Холодно даже снеговикам. «Снежный Бум» переносится

Одевайтесь теплее!

Мы непременно сообщим о дате снежных соревнований! А пока участвуйте в виртуальном этапе конкурса. Выкладывайте в «Инстаграм» фотографии с хештегом #снежныйбум2017. От одного участника — не более трёх снимков.Напомним, в конкурсе две номинации: «Селфи со снеговиком» и «Зима в Коврове». Молсоветовцы выберут лучшее фото в каждой! Победителей ждут приятные подарки!