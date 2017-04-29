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Работа над ошибками в рябиновой аллее
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На днях в Коврове появилась рябиновая аллея. Деревья посадили возле памятника Зое Космодемьянской на одноимённой улице. Рябину сажали школьники и их родители. Инициатором экологической акции выступил городской Совет отцов. Но речь не об этом.
Монумент, а точнее, бюст появился в городе ещё в 2015 году накануне Дня Победы. И, как заметили наши внимательные читатели, в надписи на пямятнике нашлась ошибка.
Саженцы высадили, а что с орфографией? Если вы не прошли по ссылке и не посмотрели фотографии двухлетней давности, то цитируем, что там было написано:
Вуаля! Исправлено!
Конечно, «дарёному коню в зубы не смотрят»… Но всё-таки «не» с глаголами пишется раздельно (хотя и существует ряд исключений).
На всякий случай мы обошли памятник со всех сторон:
Зоя Космодемьянская стала первой из женщин времен Великой отечественной, которой было присвоено звание Героя Советского Союза, а ее образ, несмотря на то, что существует и другой взгляд на подвиг комсомолки, навсегда стал эталоном мужества, стойкости и верности своим идеалам советской молодежи.
Фотограф Игорь Селезнёв
Монумент, а точнее, бюст появился в городе ещё в 2015 году накануне Дня Победы. И, как заметили наши внимательные читатели, в надписи на пямятнике нашлась ошибка.
Саженцы высадили, а что с орфографией? Если вы не прошли по ссылке и не посмотрели фотографии двухлетней давности, то цитируем, что там было написано:
Товарищи, победа будет за нами. Русь! Советский Союз непобедим и небудет побежден!
Вуаля! Исправлено!
Конечно, «дарёному коню в зубы не смотрят»… Но всё-таки «не» с глаголами пишется раздельно (хотя и существует ряд исключений).
На всякий случай мы обошли памятник со всех сторон:
Зоя Космодемьянская стала первой из женщин времен Великой отечественной, которой было присвоено звание Героя Советского Союза, а ее образ, несмотря на то, что существует и другой взгляд на подвиг комсомолки, навсегда стал эталоном мужества, стойкости и верности своим идеалам советской молодежи.
Фотограф Игорь Селезнёв
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