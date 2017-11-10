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Самый холодный турнир. Городам - городки!
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В пятницу утром отправились играть в городки ученики ковровских школ №17 и №22. Также в Ковров приехали ученики из школ Красного маяка и Красного октября. Некоторые дети играли в городки впервые, но с правилами приблизительно уже были знакомы.
На вопрос, интересно ли вам играть в эту игру, ребята ответили: «Интересно, но холодно».
Организаторы постарались сделать все возможное, чтобы дети не переохладились, на улицу игроки выходили по очередности команд, а остальные могли согреться горячим чаем в буфете «Ледовой арены».
Открывал соревнования глава города лично. Это не случайно, несмотря на то, что городошный спорт в Коврове развит слабо, наш губернатор Светлана Орлова ситуацию намерена в корне изменить. Вот и городские власти стараются дать этому виду спорта вторую жизнь. Пусть пока в качестве мотивации для школьников скорее выступает возможность пропустить уроки, но это тоже какая-никакая пропаганда.
Блеска в глазах детей не увидела, сегодня вряд ли кто-то из них решит всерьез заняться городошным спортом. Хотя бы потому, что этих занятий нет в школьной программе. Может, стоило бы чемпионат между школами по городкам проводить? Взять баскетбол и волейбол. Ежегодные спартакиады школьников. Физрукам волей-неволей приходится обучать детей учить этим играм. А когда в программе нет, какой спрос?
Не мне учить педагогов, а уж тем более специалистов управления ФиС. Наоборот, им большой респект за то, что попыток развивать городошный спорт в Коврове не бросают. Что вот провели турнир, даже район подтянули. Правда, погода подвела, но ведь это сложно, знаете ли, в календарный план соревнований поставить еще один турнир.
Городам — городки!
Фотограф Игорь Селезнев
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