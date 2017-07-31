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Сбербанк отреагировал. Он работает!
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Добрый день! По инциденту, произошедшему сегодня в Сбербанке и описанному в материале «Нет Сбербанка — нет платежей?!» Сегодня утром у некоторых клиентов Сбербанка могли наблюдаться временные затруднения при использовании банковских карт. Сейчас обслуживание ведется в обычном режиме. Приносим извинения за доставленные неудобства!
Можем считать, что извинения приняты. Более того, быстрота реакции, а главное — способ, который был избран для передачи ответа, не может не вызвать восхищения.
Обратите внимание на то, что в текст сообщения банка «запилена» гиперссылка. И это сделали не мы!
Респект. Нам лишь остаётся добавить, что информация о сбое является не местной новостью. Агентство РИА «Новости» сообщило об этом в 7.20 утра по московскому времени.
Реакция Владимирского отделения последовала в 13.46 по московскому времени.
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