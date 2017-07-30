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Шоколад - это не вопрос жизни и смерти, это гораздо важнее!
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Не подумайте, что это реклама. Знаю многих, кому «Баунти» совершенно не нравится. Раздражает кокосовая стружка, да и вообще — от сладкого кариес и прочие побочные эффекты-неприятности.
Сторонникам ЗОЖ, БАДов и полезных подкормок, просьба не беспокоиться.
Ну, а остальным скажу так. Семейство шоколадных батончиков производства компании Mars — это больше, чем сладкое, это вкус детства и юности.
И любимый мною «Баунти» в данной парадигме далеко не на первом месте. Лидирует, вне сомнения, «Сникерс».
Сегодня в супермаркете увидела «Баунти» с начинкой манго. На батончики была акция, повелась, решила купить. Вкус кисло-сладкий, в принципе, неплохо, но в сравнении с оригинальным кокосовым, на мой субъективный взгляд, проигрывает. Вообще, все эти эксперименты маркетологов, когда речь идёт о культовых продуктах, по-моему, чрезмерны и бессмысленны. Разве что, ради прикола.
Прихлёбывая кофе и поедая манговый «Баунти», задумалась, почему, собственно, именно эти батончики являются таким непререкаемым авторитетом? Можно спорить о достоинствах и недостатках. Можно патриотично рассуждать, что самый лучший — это «Бабаевский». Кстати говоря, утверждение небезосновательно.
Но всё-таки «семейство Mars» занимает особую нишу. Это шоколад с историей, как мировой, так и чисто российской.
Вначале о России. Для тех, кому сегодня 20. Когда вашим родителям было столько же лет, поедание «сникерсов» было едва ли не таким же культовым занятием, как сегодня поигрывание спиннером.
«Сникерс» и его «собратья» были первым, что пришло взамен продовольственной пустоте, которая сопровождала крушение СССР.
В Москве — открытие «Макдональдса», а в провинции, первые привозы шоколадных батончиков.
В батончиках крутое было всё – упаковка, вкус и реклама.
Никогда не забуду фразу одной «селебрити» из 90-х, тогда – 20-летней девчонки:
Если не съела «Сникерс», значит день пропал зря…
Но говорить о том, что успех продукции Mars – это всего лишь результат нашего «голодного детства» — это значит, говорить неправду. История компании и её основателя не может не вселить уважение. Эти шоколадки, прежде, чем покорить Россию, победоносно прошагали по всему миру. Вначале о моём любимом «Баунти».
В переводе с английского bounty означает «щедрость». Задумка сделать шоколадку, состоящую из двух или трёх частей, в том, что это батончик для компании друзей или парочки влюблённых: будь щедрым, поделись!
Манговый «Баунти» — не подделка. В «линейке» наряду с классической кокосовой начинкой, действительно есть манго, а ещё – ананас. Шоколад бывает молочным и тёмным.
Рекламный слоган, который в России был переведён как «Райское наслаждение», в оригинале — «The Taste of Paradise», то есть «Вкус рая». В качестве модели рая предлагался тайский остров Самуй, где снималось рекламное видео с красоткой в гамаке среди экзотических растений. В стране-производителе, США, «райскую историю» отыграли ещё в 90-е. Производство переведено в Европу, откуда «Баунти» экспортируется по всему миру.
Теперь история про «Сникерс». В переводе с английского Snickers, точнее snicker – «хихиканье, смешок, тихое ржанье». Странное название? В оригинальной рецептуре под «толстым-толстым слоем шоколада» был жареный арахис. Потом добавились варианты с миндалём, фундуком и даже семечками.
Пик продаж Snickers в мире пришёлся на 2005 год, когда общий объём выручки превысил $2 млрд. Наибольшим спросом этот батончик пользовался в Великобритании, конкретно – в Ирландии. Для ирландцев до середины 90-х прошлого века даже специальную разновидность шоколадок выпускали под названием Marathon.
Сам культовый батончик Snickers имеет почти столетнюю историю. Впервые он был изготовлен в 1923 году в Соединённых Штатах кондитером Фрэнком Марсом. Кстати, это фамилия кондитера впоследствии стала названием шоколадной империи, в которой Франклин Кларенс Марс являлся отцом-основателем.
История мистера Марса примечательна. Но всё же разберёмся со Snickers. Массовое производство началось в 1930-м, кондитеру на подготовку понадобилось семь лет!
В ноябре 1929 года в Чикаго была построена шоколадная фабрика, на которой первыми стали изготавливаться шоколадные батончики Snickers. Фабрика работает по сей день и выпускает 560 сладостей в минуту на отдельной поточной линии.
Почему Snickers? Причём тут смех? А не причём.
Смешком звали любимую лошадь Фрэнка Марса, который помимо кондитерского дела, был ещё и страстным поклонником конного спорта. Кстати, утверждают, что лошадь скончалась за несколько месяцев до начала массового производства шоколадного батончика. Не случись этого, возможно он назывался бы как-нибудь иначе. Первые «Сникерсы» продавались по 20 центов за штуку — не так уж и мало по тем временам за шоколадку.
Ну, и обещанные подробности из жизни основателя шоколадной империи, Фрэнка Кларенса Марса. Он родился 24 сентября 1883 года в Ньюпорте, штат Минессота, в небогатой семье. В детстве у Франклина обнаружили полиомиелит, мальчик не мог двигаться без костылей, из-за чего Марс не посещал школу. Во время болезни Франклин помогал на кухне маме, которая делала сладости на дому, а затем продавала их. Франклин решил, что кондитерское дело будет занятием всей его жизни, и в 1902 году, когда ему исполнилось 19 лет, он начал работать в сфере торговле сладостями.
Видимо, это был период разгона и внутренней мобилизации. Мистер Марс в молодости не был богат, но рано встретил свою любовь. Брак с девушкой по имени Этель стал союзом двух бедняков, но при этом Этель полностью поддерживала Фрэнка, и стала ему не только женой, но и партнёром по бизнесу.
Своё дело мистер и миссис Марс открыли, когда Фрэнку исполнилось 28. Они открыли первый кондитерский магазин прямо в своём доме. Торговля шла через окно кухни. И у них всё получилось. Продажи начали быстро расти и супруги основали компанию под названием Mar-O-Bar в 1911 году.
Со временем небольшое производство выросло в первую фабрику, которая находилась в пригороде Чикаго. Штат сотрудников составил 125 человек.
В 1920 году Фрэнк Марс принял решение переехать в Миннеаполис, где придумал свой первый хит — батончик Milky Way. В годы великой экономической депрессии в Америке, когда многие фабрики и заводы были закрыты, а производство приостановлено, Франклин продавал свой батончик за 5 центов. В 1925 году новый батончик был признан лидером на рынке шоколадок. Продажи неуклонно росли, и компания открывала новые рынки для продаж своей продукции.
Постепенно линейка продукции Марса пополнялась новыми продуктами, среди которых Mars Almond (батончик c миндалем), Musketeers и… шоколад, которому суждено было стать легендой — Snickers.
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