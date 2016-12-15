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Сэмми и его родители. Кто в Интернете лучше всех?
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У самоеда Сэмми, несмотря на юный возраст, есть аккаунт в Instagram и 231 подписчик. Это больше, чем у уже прославленного нами кота Сальвадора!
По аккаунту интернет-пса можно узнать, что он обожает творог. Спит на кровати вместе со своими родителями, иногда воет по ночам.
Также Сэмми любит ездить в машине:
И носить интересную одежду:
Ещё бы! С такой-то шёрсткой!
Первое фото Сэмми появилось в его аккаунте 21 октября.
Сейчас на его странице в Instagram 65 публикаций.
Сэмми любит пошутить:
sammy_kovrov Ты думал я действительно такой серьезный, хе хе, ну неееет))) #лайка #instadog #собака #ковров #самоед #gk33 #kovrov
И подкрепиться не против. Иногда в ход идут не только косточки:
sammy_kovrov Вкусный этот ваш Новый год #пес #лайка #самоед #ковров #новыйгод
Больше фото — в Instagram очаровательного пёсика. Не правда ли милаха?
sammy_kovrov Ну здрасте) #утро #понедельник #самоед #samoyed #собаки #gk33 #gk #kovrov #домашниеживотные #dog
Сэмми и Сальвадор — ковровские интернет-звёздочки. А вообще, аккаунты животных в Instagram начали набирать огромную популярность в 2014 году. Некоторые питомцы приносят своим хозяевам огромный доход, который составляется из рекламных кампаний в социальных сетях. В надежде на то, что животное станет популярным, миллионы хозяев по всему миру регистрируют своих четвероногих друзей в Интернете.
В десятку самых популярных животных в Instagram входят:
Собака по кличке Тюна @tunameltsmyheart
Собака настоящим “мемом” из-за неправильного прикуса. На сегодняшний день у Тюны уже около двух миллионов подписчиков.
Кот по кличке Хамилтон @hamilton_the_hipster_cat
Популярность коту принёс необычный окрас в виде усов как у Эркюля Пуаро.
Ёжик по кличке Дарси @darcytheflyinghedgehog
Миниатюрное, колючие и симпатичное животное не осталось без внимания со стороны Instagram-общества.
Веймарская легавая по кличке Харлоу и такса по кличке Индиана@harlowandsage
Благодаря собачей дружбе и позитивными совместными фотографиями, эта парочка стала очень популярными животными в Instagram.
Попугай Джек @jackthecockatiel
Этот попугай участвует в самых настоящих фотосессиях. Так, у птицы появилось целое портфолио, которому могут позавидовать самые известные модели. Попугай по имени Джек снимается в предметной съемке: пестрый питомец снимается исключительно на светло-сером фоне, чтобы во всей красе продемонстрировать своей яркий и запоминающийся окрас.
Grampy cat @realgrumpycat
«Сердитый котик» или Grampy cat — так его называют интернет-пользователи. Его по праву можно назвать звездой Instagram, ведь у него уже больше полутора миллионов подписчиков. За два года кошка заработала для своей хозяйки 100 миллионов долларов. Тамата Бандесен, которая ранее работала официанткой, спустя несколько дней бросила работу. Морда Grumpy cat в 2012 году стала мемом, а позже превратилась в отдельный бренд. За это время кошка с недовольной физиономией стала лицом компании, которая производит кошачьи корма, и даже украсила обложки некоторых ведущих глянцевых журналов. А в 2014 году о кошке сняли фильм, где ее озвучивала актриса Обри Плаза.
Поросята Присцилла и Попплтон @prissy_pig
У этих милых поросят 625 тысяч подписчиков. Присцилла и Попплтон живут во Флориде. По словам хозяйки, школьной учительницы Мелиссы Николсон, брат и сестра обожают друг друга и очень любят обниматься. Хозяйка признается, она не ожидала, что Instagram поросят станет настолько популярным. Прис и Поп выделяются на фоне других звездных зверьков Instagram разнообразием своих милых костюмчиков, которые хозяйка регулярно покупает для фотосессий. Школьная учительница даже берет поросят в школу, а еще написала о них две детские книги.
Кот по кличке Сол @tomiinya
Cтал очень популярен благодаря своему потрясающему взгляду. Его фотографии вызывают по настоящему добрые и веселые эмоции. Кот проживает со своими хозяевами в Японии.
Пёс породы шиба-ину @mensweardog
Является самой модной собакой в мире благодаря своему хозяину, который регулярно его фотографирует в различных нарядах.
Кошка «Принцесса монстр» @princessmonstertruck
Персидская кошка с очень неправильным прикусом.
