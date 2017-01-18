В Крещенскую ночь ожидаем пришельцев!?

пришельцев

— Веста — очень маленькая, её трудно разглядеть, хотя она сейчас и близко. Но если бы не погода, сделать красивые снимки бы удалось.

А вдруг тучи разлетятся? Не забудьте поднять голову вверх. «I Want to Believe», как говорится.

Весту, если не будет туч, можно увидеть невооружённым глазом. Диаметр составляет 525 км. Кстати, впервые этот астероид открыл Генрих Ольберс 29 марта 1807 года. И назвал в честь богини, являющейся в древнеримской мифологии хранительницей домашнего очага.Любопытно, что Веста — обломок гипотетической планеты Фаэтон, которая якобы находилась между Марсом и Юпитером. И, по одной из теорий, на Фаэтоне была жизнь. Исследовательский космический зонд НАСА «Рассвет» сфотографировал её следы и передал археологам. Те, в свою очередь, разглядели диск, частично скрытый под слоем грунта. Говорят, очень похоже на «летающую тарелку». Которая потерпела крушение. В это трудно поверить, но энтузиасты выдвинули гипотезу: на Фаэтоне обитала высокоразвитая цивилизация, представители которой посещали Землю.Увидеть астероидможно только в ясную погоду. По прогнозу gismeteo.ru, сегодня ночью будет облачно, ожидается снег.Фото из открытых источников