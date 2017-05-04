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Радиодетали. Денис Швецов о музыке и времени
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7 мая – это не только один из длинных майских выходных, но ещё и профессиональный праздник всех, кто имеет отношение к радио. Одним из тех, кого в нашем городе можно упомянуть в связи с Днём радио, вне сомнений является радиоведущий «Сателлит-Медиа» Денис Швецов. Или «Денис Радиола», как он называет себя в социальных сетях.
В канун профессионального праздника, разумеется, говорили о радио в самом широком смысле слова. О роли и месте радио в жизни людей. Большинство из нас даже не отдаёт отчёта в том, насколько эта роль велика.
Утром вы просыпаетесь, завтракаете, выходите из дома, садитесь в автомобиль и отправляетесь на работу. И в ту же секунду в вашем салоне начинают звучать треки и реплики радиоведущих.
Есть, конечно, эстеты, которые предпочитают собственную подборку треков, аудиокниги или просто тишину в салоне. Но мы же говорим о большинстве?
Едете на маршрутке? Хорошо, оглянитесь на соседей. Едва ли не половина из них в наушниках. Есть те, кто без наушников? Но они же доберутся до офиса, мастерской, заводского цеха или своего магазинчика и, скорее всего, первым делом включат радио. А, возможно, оно там и не выключалось… Итак, слово Денису.
GK: «Сателлит-Медиа» — это радиовещательная компания, у которой в пакете пять радиостанций. По какому принципу идёт их выбор? Есть какой-то ТОП-5 или ТОП-3?
— Мы стремимся к максимальному «выхлопу». О рейтингах, каких-то прямолинейных оценках говорить не совсем корректно. Стараемся, чтобы все станции, входящие в пакет, были лучшими в своих сегментах. Есть станции, «заточенные» на молодёжь, например «DFM». Есть такие, которые предпочитает слушать более взрослая аудитория, то же «Ретро FM». Хотя, в принципе, идеалом я бы считал такое сочетание радиостанций, которые бы не находились в «противостоянии».
GK: Что значит «противостояние»?
— Если предположить, что в автомобиле едет семья, и, допустим, отец включил «Ретро-FM», эту музыку вполне послушают и дети. А если подросток слушает «DFM», у родителей это не вызывает бурных протестов. Хотя, конечно же, у каждого свои предпочтения. Кому-то хочется простой и понятной музыки, кто-то предпочитает русскоязычные треки, а кому-то, наоборот, ближе западные мелодии.
GK: А ты сам какую радиостанцию предпочитаешь?
— Всё хорошее и качественное. Но если говорить о последнем периоде, то не могу не упомянуть о «Радио ENERGY». То, что именно эта радиостанция на сегодня в Коврове стала одной из самых популярных, для меня – своего рода, личная награда.
GK: Тебе нравится «Радио ENERGY»?
— «Радио ENERGY» отличает тщательный выбор саундтреков. Если слушаешь это радио, желания переключиться практически не возникает, обновление идёт регулярно. Есть баланс отечественных и зарубежных хитов, хотя «русской» музыки меньше. Думаю, что наш шоу-бизнес, хотя и заметно продвинулся в части создания музыкальных хитов, но пока их не так много. Вообще говоря, «Радио ENERGY» — так принято считать – это радио мегаполисов. Когда мои коллеги из других городов узнали, что в Коврове планируется запуск этой радиостанции, многие относились к идее скептически. Мол, слушатели малого города к такой музыке не готовы. Но время показало, что ковровчане не просто способны воспринимать мелодии больших городов, но даже полюбили их чуть больше остальных!
GK: Это потому что ковровчане такие продвинутые?
— Думаю, да. Но есть ещё одна «фишка» — прямые эфиры, в которых в качестве гостя участвуют разные популярные в городе люди, и есть возможность позвонить и задать им вопрос. Всё по-настоящему – реальные люди в студии, реальные люди звонят. Ковровчане – это люди, которые очень чутко реагируют на правду. Когда очевидно, что всё по-честному, слушатели не могут не оценить. И это произошло.
GK: Популярные люди – это кто? Не слышала, чтобы мэр был в прямом эфире. Или городской прокурор. Или депутат. По какому принципу выбираешь гостей? Это коммерческий, рекламный формат?
