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Социалистическая преобразится. Первый шаг
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Основные внешние недостатки улицы — блеклые фасады и отсутствие парковочных мест.
Ведь на улице располагается большое количество магазинов, офисов и ДК имени Дегтярева, а парковаться вблизи просто негде. Но этот вопрос из разряда трудноразрешаемых, а вот фасады на повестке дня.
Улица входит в туристический маршрут «Ковров – город оружейников». Первым преобразится здание, в котором на данный момент находится строительный магазин.
Конструкция магазина будет выполнена в едином стиле с рядом стоящим продуктовым. Комплекс должен быть выполнен в едином стиле. Будут приведены в порядок и вывески. Проект уже утвержден градостроительным советом, остается только ждать окончания работ.
Результат мы обязательно вам покажем.
Фото Игоря Селезнева
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