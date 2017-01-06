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Холодно даже снеговикам. «Снежный Бум» переносится
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Уже ощутили на себе морозные будни? В связи с погодой конкурс снеговиков переносится. Но не расстраивайтесь! Это значит, что ещё есть время, чтобы придумать самого оригинального снеговика!
Мы непременно сообщим о дате снежных соревнований! А пока участвуйте в виртуальном этапе конкурса. Выкладывайте в «Инстаграм» фотографии с хештегом #снежныйбум2017. От одного участника — не более трёх снимков.
Напомним, в конкурсе две номинации: «Селфи со снеговиком» и «Зима в Коврове». Молсоветовцы выберут лучшее фото в каждой! Победителей ждут приятные подарки!
Мы непременно сообщим о дате снежных соревнований! А пока участвуйте в виртуальном этапе конкурса. Выкладывайте в «Инстаграм» фотографии с хештегом #снежныйбум2017. От одного участника — не более трёх снимков.
Напомним, в конкурсе две номинации: «Селфи со снеговиком» и «Зима в Коврове». Молсоветовцы выберут лучшее фото в каждой! Победителей ждут приятные подарки!
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