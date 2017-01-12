«Система 2». Настоящий цирк!

Два с половиной часа программы пролетели на одном дыхании. Воодушевленные увиденным, мы отправились в автобус. Недовольных среди ковровчан не было. Браво!

Приезжий цирк в Коврове — настоящий праздник для детей. С представлениями крупных цирков гастролеров сравнивать было бы глупо. Но если даже они производят большое впечатление, как отреагируют дети на профессиональное цирковое представление в Москве?На Рождество вместе с младшим братом я отправилась в настоящий цирк! Шоу братьев Запашных славится своим неповторимым стилем и захватывающим сюжетом. Да, именно сюжетом. Это не просто цирковые номера один за другим, а цельная театрально-цирковая постановка.Билет на шоу «Система 2» обошелся нам в 1000 рублей. Поездку организовала одна из турфирм Коврова. Общая стоимость тура — 1850 рублей с человека.Стартовали в 7.00 от «Площади Победы». Несмотря на сильный мороз, автобус был полным. На термометре было -29 градусов.Удалось добраться до столицы без «пробок». Уже в 11.30 мы остановились у Храма Христа Спасителя в центре Москвы. Экскурсовод дал нам два часа для прогулки. Конечно, по такому морозу сильно не нагуляешься, но мы все-таки сделали несколько снимков на Красной площади.Итак, цирк! Шоу «Система 2» проходит в малой арене в Лужниках. Стадион вмещает 7000 человек. Здесь все устроено так, что толкучки удается избежать. У каждого сектора есть отдельный вход и отдельные раздевалки.Представление началось ровно в назначенное время. На глазах у изумленных зрителей появился огромный экран и началось действие.Актеры погрузили нас в цифровой мир, они называют его «Система». Задача человека у монитора, которого показывали на большом экране, взломать эту систему, пройдя все уровни ее защиты.Вход в систему. На арене появляется шоу-балет и под купол цирка взлетают мотоциклы.Зрителям представляют аватар взломщика, он и является главным героем представления. Ему предстоит пройти все уровни системы, в этом ему помогают боты, которых играют сами братья Запашные.Акробатика в шоу Запашных представлена во всей красе. Шоком для зрителей стало падение гимнастки из-под потолка головой вниз на сетку. Эффектные трюки сопровождались овациями.В представлении участвуют необычные транспортные средства последнего поколения: сигвей, гироскутеры.Спецэффекты и живая музыка дополняют прекрасно поставленное представление и помогают зрителю проникнуться идеей шоу.Сюжетная программа так хорошо продумана, что мы даже не замечали, как убирается один реквизит и выставляется другой.Гвоздем шоу стали выступления заслуженного артиста России, дрессировщика. Его пять белых тигров символизировали антивирусную программу.В клетке с пятью огромными кошками Сергей находился один. В конце выступления он положил всех тигров на пол арены и лег на них сверху.Настоящим чудом можно назвать дрессированного носорога Сергея Нестерова по кличке. Это уникальное зрелище. Мафуниян — единственный дрессированный носорог в мире, что делает шоу Запашных особенно ценным.