Привет, меня зовут Сэмми и я самоед. Нет, не переживай, я не ем сам себя. Я белый, пушисты пёс, северной породы. Тут фото меня и моих родителей, — таков рассказ о себе пользователя Instagram @summy_kovrov.
По аккаунту интернет-пса можно узнать, что он обожает творог. Спит на кровати вместе со своими родителями, иногда воет по ночам.
Также Сэмми любит ездить в машине:
И носить интересную одежду:
Ещё бы! С такой-то шёрсткой!
Первое фото Сэмми появилось в его аккаунте 21 октября.
Сейчас на его странице в Instagram 65 публикаций.
Сэмми любит пошутить:
sammy_kovrov Ты думал я действительно такой серьезный, хе хе, ну неееет))) #лайка #instadog #собака #ковров #самоед #gk33 #kovrov
И подкрепиться не против. Иногда в ход идут не только косточки:
sammy_kovrov Вкусный этот ваш Новый год #пес #лайка #самоед #ковров #новыйгод
Больше фото — в Instagram очаровательного пёсика. Не правда ли милаха?
sammy_kovrov Ну здрасте) #утро #понедельник #самоед #samoyed #собаки #gk33 #gk #kovrov #домашниеживотные #dog
Сэмми и Сальвадор — ковровские интернет-звёздочки. А вообще, аккаунты животных в Instagram начали набирать огромную популярность в 2014 году. Некоторые питомцы приносят своим хозяевам огромный доход, который составляется из рекламных кампаний в социальных сетях. В надежде на то, что животное станет популярным, миллионы хозяев по всему миру регистрируют своих четвероногих друзей в Интернете.
В десятку самых популярных животных в Instagram входят:
Собака по кличке Тюна @tunameltsmyheart
Собака настоящим “мемом” из-за неправильного прикуса. На сегодняшний день у Тюны уже около двух миллионов подписчиков.
Кот по кличке Хамилтон @hamilton_the_hipster_cat
Популярность коту принёс необычный окрас в виде усов как у Эркюля Пуаро.
Ёжик по кличке Дарси @darcytheflyinghedgehog
Миниатюрное, колючие и симпатичное животное не осталось без внимания со стороны Instagram-общества.
Веймарская легавая по кличке Харлоу и такса по кличке Индиана@harlowandsage
Благодаря собачей дружбе и позитивными совместными фотографиями, эта парочка стала очень популярными животными в Instagram.
Попугай Джек @jackthecockatiel
Этот попугай участвует в самых настоящих фотосессиях. Так, у птицы появилось целое портфолио, которому могут позавидовать самые известные модели. Попугай по имени Джек снимается в предметной съемке: пестрый питомец снимается исключительно на светло-сером фоне, чтобы во всей красе продемонстрировать своей яркий и запоминающийся окрас.
Grampy cat @realgrumpycat
«Сердитый котик» или Grampy cat — так его называют интернет-пользователи. Его по праву можно назвать звездой Instagram, ведь у него уже больше полутора миллионов подписчиков. За два года кошка заработала для своей хозяйки 100 миллионов долларов. Тамата Бандесен, которая ранее работала официанткой, спустя несколько дней бросила работу. Морда Grumpy cat в 2012 году стала мемом, а позже превратилась в отдельный бренд. За это время кошка с недовольной физиономией стала лицом компании, которая производит кошачьи корма, и даже украсила обложки некоторых ведущих глянцевых журналов. А в 2014 году о кошке сняли фильм, где ее озвучивала актриса Обри Плаза.
Поросята Присцилла и Попплтон @prissy_pig
У этих милых поросят 625 тысяч подписчиков. Присцилла и Попплтон живут во Флориде. По словам хозяйки, школьной учительницы Мелиссы Николсон, брат и сестра обожают друг друга и очень любят обниматься. Хозяйка признается, она не ожидала, что Instagram поросят станет настолько популярным. Прис и Поп выделяются на фоне других звездных зверьков Instagram разнообразием своих милых костюмчиков, которые хозяйка регулярно покупает для фотосессий. Школьная учительница даже берет поросят в школу, а еще написала о них две детские книги.
Кот по кличке Сол @tomiinya
Cтал очень популярен благодаря своему потрясающему взгляду. Его фотографии вызывают по настоящему добрые и веселые эмоции. Кот проживает со своими хозяевами в Японии.
Пёс породы шиба-ину @mensweardog
Является самой модной собакой в мире благодаря своему хозяину, который регулярно его фотографирует в различных нарядах.
Кошка «Принцесса монстр» @princessmonstertruck
Персидская кошка с очень неправильным прикусом.
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