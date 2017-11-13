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«Солнечный» собирает друзей. В память о лете 2017
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Ведущими вечера стали — Илья Железнов и Анна Карсакова.
В программе — танцевальные, музыкальные и юмористические номера, которые погрузили в атмосферу той самой лагерной смены, на которой был каждый из зрителей. А среди зрителей были участники разных смен, администрация лагеря, педагогический коллектив. Открыло концерт видео: «Дорога в лагерь».
Вообще, сочетание видеороликов и концертных номеров на сцене сделало концерт не однообразным и не затянутым. Но все же, мне как человеку, который далек от лагерной темы, было многое не понятно, пришлось потом узнавать дополнительные тонкости.
Так, в лагере есть группа спортивных инструкторов, которые очень полюбились детям и о которых был даже снят отдельный видеоролик. Зал на это видео реагировал очень бурно. Также бурную реакцию вызывало появление в кадре или на сцене любимых лагерных вожатых.
Первым сценическим номером стал вальс, за ним шел яркий вокальный номер с танцевальным сопровождением.
Прямо в зале провели импровизированную зарядку: в зал бросали шары, а зрители с удовольствием перекидывали их друг другу.
Не забыли в этот вечер и про ветеранов лагеря. Танцевальный номер в исполнении девушек стал настоящим украшением концерта. Постановка была совсем не похожа на художественную самодеятельность. Номер выглядел цельно и профессионально.
Украшением концерта также стало выступление циркового коллектива «Веселый серпантин». Летом в лагере были цирковые выступления, а потому появление цирковых артистов на встрече гостей «Солнечного» закономерно.
В солнечном работают вожатые не только из Коврова, но и из Нижнего. Нижегородцы подготовили для зрителей свои номера. А участники смены в этот день смогли встретится с любимыми вожатыми, живущими в другом городе.
Под лирическую вокальную композицию в зале зажглись фонарики телефонов. Зал реагировал очень живо на всё выступление, а в завершающей части на мгновение все перенеслись в атмосферу «орлятского» круга и положили руки друг другу на плечи.
На концерте вечер не закончился, всем предложили пройти в холл ДК, сфотографироваться и пообщаться с вожатыми и друзьями по отряду.
А дальше всех ждала дискотека…
Теперь воспоминание о лете будут греть тех, кто любит «Солнечный» до следующего оздоровительного сезона.
Самое время вспомнить свое самое лучшее лето в лагере!
Фотограф Игорь Селезнев
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