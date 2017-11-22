Обо всём

Скандал в области. Теперь ждать в Коврове? 18+

Екатерина Кокшарова
0 645
20 ноября во Владимире прошел концерт Димы Билана. Среди зрителей оказался Алексей Панин со своей дочкой Нюсей. Аншлаг был позже, когда Панин чуть ли не кулачными методами и шквалом мата полез на директора Билана и рядом стоящих людей.



В сети появилось видео. Его можно увидеть по ссылке. Осторожно, много мата и нецензурной брани!

Алексей просто хотел выполнить просьбу своей дочери сфотографироваться с Биланом. Без задней мысли взял Нюсю и пошёл в гримёрку. Однако директор Димы Билана — Надежда не пропустила скандально артиста. Ссылаясь на то, что Дима устал.

Я - лауреат государственных премий Российской Федерации! Я привел свою дочь сфотографироваться с Биланом. Мы к Филиппу, к Коле Расторгуеву заходим в гости и пьем коньяк. Вы жердочки попутали?  — скандалил Панин.



Позже подоспела охрана и местные представители СМИ. Панин переключился на них. Одному из журналистов задал риторический вопрос: «Ты кто такой? Тебе штатив в ж*** засунуть?»

В Instagram появилась запись: «Я послал их всех подальше. Высказал всё, что думаю. Взял Нюсю и уехал. А Билан не вышел ни к кому, поэтому я и не понял, кто пел. Я вместо него фотографировался и давал автографы».

Гастрольный график Димы Билана на 2018 год уже появился. Есть ли в этом списке Ковров — скоро узнаем. Возможно, Алексея с дочкой будем ждать в Коврове — ехать из Владимира, где проживает скандальный актёр, не далеко.

Будет ли селфи у Нюси? Гастрольный тур покажет...

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.