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Раскопки на проспекте Ленина. Клад не нашли

Анна Постникова
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Сегодня утром, 7 ноября, на проспекте Ленина было затруднено движение.



По нашей информации, сотрудники «Водоканала» восстанавливали колодец, находящийся под проезжей частью.

Масштабного затора в центре города не было, раскопки можно было объехать с двух сторон.

К 15.00 часам работы были завершены и уже проводились работы по восстановлению дорожного покрытия.

Будет ли произведена дополнительная асфальтировка этого участка, пока неизвестно. Ограничение движение будет снято уже сегодня в вечернее время.




Фотограф Игорь Селезнев

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