работы

Анна Постникова
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С понедельника на проспекте Ленина ведутся дорожные работы. Чистят, сверлят, засыпают.




Последние три дня на проспекте Ленина затруднено движение. Это связано с работами по ямочному ремонту дорожного покрытия.

МУП «САХ» очищает проезжую часть от грязи, а ООО «Дортех» производит ремонт.

Некоторые ямы засыпают щебнем, а некоторые заливают асфальтной смесью.

Известно также, что в апреле планируется провести ямочный ремонт еще на 38 ковровских улицах.



Общая стоимость муниципального контракта по ремонту дорого с компанией ООО «Дортех» составляет пять миллионов рублей.



Фотограф Игорь Селезнёв

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