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Скандал в области. Теперь ждать в Коврове? 18+
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В сети появилось видео. Его можно увидеть по ссылке. Осторожно, много мата и нецензурной брани!
Алексей просто хотел выполнить просьбу своей дочери сфотографироваться с Биланом. Без задней мысли взял Нюсю и пошёл в гримёрку. Однако директор Димы Билана — Надежда не пропустила скандально артиста. Ссылаясь на то, что Дима устал.
Я - лауреат государственных премий Российской Федерации! Я привел свою дочь сфотографироваться с Биланом. Мы к Филиппу, к Коле Расторгуеву заходим в гости и пьем коньяк. Вы жердочки попутали? — скандалил Панин.
Позже подоспела охрана и местные представители СМИ. Панин переключился на них. Одному из журналистов задал риторический вопрос: «Ты кто такой? Тебе штатив в ж*** засунуть?»
В Instagram появилась запись: «Я послал их всех подальше. Высказал всё, что думаю. Взял Нюсю и уехал. А Билан не вышел ни к кому, поэтому я и не понял, кто пел. Я вместо него фотографировался и давал автографы».
Гастрольный график Димы Билана на 2018 год уже появился. Есть ли в этом списке Ковров — скоро узнаем. Возможно, Алексея с дочкой будем ждать в Коврове — ехать из Владимира, где проживает скандальный актёр, не далеко.
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