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«Селфи» покорила «Владимирскую Русь». 1/4 лиги
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Во Владимир ребята из команды «Селфи» ездили дважды. Сначала на редактуру, а затем непосредственно на выступление.
Редактор — победитель высшей лиги КВН из команды «Союз» Виктор Щетков.
Ян Курганов, участник команды «Селфи»:
В пятницу, 29 сентября, поехали на редактуру в областной дом молодежи. Некоторые шутки редакторы порезали, а некоторые — немного видоизменили.
Вернулись в Ковров. В субботу утром поехали уже на репетицию в ОДК. Показывались еще на одной редактуре, только уже на сцене.
Выступление снова немного поправили по рекомендации редактора.
Шутили ковровчане про Трампа и Ким Чен Ына, фильм «ОНО», про Ковров, владимирские клубы, футбол в бедном районе, IPhone и многое другое.
Пост в группе «Лига КВН «Владимирская Русь»:
Заканчивает программу приветствия команда из Коврова – «Селфи».
Напоминают, что в их команде две части – азиатская и русская.
Неплохой набор миниатюр про случаи у окулиста. Неплохо.
Му-му выжила и звонит Герасиму, чтобы отомстить. Смешно.
Детский кросс-фит. Хорошо.
Футбол в очень бедном районе. Забавно.
Случай в обычной ковровской школе. Залу нравится.
Линейка дальше идет не очень смешная.
Снова миниатюры:
Встреча Трампа и Ким Чен Ына. Неровно, но много хороших мест.
Бодро выступили.
За первый конкурс «Селфи» получили от всех членов жюри высший балл.
Выстояли ковровские ребята и разминку, после которой отсеялись три команды. Еще три команды покинули сцену после конкурса «биатлон». «Селфи» справилась.
Третье задание было таким: расшифровать аббревиатуру ЛГБТ.
Александр Ким ответил: «Лагерь Гастарбайтеров Будет Тут». Это взорвало зал, а «Селфи» получили высший бал!
А последнее испытание — без слов уговорить жюри поставить высший балл. Тут ковровчане не растерялись и станцевали танец «Мало половин» и импровизацию выступления команды Сергея Светлакова на шоу «Танцы на ТНТ».
И команда «Селфи» с наибольшим количеством баллов одержала победу!
Поздравляем «Селфи» с победой!
P.S. Команда «Селфи» благодарит за поддержку профком КГТА и Анну Асотову.
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