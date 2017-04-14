Срок хранения субботника. Научный взгляд на разруху

Убирать за другими.

Не мусорить самому.

Пресекать чужие попытки намусорить.

Давайте перестанем бить окна и будем от этого чуть счастливее.

Почему так происходит? Тут есть целая теория!Это проблема не только нашего города, она мировая.По этому поводу, в далёком 1982 году, американские социологи написали целый научный труд. Он называется «Теория разбитых окон».Суть её заключается в следующем. Если в здании разбито одно стекло, и никто его долго не заменяет, через некоторое время в этом здании не останется ни одного целого окна.Теория была подтверждена экспериментами, и вот один из них.У этой стены, к которой прилегает велопарковка, стоял яркий знак, запрещающий рисовать на стенах. Сначала стена была чистой.Экспериментаторы повесили на руль каждого велосипеда флаер с рекламой. На улице не было урн, поэтому человек мог либо бросить бумажку на землю, либо повесить на другой велосипед, либо взять с собой, чтобы выбросить позже. Из 77 велосипедистов лишь 32% повели себя некультурно.Эксперимент повторили, предварительно измалевав стену бессодержательными рисунками. На этот раз намусорили 69%.Таким образом, нарушение запрета рисовать на стенах оказалось серьёзным стимулом, провоцирующим людей нарушать другое общепринятое правило — не сорить на улицах.Применительно к Коврову это выглядит примерно так.Условные Вася и Петя пошли жарить шашлык и оставили после себя гору мусора. На следующий день на ту же поляну пришли такие же условные Коля и Маша и также оставили после себя мусор. Но если бы поляна была чистой, то Коля с Машей, скорее всего, убрали бы за собой.Дурной пример заразителен. Если безнаказанно припарковать машину, в месте, где это запрещено, то рядом, вполне вероятно, появится ещё не одно транспортное средство. Внутренний голос «А что я, рыжий?» призывает нарушать закон там, где это делают другие.Показателен пример с безбилетниками в общественном транспорте. Думаете, в электричках столько «зайцев» из-за того, что люди не могут себе позволить приобрести билет? Нет! Дело в толпе «зайцев», которые бегают от контролёров. А ещё в той самой реплике внутреннего голоса.Всё это, на первый взгляд, мелочи жизни. Но беда в том, что мелкие нарушения вполне могут перерасти в более крупные. Допустим, чтобы избежать турникетов, «зайцы» могут сломать забор. А это уже вандализм.Что же делать, чтобы стало лучше жить? Вот правила относительного того же мусора:Только много ли найдётся тех, кто их будет соблюдать?Другая сторона вопроса – нехватка урн. Согласитесь, достаточно сложно найти людей, которые будут носить в кармане фантики, а уж тем более окурки. Печально, но факт, что мы путешествуем по замкнутому кругу правонарушений, от этого нам приходится жить так, как мы живём.Думаю, со мной согласятся многие: окружающая действительность так или иначе сказывается на нашем отношении к жизни.Разве может возникнуть желание делать добрые дела у человека, который после выхода из дома замечает вокруг себя только мусор, поломанные детские площадки, собачьи экскременты, «раздолбанный» асфальт…Это наш город! И его чистота в наших руках!Фото: архив GK, интернет.