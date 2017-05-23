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Штраф за шум. Попасть на сто тысяч рублей?
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Завтра на работу, а у соседей караоке-пати? Или же сосед с золотыми руками не успел доделать ремонт днем и в час ночи за стенкой решил продолжить? Вариантов много. Депутаты уверены, что сон — есть сон, и зачем его кому-то красть? За шум и гам в ночное время в Госдуму внесен законопроект о штрафе до 100 тысяч рублей.
За нарушение тишины предлагают штрафовать на сумму от одной тысячи до двух тысяч рублей, должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, компании — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Так что включить телевизор, музыкальный центр на полную громкость, если в доме тонкие стены — это нарушение. Под санкции попадут и устройства звукоусиления, установленные на автомобилях, если только они ревут на всю округу. А ещё игра на музыкальных инструментах, крики, пение, ремонтные, строительные работы, и иные действия, нарушающие покой. Режим тишины вводится с 22 до шести часов.
И это не только в жилых домах, но и в гостиницах, общежитиях, объектах здравоохранения, образования, в жилых зонах и на территориях объектов социального назначения.
Использован иллюстративный фоторяд
За нарушение тишины предлагают штрафовать на сумму от одной тысячи до двух тысяч рублей, должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, компании — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
Так что включить телевизор, музыкальный центр на полную громкость, если в доме тонкие стены — это нарушение. Под санкции попадут и устройства звукоусиления, установленные на автомобилях, если только они ревут на всю округу. А ещё игра на музыкальных инструментах, крики, пение, ремонтные, строительные работы, и иные действия, нарушающие покой. Режим тишины вводится с 22 до шести часов.
И это не только в жилых домах, но и в гостиницах, общежитиях, объектах здравоохранения, образования, в жилых зонах и на территориях объектов социального назначения.
Интересно, считается ли нарушением тишины храп соседа за стенкой?
Использован иллюстративный фоторяд
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