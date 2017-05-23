Штраф за шум. Попасть на сто тысяч рублей?

Интересно, считается ли нарушением тишины храп соседа за стенкой?

За нарушение тишины предлагают штрафовать на сумму от одной тысячи до двух тысяч рублей, должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, компании — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.Так что включить телевизор, музыкальный центр на полную громкость, если в доме тонкие стены — это нарушение. Под санкции попадут и устройства звукоусиления, установленные на автомобилях, если только они ревут на всю округу. А ещё игра на музыкальных инструментах, крики, пение, ремонтные, строительные работы, и иные действия, нарушающие покой. Режим тишины вводится с 22 до шести часов.И это не только в жилых домах, но и в гостиницах, общежитиях, объектах здравоохранения, образования, в жилых зонах и на территориях объектов социального назначения.Использован иллюстративный фоторяд