— О рекламе обязательно скажу, это важно, но надо разделять понятия. Мой прямой эфир – это, прежде всего, креатив. Популярные люди – это люди, к которым у ковровчан действительно могут возникнуть вопросы. Что касается «проплаченных эфиров», то кому как не GK знать, что мы на этом не зарабатываем. Не раз на «Радио ENERGY» в прямом эфире был и директор GK Кирилл Мольков, и финалисток реалити «Городской красавицы» приглашал, и тех парней, с туристическим проектом, что приезжали к вам. Я зову тех, кого сам считаю крутыми, интересными и достойными беседы в прямом эфире. Бывает, что отказываю людям, которые просятся на эфир. Может, они про себя и думают, что очень популярны, но со стороны-то видно – это не так. Тогда о чём им говорить с городом? Успешность радиостанции в том, чтобы говорить со слушателями на их языке, быть по-настоящему интересными.
GK: Но есть всё-таки и коммерческие эфиры…
— Конечно есть. Но, во-первых, это ценник, который в определённой степени является фактором отрезвления для разных субъектов с неадекватным представлением о себе. Ну, а во-вторых, бывает, что коммерческие и человеческие интересы совпадают. Есть, допустим, коммерсант, реально медийный, бизнес у него – креативный, а сам он – живой собеседник. И почему нет? Это же здорово, о хорошем бизнесе со вкусом рассказать!
GK: Но ведь это же факт и неизбежность: любое СМИ (и радио – не исключение) существует на средства, полученные от рекламы. Иначе ни о креативе, ни о независимости не порассуждаешь…
— Ну, разумеется, никто и не скрывает. Более того, всех предупреждаю сразу – ценник у нас совсем не смешной. И это не из алчности, просто за хорошую работу надо адекватно платить. Халтуру не навижу, особенно – халтуру в рекламе. Приятно работать с заказчиками, которые настроены на нестандартные и свежие сценарии, которые понимают, что реклама на радио – это не объявление на вокзале о прибывающей электричке…
GK: Есть рекламные ролики, которыми гордишься?
— Конечно, есть. Например, реклама предприятия по производству бетона с использованием фразы из «бородатого» анекдота. Работать с этим заказчиком было нереально круто, просто кайф получал. Мы вместе искали варианты, было весело, не замечали усталости, в итоге – и ролик вышел отличный, да и эффект от него был очень высокий.
GK: Вообще, как оцениваешь рекламу на радио? На какое место ты бы поставил по сравнению с рекламой в других СМИ?
— Ну, конечно же, на первое! А если серьёзно, то выбор инструмента рекламы – это очень серьёзный и индивидуальный процесс, не мне тебе объяснять. Конечно же, на сегодня наиболее прогрессивным является продвижение в интернете, и наши радиостанции, кстати, активно работают в социальных сетях. Когда ко мне обращаются потенциальные заказчики, прежде чем приступить к работе, обязательно подробно обговариваю всё. Если слышу, что человек за пару тысяч хочет завоевать рыночную нишу, да ещё в максимально сжатый срок, сразу отправляю их… Ну, в какие-то другие места. Эффект от рекламы на радио может быть разным – мгновенным (если речь идёт о какой-то акции) или перманентным (если мы продвигаем бизнес в целом). Бывает, что реклама начинает работать только после длительного размещения, зато эффект устойчивый.
GK: В былые времена (впрочем, это практикуется на ряде станций и сегодня) есть понятие «мелодия по заявкам»...
— Нет! Наш подбор треков строго контролируется. Это наш контент, и никаких «песен по заявкам» быть не может. Знаю, этот формат применяют на ряде радиостанций, и он востребован. Но я убеждён, что всему своё время и место, и «Радио ENERGY» от такого сервиса не выиграет, а только проиграет. Вот, прямой эфир и общение со слушателями – это другое. И тут коммерческой составляющей выступают, например, подарки, которые предлагают различные компании – спонсоры эфиров. Это и не навязчиво, и людям приятно.
GK: У тебя самого есть любимые треки?
— Честно говоря, не задумывался об этом. Дело в том, что я – звукач, то есть, музыку слушаю не совсем так, как большинство людей. У меня на уровне рефлексов идёт АЧХ – басы, средние, высокие и правильность построения музыкальных форм… Мне нравится слушать качественную музыку, люблю стильный вокал. А музыкальное направление может быть любым, главное, чтобы трек был сделан с душой и на совесть. И скажу вам так, на мой взгляд, мелодии на любой вкус звучат в эфире радиостанций: «Ретро FM», «Дорожное радио», «Радио 7», «Радио Ваня», «NRJ» и «DFM». Но самое главное, что звучат они действительно в хорошем качестве, потому что находятся в холдинге «Сателлит-Медиа», где я работаю. Чем очень горжусь!
