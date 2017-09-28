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Хефнера больше нет. Что ждёт Лизу Барышеву?
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American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef
Культовая фигура Америки и основатель Playboy Хью М. Хефнер ушел из жизни сегодня. Ему был 91 год…
Известно, что Хью Хефнер скончался в особняке Playboy, окруженный своими родными и близкими. По словам представителя Playboy Enterprises, он умер «в результате естественных причин».
Хефнер — создатель главного мужского журнала Америки и, как многие считают, всего мира. Американский издатель, борец за свободу, бунтарь и интеллектуал Хефнер на долгие годы стал одним из самых ярких выразителей американской поп-культуры, символом которой стало его издание. А в неизменном пляжном халате он часто позировал с девушками-«кроликами» журнала Playboy.
Playboy — издание для мужчин, появившийся в США 64 года назад. Первый номер вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года. На обложке побывали и Мэрилин Монро, и Синди Кроуфорд, и Памела Андерсон. Первый номер вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года. Сегодня журнал выходит в свет выпускается во всем мире, русская версия Playboy издается с 1995 года.
Хью Марстон Хефнер по прозвищу Хеф родился 9 апреля 1926 года в Чикаго. После службы в армии США работал в рекламном отделе журнала Esquire. В 1953 году он занял 8000 долларов для первого номера Playboy. Первый выпуск журнала с Мэрилин Монро на обложке, тиражом 70000 экземпляров. За первую неделю было продано три четверти тиража.
Playboy — это не только игривые фото обнаженных и полуобнаженных женщин. В журнале публиковались все популярные писатели, с которыми Хефнеру удавалось договориться: от Джона Апдайка и Харуки Мураками до Владимира Набокова и Евгения Евтушенко).
Я никогда не считал Playboy журналом о сексе. Для меня он всегда был изданием об образе жизни, в которой секс является лишь одной из ее составных частей. И вообще секс — здоровее, когда его не скрывают и не прячут: зачем оглуплять общество?
Хефнер поднял престиж своего детища на такую высоту, что публиковать свои произведения в нём соглашались Джон Апдайк, Курт Воннегут и Том Клэнси, среди интервьюируемых были Деннис Родман, Томми Хилфигер, Кевин Спейси, Джон Траволта и Билл Гейтс, а фотографироваться для журнала легко соглашались Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун и многие другие звёзды.
Информация о том, где и когда состоятся похороны Хью Хефнера, пока не разглашается.
Мы будем скучать, Хеф!© #RIPHef
P.S. Возможно кто-то удивлён, почему новость пусть и мирового масштаба, но всё же такая далёкая от Коврова взволновала городской сайт GK? А ведь старина Хью нам совсем не чужой! Он был практически без пяти минут начальником для нашей землячки Лизы Барышевой, которая заявлена в конкурсе на право размещения фото на обложке.
Теперь в случае победы нашей Лизе придётся иметь дело с преемниками покойного г-на Хефнера. Будем надеяться, что среди них найдутся люди думающие и способные по достоинству оценить красоту и обаяние нашей фаворитки!
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