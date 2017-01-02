Шок! Как GK тестировали колу!

Эксперимент лучше не проводить в помещении! Фонтан «Колы» невозможно контролировать!

Рецепт прост: открываем кока-колу, бросаем туда штук 5 жевательных конфет «Ментос», отходим на метр и любуемся взрывом. Кока-кольным взрывом! Первая фраза была не «кажется молоко убежало», ну сами понимаете, что там убежало…Смешивание «Кока-колы» и освежающих конфет «Ментос» вызывает бурную химическую реакцию. Подчёркиваем — именно освежающих конфет! Эксперимент безопасный. Единственное, затратный. Чтобы получился кока-кольный фонтан нужно купить не одну бутылку колы.У многих видеоблогеров струя получалась аж до двух метров. Таким зрелищем насладиться не удалось. Видимо у них свой секрет.А вот, если добавить соду. Эффект получился намного лучше! А всё потому, что в коле есть углекислый газ. Углекислый газ высвобождает всё. Правда, если будете пробовать второй раз в эту же колу. Ничего уже не получится!