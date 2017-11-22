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SOS! Осталось мало времени. Уже в эту пятницу...
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24 ноября ночью столбик термометра покажет до минус 10 градусов. Днем — до минус 6. В субботу — до минус 12.
Не успел появиться снег, как в ВК и Instagram — сотни фоток. В Чите вот и вовсе один из жителей выложил видос, что его предстоит изучить автоинспекторам.
Мужчина едет по проезжей части на санках. Санки привязаны к машине.
Снега, правда, совсем немного, но всё же местами есть.
Синоптики говорят, что, возможно, этот декабрь мы встретим с нулевой температурой. Это значит, что совсем скоро на дорогах будет ещё больше «снежно-водяной-грязевой каши».
А пока — пора утепляться и готовить зимнюю обувь. Кстати, не только для себя, но и для своего «железного коня». Мы уверены, что все ответственные что автомобилисты «переобулись» еще с приходом первых минусовых температур, однако, на всякий случай напомним: любителям езды на летней резине грозит не только ДТП на скользкой дороге, но штраф от ГИБДД. Ловить нарушителей будут с 1 декабря.
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