Ваше здоровье. Лекция в старой избушке

страшной избушке

Берегите себя!

Главврач Центра поведала мне о том, чем мы рискуем заболеть и как этого избежать. Пришёл я как раз в разгар семинара для студентов медицинского колледжа.рассказывала про статистику заболеваний, а также о тонкостях работы медперсонала. Читала лектор на одном дыхании.С её слов мне удалось записать много интересной информации. А то, что не прозвучало на лекции, я спросил затем дополнительно.Занимаемся пропагандой ЗОЖ и профилактикой факторов риска хронических заболеваний: отказ от курения, алкоголизма и малоподвижного образа жизни.Студенты приходят не зря. Они — волонтёры. Ходят по школам и работают с детьми младших классов. В игровой форме учат их гигиене и другим полезным вещам. С учащимися 9-11 классов мы проводим работы по снижению стресса: у них на носу их первые экзамены, что является для них очень сильной нагрузкой.У нас на первый план выходят хронические неинфекционные заболевания. В первую очередь, это болезни сосудов и сердца, потом злокачественные образования, болезни дыхательной системы, ЖКТ и другие причины.Но сами болезни — это полбеды. Остальная часть проблемы заключается в халатном отношении самих больных. Зачастую больные хроническими заболеваниями люди проходят курс лечения, чувствуют, что проблема ушла, а дальше возвращаются к обычному ритму жизни: стрессу, неправильному питанию, злоупотреблению спиртным. Дальнейшую развязку событий предсказать несложно.В нашем организме постоянно возникают клетки, из которых впоследствии может возникнуть раковая опухоль. Если иммунитет в порядке, то он распознаёт и быстро убивает эти клетки. Если мы ведём себя по отношению к своему здоровью неправильно, то возникают дополнительные факторы риска. Люди сейчас не стараются разбираться в пище: фастфуд, так фастфуд. Очень часто замечаю, как в магазине маленькие дети тянутся к «Кока-коле». Хотя они ещё сами не выбирают продукты. Эта, безусловно, вина родителей. Ребёнок должен пить сок!Есть ещё факторы, негативно влияющие на нашу жизнь, о которых мы не задумываемся. В частности – это. Когда мы приходим в свою маленькую квартирку и включаем всё, что у нас есть: в одной комнате у нас телевизор, в другой компьютер, на кухне микроволновка и прочее. И в нашей квартире зашкаливают электромагнитные поля. В общем, нездоровый образ жизни и рак – это понятия вполне совместимые.Что касается заболеваний ЖКТ, здесь лидируют заболевания печени, в основном, алкогольного происхождения. Печень у нас разваливается под воздействием приёма алкогольных средств. Люди пьют в больших количествах пиво и всякую не лицензированную алкогольную продукцию. В результате чего даже у молодых людей возникают необратимые изменения. Также вредят лекарства. Если люди не лечатся, значит, они празднуют, а если не празднуют, то лечатся.По поводу профилактики:. Организм – система умная. Он может терпеть достаточно долго, но если его довести до предела, то сами рады не будете. Например, пиво. Вы посмотрите: сколько его у нас на витринах!? Отсюда возникает вопрос: как же можно его в таком количестве произвести? Однозначно этот продукт изготовлен с применением всякой химии. Надо дружить с головой. Мы – люди взрослые и почему бы не выпить? Выпить можно, но лучше взять поменьше и лучшего качества. Это относится ко всем продуктам. В магазине надо вести себя внимательно и читать все этикетки. Но в противовес здравому смыслу выступает наш менталитет и привычка полагаться на «авось».Что качается верхних дыхательных путей: необходимо обязательная вакцинация, так же не стоит сразу хвататься за антибиотики. В наших аптеках их продают незаконно. Антибиотики должны назначаться только специалистом и никак больше. Мы бросаем бомбу там, где можно крикнуть и тем самым губим своё здоровье.Тут речь идёт о культуре бытия. Здоровый образ жизни надо как-то поддерживать. У нашего населения нет пока такой культуры. Если речь идёт о здоровье, тот тут три момента: кто лечит, чем лечит и в населении. У нас не очень большие доходы и людям приходится выживать. В связи с этим экономят на всём: в том числе на еде, лекарствах и прочих необходимых вещах. Человеческая жизнь превращается в натянутую струну.Недавно нас приглашали на конференцию. Одним из вопросов был инсульт у трёхмесячного ребёнка. Сейчас – это единичный случай, который впоследствии превратится в практику. Молодёжь не дружит с головой, люди не берегут себя. В достаточно раннем возрасте начинают испытывать себя алкоголем и табачной продукцией. Например, беременные. Сейчас для них курить и выпивать – это норма. Они не задумываются о будущем своего ребёнка. Затем уже родившийся ребёнок подвергается пассивному курению, примерно в семь лет попробует сигареты сам, а дальше получается замкнутый круг.Требования министерства здравоохранения ко всем регионам одинаковые. Безусловно, недостатки есть. Я бы сказала, что очень большие. Здесь встаёт сразу очень много вопросов: во-первых, во главе каждой организации должен быть очень грамотный руководитель. У нас такое не всегда. Во-вторых, кадровые проблемы. Укомплектованность порядка 50%. Врачи и медсестры, порой, ведут себя так, будто на голове у них корона. Бывает такое. Также есть проблемы финансирования и материально-технической базы. Раньше здравоохранение, возможно, было лучше. Оно так тесно привязывалось к экономическим вопросам. Сейчас всё просчитывается, всё стоит денег и нельзя на это не обратить внимание. Но не всегда деньгами можно что-то измерить. Что-то от нас уходит. Понимаете?После бесед с доктором мне становится немного грустно. Если отбросить весь свой гедонизм: поменьше лежать, читать этикетки на продуктах, то всё равно останется куча других факторов, которые не позволят дожить до сотни.Правильное питание – это уже огромное дело. А регулярные обследования, лекарства, витамины, занятия спортом, исключение стрессовых ситуаций? Думаю, для многих – это непозволительная роскошь.