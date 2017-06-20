С пометкой «молния». На Ковров идёт гроза

Ковров всё-таки расположен в области Владимирской, но тем не менее, мы соседи. Проверяем информацию. Действительно, и 33 регион окажется в плену стихии.По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью 21-го июня с сохранением на утро во Владимире и по области ожидается гроза с дождем, усиление ветра порывы 15-20 м/с.А Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что такая погода повышает риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения, обрушением рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев и дорожно-транспортными происшествиями.Спасатели просят во время прохождения грозового фронта по возможности не выходить на улицу, не оставлять личный транспорт под рекламными щитами и деревьями. Кстати, предыдущее подобное сообщение синоптиков «не сбылось». Тем не менее, «предупреждён, значит, вооружён».