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Снеговик от инспектора? Гаишно-снежное «мимими»

ValyaVilova
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Тема снега продолжается! В сообществе «Подслушано Ковров» была опубликована фотография, на которой человек в форме сотрудника ДПС мастерит снеговика.



Может, у него было просто хорошее настроение? Или решил порадовать своего ребенка завтра, когда поведет его в детский сад? А может, инспектор вспомнил собственное детство? В любом случае, это очень трогательно и забавно…

В конце концов, сотрудники патрульной службы — это тоже люди. И почему бы им не лепить снеговиков?

Правда, пока мы вместе с подписчиками паблика умилялись, появился комментарий поручика Ржевского пресс-секретаря МЧС Натальи Никитиной, который расставил всё по местам:

Если бы ещё в Коврове это было… И не семь лет назад!

Ну, вот как можно так беспощадно приземлить и разрушить практически святочную историю… Но мы верим, что и у нас и в этом году такая история повторится. Правда же?..



Пошли лепить снеговиков?

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