Фотограф Андрей Бубенин
В канун профессионального праздника, разумеется, говорили о радио в самом широком смысле слова. О роли и месте радио в жизни людей. Большинство из нас даже не отдаёт отчёта в том, насколько эта роль велика.
Утром вы просыпаетесь, завтракаете, выходите из дома, садитесь в автомобиль и отправляетесь на работу. И в ту же секунду в вашем салоне начинают звучать треки и реплики радиоведущих.
Есть, конечно, эстеты, которые предпочитают собственную подборку треков, аудиокниги или просто тишину в салоне. Но мы же говорим о большинстве?
Едете на маршрутке? Хорошо, оглянитесь на соседей. Едва ли не половина из них в наушниках. Есть те, кто без наушников? Но они же доберутся до офиса, мастерской, заводского цеха или своего магазинчика и, скорее всего, первым делом включат радио. А, возможно, оно там и не выключалось… Итак, слово Денису.
GK: «Сателлит-Медиа» — это радиовещательная компания, у которой в пакете пять радиостанций. По какому принципу идёт их выбор? Есть какой-то ТОП-5 или ТОП-3?
— Мы стремимся к максимальному «выхлопу». О рейтингах, каких-то прямолинейных оценках говорить не совсем корректно. Стараемся, чтобы все станции, входящие в пакет, были лучшими в своих сегментах. Есть станции, «заточенные» на молодёжь, например «DFM». Есть такие, которые предпочитает слушать более взрослая аудитория, то же «Ретро FM». Хотя, в принципе, идеалом я бы считал такое сочетание радиостанций, которые бы не находились в «противостоянии».
GK: Что значит «противостояние»?
— Если предположить, что в автомобиле едет семья, и, допустим, отец включил «Ретро-FM», эту музыку вполне послушают и дети. А если подросток слушает «DFM», у родителей это не вызывает бурных протестов. Хотя, конечно же, у каждого свои предпочтения. Кому-то хочется простой и понятной музыки, кто-то предпочитает русскоязычные треки, а кому-то, наоборот, ближе западные мелодии.
GK: А ты сам какую радиостанцию предпочитаешь?
— Всё хорошее и качественное. Но если говорить о последнем периоде, то не могу не упомянуть о «Радио ENERGY». То, что именно эта радиостанция на сегодня в Коврове стала одной из самых популярных, для меня – своего рода, личная награда.
GK: Тебе нравится «Радио ENERGY»?
— «Радио ENERGY» отличает тщательный выбор саундтреков. Если слушаешь это радио, желания переключиться практически не возникает, обновление идёт регулярно. Есть баланс отечественных и зарубежных хитов, хотя «русской» музыки меньше. Думаю, что наш шоу-бизнес, хотя и заметно продвинулся в части создания музыкальных хитов, но пока их не так много. Вообще говоря, «Радио ENERGY» — так принято считать – это радио мегаполисов. Когда мои коллеги из других городов узнали, что в Коврове планируется запуск этой радиостанции, многие относились к идее скептически. Мол, слушатели малого города к такой музыке не готовы. Но время показало, что ковровчане не просто способны воспринимать мелодии больших городов, но даже полюбили их чуть больше остальных!
GK: Это потому что ковровчане такие продвинутые?
— Думаю, да. Но есть ещё одна «фишка» — прямые эфиры, в которых в качестве гостя участвуют разные популярные в городе люди, и есть возможность позвонить и задать им вопрос. Всё по-настоящему – реальные люди в студии, реальные люди звонят. Ковровчане – это люди, которые очень чутко реагируют на правду. Когда очевидно, что всё по-честному, слушатели не могут не оценить. И это произошло.
GK: Популярные люди – это кто? Не слышала, чтобы мэр был в прямом эфире. Или городской прокурор. Или депутат. По какому принципу выбираешь гостей? Это коммерческий, рекламный формат?
— О рекламе обязательно скажу, это важно, но надо разделять понятия. Мой прямой эфир – это, прежде всего, креатив. Популярные люди – это люди, к которым у ковровчан действительно могут возникнуть вопросы. Что касается «проплаченных эфиров», то кому как не GK знать, что мы на этом не зарабатываем. Не раз на «Радио ENERGY» в прямом эфире был и директор GK Кирилл Мольков, и финалисток реалити «Городской красавицы» приглашал, и тех парней, с туристическим проектом, что приезжали к вам. Я зову тех, кого сам считаю крутыми, интересными и достойными беседы в прямом эфире. Бывает, что отказываю людям, которые просятся на эфир. Может, они про себя и думают, что очень популярны, но со стороны-то видно – это не так. Тогда о чём им говорить с городом? Успешность радиостанции в том, чтобы говорить со слушателями на их языке, быть по-настоящему интересными.
