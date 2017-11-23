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Снеговик от инспектора? Гаишно-снежное «мимими»
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Может, у него было просто хорошее настроение? Или решил порадовать своего ребенка завтра, когда поведет его в детский сад? А может, инспектор вспомнил собственное детство? В любом случае, это очень трогательно и забавно…
В конце концов, сотрудники патрульной службы — это тоже люди. И почему бы им не лепить снеговиков?
Правда, пока мы вместе с подписчиками паблика умилялись, появился комментарий
Если бы ещё в Коврове это было… И не семь лет назад!
Ну, вот как можно так беспощадно приземлить и разрушить практически святочную историю… Но мы верим, что и у нас и в этом году такая история повторится. Правда же?..
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