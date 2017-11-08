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С крыши на площадь Победы. Устранение последствий пожара
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На комиссии по чрезвычайным ситуациям в этот же день было принято решение об оценке ущерба и составления сметы по восстановлению пострадавших домов.
Сейчас работы по восстановлению идут полным ходом, в соседних домах, чьи окна пострадали, оперативно заменили стеклопакеты, что касается самого дома, то новая крыша на проспекте Ленина, 26 находится в процессе «производства».
Меж тем дожди и первый снег сделали свое дело, квартиры второго этажа и без того затопленные пожарными, несколько месяцев гнили без грыши.
Площадку, на которой раньше стояли злополучные сараи очистили, но не разровняли. Здесь могла бы быть неплохая автомобильная стоянка. С парковкой в центре напряженная ситуация.
Рабочие стараются закончить крышу до наступления морозов, на улице лежит строительный материал и остатки сгоревшего чердака.
Подкопченные стены и запах еще долго будут напоминать жителям о страшной трагедии в которой, скорее всего, они виноваты сами. Ведь предложение снести сараи поступало многократно и только из-за несогласных жильцов деревянные строения остались. И трагедия повторилась.
Пока в центре города один дом стоит без крыши, а строители стараются в короткие сроки завершить работы, ковровчане спокойно ездят по главной улице города мимо живого напоминания о том, что деревянные постройки у жилых домов могут привести к непоправимым последствиям. А может такие сараи есть у вашего дома?
Повод задуматься!
Фотограф Игорь Селезнев
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