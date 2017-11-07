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Раскопки на проспекте Ленина. Клад не нашли
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По нашей информации, сотрудники «Водоканала» восстанавливали колодец, находящийся под проезжей частью.
Масштабного затора в центре города не было, раскопки можно было объехать с двух сторон.
К 15.00 часам работы были завершены и уже проводились работы по восстановлению дорожного покрытия.
Будет ли произведена дополнительная асфальтировка этого участка, пока неизвестно. Ограничение движение будет снято уже сегодня в вечернее время.
Фотограф Игорь Селезнев
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