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Благотворительные объятия. «Собака-обнимака»
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Во Владимире с успехом прошла благотворительная акция «Собака-обнимака». Её организовали для сбора средств малышу со сложным заболеванием. Теперь очередь за Ковровом.
Четырёхлетнему Арсению Барданову с тяжёлым диагнозом срочно требовались деньги на лечение. На помощь малышу пришли собаководы. За символический благотворительный взнос, хозяева предлагали сделать фотографии со своими самыми аккуратными четвероногими друзьями.
Просьба о помощи в проведении акции быстро разлетелась по социальным сетям и средствам массовой информации. А список участников в официальной группе акции пополнился 41 именем и кличкой.
В акции приняли участие собаки самых разных пород: немецкий шпиц, сиба ину, сибирская хаски, самоед, йоркширский терьер, русский охотничий спаниель, чихуахуа, французский бульдог и многие другие.
Организаторы на этом останавливаться не собираются! Подобная акция пойдет в Коврове 16 июля, о точном месте проведения будет сообщено дополнительно!
Владельцы породистых собак приглашаются к участию. Для участия достаточно написать организатору и прийти со своей собакой в назначенное для проведения акции время.
Фотографироваться будет предложено с тремя собаками за 100 рублей. Со всеми представленными собаками — 500, а мини-фотосессия с профессиональным фотографом будет стоить 300 рублей.
Все собранные средства пойдут на лечение маленькой ковровчанки Анны Устиновой, которая больна ретинобластомой.
Подарим жителям города возможность общения со своим любимым животным и поможем ребёнку!
Четырёхлетнему Арсению Барданову с тяжёлым диагнозом срочно требовались деньги на лечение. На помощь малышу пришли собаководы. За символический благотворительный взнос, хозяева предлагали сделать фотографии со своими самыми аккуратными четвероногими друзьями.
Просьба о помощи в проведении акции быстро разлетелась по социальным сетям и средствам массовой информации. А список участников в официальной группе акции пополнился 41 именем и кличкой.
В акции приняли участие собаки самых разных пород: немецкий шпиц, сиба ину, сибирская хаски, самоед, йоркширский терьер, русский охотничий спаниель, чихуахуа, французский бульдог и многие другие.
Организаторы на этом останавливаться не собираются! Подобная акция пойдет в Коврове 16 июля, о точном месте проведения будет сообщено дополнительно!
Владельцы породистых собак приглашаются к участию. Для участия достаточно написать организатору и прийти со своей собакой в назначенное для проведения акции время.
Фотографироваться будет предложено с тремя собаками за 100 рублей. Со всеми представленными собаками — 500, а мини-фотосессия с профессиональным фотографом будет стоить 300 рублей.
Все собранные средства пойдут на лечение маленькой ковровчанки Анны Устиновой, которая больна ретинобластомой.
Подарим жителям города возможность общения со своим любимым животным и поможем ребёнку!
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