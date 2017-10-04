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«Селфи» покорила «Владимирскую Русь». 1/4 лиги

Анна Постникова
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30 сентября ковровская команда КВН «Селфи» приняла участие в 1/4 лиги «Владимирская Русь» и одержала победу!



Во Владимир ребята из команды «Селфи» ездили дважды. Сначала на редактуру, а затем непосредственно на выступление.

Редактор — победитель высшей лиги КВН из команды «Союз» Виктор Щетков.

Ян Курганов, участник команды «Селфи»:

В пятницу, 29 сентября, поехали на редактуру в областной дом молодежи. Некоторые шутки редакторы порезали, а некоторые — немного видоизменили.
Вернулись в Ковров. В субботу утром поехали уже на репетицию в ОДК. Показывались еще на одной редактуре, только уже на сцене.
Выступление снова немного поправили по рекомендации редактора.



Шутили ковровчане про Трампа и Ким Чен Ына, фильм «ОНО», про Ковров, владимирские клубы, футбол в бедном районе, IPhone и многое другое.

Пост в группе «Лига КВН «Владимирская Русь»:

Заканчивает программу приветствия команда из Коврова – «Селфи».
Напоминают, что в их команде две части – азиатская и русская.
Неплохой набор миниатюр про случаи у окулиста. Неплохо.
Му-му выжила и звонит Герасиму, чтобы отомстить. Смешно.
Детский кросс-фит. Хорошо.
Футбол в очень бедном районе. Забавно.
Случай в обычной ковровской школе. Залу нравится.
Линейка дальше идет не очень смешная.
Снова миниатюры:
Встреча Трампа и Ким Чен Ына. Неровно, но много хороших мест.
Бодро выступили.



За первый конкурс «Селфи» получили от всех членов жюри высший балл.

Выстояли ковровские ребята и разминку, после которой отсеялись три команды. Еще три команды покинули сцену после конкурса «биатлон». «Селфи» справилась.



Третье задание было таким: расшифровать аббревиатуру ЛГБТ.

Александр Ким ответил: «Лагерь Гастарбайтеров Будет Тут». Это взорвало зал, а «Селфи» получили высший бал!



А последнее испытание — без слов уговорить жюри поставить высший балл. Тут ковровчане не растерялись и станцевали танец «Мало половин» и импровизацию выступления команды Сергея Светлакова на шоу «Танцы на ТНТ».

И команда «Селфи» с наибольшим количеством баллов одержала победу!

Поздравляем «Селфи» с победой!


P.S. Команда «Селфи» благодарит за поддержку профком КГТА и Анну Асотову.

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