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В Крещенскую ночь ожидаем пришельцев!?
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В ночь на Крещение над центральными регионами России пролетит Веста. Один из самых ярких астероидов появится на расстоянии 229 млн км. от Земли. Видеть его можно будет с 17.00 до 7.00. Не забудьте поднять голову вверх.
Весту, если не будет туч, можно увидеть невооружённым глазом. Диаметр составляет 525 км. Кстати, впервые этот астероид открыл Генрих Ольберс 29 марта 1807 года. И назвал в честь богини, являющейся в древнеримской мифологии хранительницей домашнего очага.
Любопытно, что Веста — обломок гипотетической планеты Фаэтон, которая якобы находилась между Марсом и Юпитером. И, по одной из теорий, на Фаэтоне была жизнь. Исследовательский космический зонд НАСА «Рассвет» сфотографировал её следы и передал археологам. Те, в свою очередь, разглядели диск, частично скрытый под слоем грунта. Говорят, очень похоже на «летающую тарелку». Которая потерпела крушение. В это трудно поверить, но энтузиасты выдвинули гипотезу: на Фаэтоне обитала высокоразвитая цивилизация, представители которой посещали Землю.
Увидеть астероид
пришельцев можно только в ясную погоду. По прогнозу gismeteo.ru, сегодня ночью будет облачно, ожидается снег.
Павел Андреев, основатель АстроКоврова:
Фото из открытых источников
Весту, если не будет туч, можно увидеть невооружённым глазом. Диаметр составляет 525 км. Кстати, впервые этот астероид открыл Генрих Ольберс 29 марта 1807 года. И назвал в честь богини, являющейся в древнеримской мифологии хранительницей домашнего очага.
Любопытно, что Веста — обломок гипотетической планеты Фаэтон, которая якобы находилась между Марсом и Юпитером. И, по одной из теорий, на Фаэтоне была жизнь. Исследовательский космический зонд НАСА «Рассвет» сфотографировал её следы и передал археологам. Те, в свою очередь, разглядели диск, частично скрытый под слоем грунта. Говорят, очень похоже на «летающую тарелку». Которая потерпела крушение. В это трудно поверить, но энтузиасты выдвинули гипотезу: на Фаэтоне обитала высокоразвитая цивилизация, представители которой посещали Землю.
Увидеть астероид
Павел Андреев, основатель АстроКоврова:
— Веста — очень маленькая, её трудно разглядеть, хотя она сейчас и близко. Но если бы не погода, сделать красивые снимки бы удалось.
А вдруг тучи разлетятся? Не забудьте поднять голову вверх. «I Want to Believe», как говорится.
Фото из открытых источников
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