Обо всём
Проснись, Ильич! Взгляни на наше счастье!
0 453
Тихо, незаметно, даже как-то невзрачно прошёл в Коврове день, который некогда приравнивался чуть ли не к национальным праздникам. Дети шли возлагать цветы к подножиям многочисленных памятников. Одному и тому же лицу — вождю мирового пролетариата Владимиру Ильичу Ульянову, более известному под ником «Ленин».
Родился Ульянов (Ленин) в апреле 1870 года в городе Симбирске (ныне, в его честь — Ульяновск), то есть в этом году мы отметили 147-й ДР Ильича. Одарённый мальчик из многодетной семьи мог стать неплохим юристом, но он предпочёл другую карьеру. Думается, значительно более успешную. Если кому-то любопытно, биография вождя подробно изложена на многочисленных ресурсах.
На протяжении нескольких десятилетий 22 апреля в нашей стране (точнее, в СССР) — это было нечто из разряда непреходящих ценностей. Вождю ставили памятники. Повсеместно, вне какой-либо связи с вехами его биографии. Просто считалось, что памятник Ленину — это правильно, по-государственному и патриотично.
Но после распада Советского Союза, с начала 90-х прошлого века, отношение общества к Ленину резко изменилось. Ильича постигла практически та же участь, что чуть ранее — Иосифа Сталина. «Оказался наш отец...», далее по тексту.
На волне «буржуазной» революции 1991 года в моду вошёл снос памятников, которые до этого более полувека с таким усердием расставляли. Примечательно, чем крупнее город, тем бойчее шёл снос. Как было в Коврове?
По сути, никак. У нас, как показывает история, вообще, город сдержанных и уравновешенных людей. Не любим мы эту суету и шараханье из стороны в сторону. Специально памятники Ленина не сносили. Но кое-где утилизировали в рабочем порядке. Из чисто практических соображений. Так, например, демонтировали памятник вождю напротив центрального входа в парк имени В.А. Дегтярёва.
А ведь немало ковровчан ещё помнят, как Ильич с постамента уверенно указывал вздёрнутой рукой всем покидающим парк путь на улицу Чернышевского… Не стало Ленина, но никто особо по этому поводу не убивается.
Несколько иная история с памятником в парке Экскаваторостроителей. Он там от времени и сырости потрескался и развалился. И однажды в светлые головы чиновников и общественников пришла идея: на опустевший постамент пристроить инсталляцию, которую впоследствии назвали памятником экскаватору.
Кто-то смеялся, кто-то сокрушался (завод пропал, жестяной экскаватор остался), но в целом — почему бы и нет? Стоит себе арт-объект, всё лучше, чем пустое место… К тому же буквально в нескольких метрах, на площади Свободы, памятник Ленину стоит как новенький, в прекрасном состоянии.
Очень трогательный памятник Ленину украшает школьный скверик гимназии №1. Там Володя-гимназист. «Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой...». Строчки, которые вначале заучивали школьники, а потом обыгрывали в многочисленных миниатюрах КВНщики…
Фото сайта гимназии №1
О памятниках Ленину и не только GK в своё время рассказывал довольно подробно. Не будем повторяться.
В целом, надо констатировать, что вопроса «сносить или не сносить» памятники Ленину, к счастью, на уровне общественного дискурса, не существует. А вот по поводу перспективы захоронения тела вождя из мавзолея на Красной площади в этом году почему-то вновь заговорили.
Довольно любопытные результаты получили социологи по данному вопросу. Кому интересно, тот может ознакомиться со всеми цифрами. В целом, мнения россиян разделились 50/50, хотя и с небольшим перевесом в пользу сторонников захоронения.
Похоже, в ближайшие несколько лет этот вопрос останется открытым, а посему…
Фотограф Игорь Селезнёв
Родился Ульянов (Ленин) в апреле 1870 года в городе Симбирске (ныне, в его честь — Ульяновск), то есть в этом году мы отметили 147-й ДР Ильича. Одарённый мальчик из многодетной семьи мог стать неплохим юристом, но он предпочёл другую карьеру. Думается, значительно более успешную. Если кому-то любопытно, биография вождя подробно изложена на многочисленных ресурсах.
На протяжении нескольких десятилетий 22 апреля в нашей стране (точнее, в СССР) — это было нечто из разряда непреходящих ценностей. Вождю ставили памятники. Повсеместно, вне какой-либо связи с вехами его биографии. Просто считалось, что памятник Ленину — это правильно, по-государственному и патриотично.
Но после распада Советского Союза, с начала 90-х прошлого века, отношение общества к Ленину резко изменилось. Ильича постигла практически та же участь, что чуть ранее — Иосифа Сталина. «Оказался наш отец...», далее по тексту.
На волне «буржуазной» революции 1991 года в моду вошёл снос памятников, которые до этого более полувека с таким усердием расставляли. Примечательно, чем крупнее город, тем бойчее шёл снос. Как было в Коврове?
По сути, никак. У нас, как показывает история, вообще, город сдержанных и уравновешенных людей. Не любим мы эту суету и шараханье из стороны в сторону. Специально памятники Ленина не сносили. Но кое-где утилизировали в рабочем порядке. Из чисто практических соображений. Так, например, демонтировали памятник вождю напротив центрального входа в парк имени В.А. Дегтярёва.
А ведь немало ковровчан ещё помнят, как Ильич с постамента уверенно указывал вздёрнутой рукой всем покидающим парк путь на улицу Чернышевского… Не стало Ленина, но никто особо по этому поводу не убивается.
Несколько иная история с памятником в парке Экскаваторостроителей. Он там от времени и сырости потрескался и развалился. И однажды в светлые головы чиновников и общественников пришла идея: на опустевший постамент пристроить инсталляцию, которую впоследствии назвали памятником экскаватору.
Кто-то смеялся, кто-то сокрушался (завод пропал, жестяной экскаватор остался), но в целом — почему бы и нет? Стоит себе арт-объект, всё лучше, чем пустое место… К тому же буквально в нескольких метрах, на площади Свободы, памятник Ленину стоит как новенький, в прекрасном состоянии.
Очень трогательный памятник Ленину украшает школьный скверик гимназии №1. Там Володя-гимназист. «Когда был Ленин маленький, с кудрявой головой...». Строчки, которые вначале заучивали школьники, а потом обыгрывали в многочисленных миниатюрах КВНщики…
Фото сайта гимназии №1
О памятниках Ленину и не только GK в своё время рассказывал довольно подробно. Не будем повторяться.
В целом, надо констатировать, что вопроса «сносить или не сносить» памятники Ленину, к счастью, на уровне общественного дискурса, не существует. А вот по поводу перспективы захоронения тела вождя из мавзолея на Красной площади в этом году почему-то вновь заговорили.
Довольно любопытные результаты получили социологи по данному вопросу. Кому интересно, тот может ознакомиться со всеми цифрами. В целом, мнения россиян разделились 50/50, хотя и с небольшим перевесом в пользу сторонников захоронения.
Похоже, в ближайшие несколько лет этот вопрос останется открытым, а посему…
Ленин и теперь живее всех живых!
Фотограф Игорь Селезнёв
0 комментариев