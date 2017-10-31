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Самый сильный дед мира живёт во Владимирской области
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Якубов с легкостью поднимает 32-килограммовые гири и устанавливает мировые рекорды. Это человек, который может разогнуть золотое кольцо и согнуть его обратно. Русский супергерой, «железный человек», стальные мышцы Владимирского края и т.д
На программе Виктор Якубов признался:
В 12 лет случайно нашел гирю, с помощью которой в деревне взвешивали сено, и с тех пор со снарядом не расставался. Наковальню одной рукой поднимаю.
— Было дело так: в 2015 году в Минске проверяли на допинг, — со смехом рассказывает Виктор Владимирович. — За минуту 122 раза — непрерывное поочередное поднятие гирь двумя руками. Хотя до меня рекорд был уже установлен: 50 раз. Все были в шоке.
«Богатырь на пенсии». Ещё в юном возрасте Виктор Якубов стал чемпионом Крыма по Самбо и призером чемпионата СССР по гиревому спорту. Однако мировую известность Виктор Владимирович получил, когда ему было за 70. За 46 секунд суздальский богатырь сумел толкнуть руками две гири по 24 кг 60 раз. Суммарный вес составил 1440 кг. Что, естественно, попадает в «Книгу рекордов Гиннеса».
Сейчас Виктор Якубов — единственный тяжелоатлет России, в категории 85 лет и старше.
На шоу зрители сбились со счёта. Пенсионер тягал 16-килограммовые гири. Поднял, наверное, более 70 раз.
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