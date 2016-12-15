Сэмми и его родители. Кто в Интернете лучше всех?

Привет, меня зовут Сэмми и я самоед. Нет, не переживай, я не ем сам себя. Я белый, пушисты пёс, северной породы. Тут фото меня и моих родителей, — таков рассказ о себе пользователя Instagram @summy_kovrov.

Хозяева этих животных зарабатывают миллионы долларов! Пора завести своему питомцу аккаунт?

По аккаунту интернет-пса можно узнать, что он обожает творог. Спит на кровати вместе со своими родителями, иногда воет по ночам.Также Сэмми любит ездить в машине:И носить интересную одежду:Ещё бы! С такой-то шёрсткой!Первое фото Сэмми появилось в его аккаунте 21 октября.Сейчас на его странице в Instagram 65 публикаций.Сэмми любит пошутить:Ты думал я действительно такой серьезный, хе хе, ну неееет))) #лайка #instadog #собака #ковров #самоед #gk33 #kovrovИ подкрепиться не против. Иногда в ход идут не только косточки:Вкусный этот ваш Новый год #пес #лайка #самоед #ковров #новыйгодНу здрасте) #утро #понедельник #самоед #samoyed #собаки #gk33 #gk #kovrov #домашниеживотные #dogСэмми и Сальвадор — ковровские интернет-звёздочки. А вообще, аккаунты животных в Instagram начали набирать огромную популярность в 2014 году. Некоторые питомцы приносят своим хозяевам огромный доход, который составляется из рекламных кампаний в социальных сетях. В надежде на то, что животное станет популярным, миллионы хозяев по всему миру регистрируют своих четвероногих друзей в Интернете.В десятку самых популярных животных в Instagram входят:Собака настоящим “мемом” из-за неправильного прикуса. На сегодняшний день у Тюны уже около двух миллионов подписчиков.Популярность коту принёс необычный окрас в виде усов как у Эркюля Пуаро.Миниатюрное, колючие и симпатичное животное не осталось без внимания со стороны Instagram-общества.Благодаря собачей дружбе и позитивными совместными фотографиями, эта парочка стала очень популярными животными в Instagram.Этот попугай участвует в самых настоящих фотосессиях. Так, у птицы появилось целое портфолио, которому могут позавидовать самые известные модели. Попугай по имени Джек снимается в предметной съемке: пестрый питомец снимается исключительно на светло-сером фоне, чтобы во всей красе продемонстрировать своей яркий и запоминающийся окрас.«Сердитый котик» или Grampy cat — так его называют интернет-пользователи. Его по праву можно назвать звездой Instagram, ведь у него уже больше полутора миллионов подписчиков. За два года кошка заработала для своей хозяйки 100 миллионов долларов. Тамата Бандесен, которая ранее работала официанткой, спустя несколько дней бросила работу. Морда Grumpy cat в 2012 году стала мемом, а позже превратилась в отдельный бренд. За это время кошка с недовольной физиономией стала лицом компании, которая производит кошачьи корма, и даже украсила обложки некоторых ведущих глянцевых журналов. А в 2014 году о кошке сняли фильм, где ее озвучивала актриса Обри Плаза.У этих милых поросят 625 тысяч подписчиков. Присцилла и Попплтон живут во Флориде. По словам хозяйки, школьной учительницы Мелиссы Николсон, брат и сестра обожают друг друга и очень любят обниматься. Хозяйка признается, она не ожидала, что Instagram поросят станет настолько популярным. Прис и Поп выделяются на фоне других звездных зверьков Instagram разнообразием своих милых костюмчиков, которые хозяйка регулярно покупает для фотосессий. Школьная учительница даже берет поросят в школу, а еще написала о них две детские книги.Cтал очень популярен благодаря своему потрясающему взгляду. Его фотографии вызывают по настоящему добрые и веселые эмоции. Кот проживает со своими хозяевами в Японии.Является самой модной собакой в мире благодаря своему хозяину, который регулярно его фотографирует в различных нарядах.Персидская кошка с очень неправильным прикусом.