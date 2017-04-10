Руины «Севера». Забытый район

Авангард — это когда вперёд. А у нас, получается, полный арьергард...

Стадион «Авангард» имел определённый шанс стать основной футбольной площадкой города. Когда началась перманентная реконструкция стадиона «Металлист», потребность города в полноценном поле стала очевидной. На федеральном и региональном уровне была принята программа строительства спортивных объектов. Ковров в программу вошёл, но… В качестве объекта развития решили взять спорткомплекс «Звезда». Всё получилось, поле с искусственным покрытием пользуется огромной популярностью, тренировки и соревнования там идут с раннего утра и до позднего вечера.Однако спортсмены отмечают, что ещё одно полноценное футбольное поле лишним бы совсем не стало. Открыли же у нас две крытых ледовых арены рядом, и вроде бы тре же чиновники уверяют: всё верно.А футболисты? Удобного времени для тренировок на «Звезде» хватает не всем. Например, детская команда «Дрим Тим» ежегодно убирается на стадионе «Авангард» и проводит тренировки там, несмотря на то, что большинство игроков команды живут в центральной части города. Вполне готовы ездить, было бы поле.Но поле, увы, не в лучшем виде. Это, если очень мягко выразиться. А ведь «Авангард» — это, на самом деле, огромная территория, к стадиону примыкает большая лесопарковая зона (мечта поклонников скандинавской ходьбы и велопробежек, ориентировщиков, да мало ли… Но на сегодня гулять там человек разумный решится вряд ли… Там, где когда-то были волейбольные площадки, россыпь из осколков от бутылок. Парковая зона стала «общественным туалетом«»… Природа не терпит пустоты, в «лесопарке» есть жизнь. Но она не совместима с прогулками без оружия и охраны.Удивительно, что такая большая территория простаивает без дела. Если бы такой участок земли был бы, например, на улице Строителей, стал бы он простаивать?Все законы логики говорят о том, что спортивный объект в этой части города просто необходим! Спортивная школа на улице Набережная находится в руинах и давно требует реконструкции. а в ней тренируются больше 500 детей!Кажется, до этого и дела никому нет.А вот на юге множатся дворовые площадки, ФОКи, всевозможные -дромы. С одной сторны, это не может не радовать. Но Север-то как? Как Север?Старожилы вспоминают, что были времена, когда к территории «Авангарда» присматривались некие инвесторы, обещали грандиозные перемены… Но пока ничего, кроме воздушных замков там построить не удалось. Говорят, что интерес девелоперов исчезает сразу, как только выясняется, что вид назначения земли полностью исключает возможность жилищной застройки… Бизнесменов понять можно. Ну, а власти?