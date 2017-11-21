Обо всём

Социалистическая преобразится. Первый шаг

Анна Постникова
0 609
В августе мы рассуждали о том, что улица Социалистическая контрастирует с проспектом Ленина по уровню благоустройства. И вот, градостроительный совет делает первый шаг к преображению улицы.



Основные внешние недостатки улицы — блеклые фасады и отсутствие парковочных мест.

Ведь на улице располагается большое количество магазинов, офисов и ДК имени Дегтярева, а парковаться вблизи просто негде. Но этот вопрос из разряда трудноразрешаемых, а вот фасады на повестке дня.

Улица входит в туристический маршрут «Ковров – город оружейников». Первым преобразится здание, в котором на данный момент находится строительный магазин.



Конструкция магазина будет выполнена в едином стиле с рядом стоящим продуктовым. Комплекс должен быть выполнен в едином стиле. Будут приведены в порядок и вывески. Проект уже утвержден градостроительным советом, остается только ждать окончания работ.

Результат мы обязательно вам покажем.


Фото Игоря Селезнева

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.