GK: Но есть всё-таки и коммерческие эфиры…
— Конечно есть. Но, во-первых, это ценник, который в определённой степени является фактором отрезвления для разных субъектов с неадекватным представлением о себе. Ну, а во-вторых, бывает, что коммерческие и человеческие интересы совпадают. Есть, допустим, коммерсант, реально медийный, бизнес у него – креативный, а сам он – живой собеседник. И почему нет? Это же здорово, о хорошем бизнесе со вкусом рассказать!
GK: Но ведь это же факт и неизбежность: любое СМИ (и радио – не исключение) существует на средства, полученные от рекламы. Иначе ни о креативе, ни о независимости не порассуждаешь…
— Ну, разумеется, никто и не скрывает. Более того, всех предупреждаю сразу – ценник у нас совсем не смешной. И это не из алчности, просто за хорошую работу надо адекватно платить. Халтуру не навижу, особенно – халтуру в рекламе. Приятно работать с заказчиками, которые настроены на нестандартные и свежие сценарии, которые понимают, что реклама на радио – это не объявление на вокзале о прибывающей электричке…
GK: Есть рекламные ролики, которыми гордишься?
— Конечно, есть. Например, реклама предприятия по производству бетона с использованием фразы из «бородатого» анекдота. Работать с этим заказчиком было нереально круто, просто кайф получал. Мы вместе искали варианты, было весело, не замечали усталости, в итоге – и ролик вышел отличный, да и эффект от него был очень высокий.
GK: Вообще, как оцениваешь рекламу на радио? На какое место ты бы поставил по сравнению с рекламой в других СМИ?
— Ну, конечно же, на первое! А если серьёзно, то выбор инструмента рекламы – это очень серьёзный и индивидуальный процесс, не мне тебе объяснять. Конечно же, на сегодня наиболее прогрессивным является продвижение в интернете, и наши радиостанции, кстати, активно работают в социальных сетях. Когда ко мне обращаются потенциальные заказчики, прежде чем приступить к работе, обязательно подробно обговариваю всё. Если слышу, что человек за пару тысяч хочет завоевать рыночную нишу, да ещё в максимально сжатый срок, сразу отправляю их… Ну, в какие-то другие места. Эффект от рекламы на радио может быть разным – мгновенным (если речь идёт о какой-то акции) или перманентным (если мы продвигаем бизнес в целом). Бывает, что реклама начинает работать только после длительного размещения, зато эффект устойчивый.
GK: В былые времена (впрочем, это практикуется на ряде станций и сегодня) есть понятие «мелодия по заявкам»...
— Нет! Наш подбор треков строго контролируется. Это наш контент, и никаких «песен по заявкам» быть не может. Знаю, этот формат применяют на ряде радиостанций, и он востребован. Но я убеждён, что всему своё время и место, и «Радио ENERGY» от такого сервиса не выиграет, а только проиграет. Вот, прямой эфир и общение со слушателями – это другое. И тут коммерческой составляющей выступают, например, подарки, которые предлагают различные компании – спонсоры эфиров. Это и не навязчиво, и людям приятно.
GK: У тебя самого есть любимые треки?
— Честно говоря, не задумывался об этом. Дело в том, что я – звукач, то есть, музыку слушаю не совсем так, как большинство людей. У меня на уровне рефлексов идёт АЧХ – басы, средние, высокие и правильность построения музыкальных форм… Мне нравится слушать качественную музыку, люблю стильный вокал. А музыкальное направление может быть любым, главное, чтобы трек был сделан с душой и на совесть. И скажу вам так, на мой взгляд, мелодии на любой вкус звучат в эфире радиостанций: «Ретро FM», «Дорожное радио», «Радио 7», «Радио Ваня», «NRJ» и «DFM». Но самое главное, что звучат они действительно в хорошем качестве, потому что находятся в холдинге «Сателлит-Медиа», где я работаю. Чем очень горжусь!
Слушайте радио, друзья! Слушайте, и не говорите потом, что вы не слышали!
Фотограф Андрей Бубенин
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