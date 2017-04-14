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Срок хранения субботника. Научный взгляд на разруху
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В городе вовсю идут субботники, и город преображается. Надолго ли продержится эта красота? Жалко ведь будет, если со временем свежеочищенные улицы-газоны за лето снова «зарастут» продуктами нашей жизнедеятельности...
Почему так происходит? Тут есть целая теория!
Это проблема не только нашего города, она мировая.
По этому поводу, в далёком 1982 году, американские социологи написали целый научный труд. Он называется «Теория разбитых окон».
Суть её заключается в следующем. Если в здании разбито одно стекло, и никто его долго не заменяет, через некоторое время в этом здании не останется ни одного целого окна.
Теория была подтверждена экспериментами, и вот один из них.
У этой стены, к которой прилегает велопарковка, стоял яркий знак, запрещающий рисовать на стенах. Сначала стена была чистой.
Экспериментаторы повесили на руль каждого велосипеда флаер с рекламой. На улице не было урн, поэтому человек мог либо бросить бумажку на землю, либо повесить на другой велосипед, либо взять с собой, чтобы выбросить позже. Из 77 велосипедистов лишь 32% повели себя некультурно.
Эксперимент повторили, предварительно измалевав стену бессодержательными рисунками. На этот раз намусорили 69%.
Таким образом, нарушение запрета рисовать на стенах оказалось серьёзным стимулом, провоцирующим людей нарушать другое общепринятое правило — не сорить на улицах.
Применительно к Коврову это выглядит примерно так.
Условные Вася и Петя пошли жарить шашлык и оставили после себя гору мусора. На следующий день на ту же поляну пришли такие же условные Коля и Маша и также оставили после себя мусор. Но если бы поляна была чистой, то Коля с Машей, скорее всего, убрали бы за собой.
Дурной пример заразителен. Если безнаказанно припарковать машину, в месте, где это запрещено, то рядом, вполне вероятно, появится ещё не одно транспортное средство. Внутренний голос «А что я, рыжий?» призывает нарушать закон там, где это делают другие.
Показателен пример с безбилетниками в общественном транспорте. Думаете, в электричках столько «зайцев» из-за того, что люди не могут себе позволить приобрести билет? Нет! Дело в толпе «зайцев», которые бегают от контролёров. А ещё в той самой реплике внутреннего голоса.
Всё это, на первый взгляд, мелочи жизни. Но беда в том, что мелкие нарушения вполне могут перерасти в более крупные. Допустим, чтобы избежать турникетов, «зайцы» могут сломать забор. А это уже вандализм.
Что же делать, чтобы стало лучше жить? Вот правила относительного того же мусора:
Только много ли найдётся тех, кто их будет соблюдать?
Другая сторона вопроса – нехватка урн. Согласитесь, достаточно сложно найти людей, которые будут носить в кармане фантики, а уж тем более окурки. Печально, но факт, что мы путешествуем по замкнутому кругу правонарушений, от этого нам приходится жить так, как мы живём.
Думаю, со мной согласятся многие: окружающая действительность так или иначе сказывается на нашем отношении к жизни.
Разве может возникнуть желание делать добрые дела у человека, который после выхода из дома замечает вокруг себя только мусор, поломанные детские площадки, собачьи экскременты, «раздолбанный» асфальт…
Это наш город! И его чистота в наших руках!
Фото: архив GK, интернет.
Почему так происходит? Тут есть целая теория!
Это проблема не только нашего города, она мировая.
По этому поводу, в далёком 1982 году, американские социологи написали целый научный труд. Он называется «Теория разбитых окон».
Суть её заключается в следующем. Если в здании разбито одно стекло, и никто его долго не заменяет, через некоторое время в этом здании не останется ни одного целого окна.
Теория была подтверждена экспериментами, и вот один из них.
У этой стены, к которой прилегает велопарковка, стоял яркий знак, запрещающий рисовать на стенах. Сначала стена была чистой.
Экспериментаторы повесили на руль каждого велосипеда флаер с рекламой. На улице не было урн, поэтому человек мог либо бросить бумажку на землю, либо повесить на другой велосипед, либо взять с собой, чтобы выбросить позже. Из 77 велосипедистов лишь 32% повели себя некультурно.
Эксперимент повторили, предварительно измалевав стену бессодержательными рисунками. На этот раз намусорили 69%.
Таким образом, нарушение запрета рисовать на стенах оказалось серьёзным стимулом, провоцирующим людей нарушать другое общепринятое правило — не сорить на улицах.
Применительно к Коврову это выглядит примерно так.
Условные Вася и Петя пошли жарить шашлык и оставили после себя гору мусора. На следующий день на ту же поляну пришли такие же условные Коля и Маша и также оставили после себя мусор. Но если бы поляна была чистой, то Коля с Машей, скорее всего, убрали бы за собой.
Дурной пример заразителен. Если безнаказанно припарковать машину, в месте, где это запрещено, то рядом, вполне вероятно, появится ещё не одно транспортное средство. Внутренний голос «А что я, рыжий?» призывает нарушать закон там, где это делают другие.
Показателен пример с безбилетниками в общественном транспорте. Думаете, в электричках столько «зайцев» из-за того, что люди не могут себе позволить приобрести билет? Нет! Дело в толпе «зайцев», которые бегают от контролёров. А ещё в той самой реплике внутреннего голоса.
Всё это, на первый взгляд, мелочи жизни. Но беда в том, что мелкие нарушения вполне могут перерасти в более крупные. Допустим, чтобы избежать турникетов, «зайцы» могут сломать забор. А это уже вандализм.
Что же делать, чтобы стало лучше жить? Вот правила относительного того же мусора:
- Убирать за другими.
- Не мусорить самому.
- Пресекать чужие попытки намусорить.
Только много ли найдётся тех, кто их будет соблюдать?
Другая сторона вопроса – нехватка урн. Согласитесь, достаточно сложно найти людей, которые будут носить в кармане фантики, а уж тем более окурки. Печально, но факт, что мы путешествуем по замкнутому кругу правонарушений, от этого нам приходится жить так, как мы живём.
Думаю, со мной согласятся многие: окружающая действительность так или иначе сказывается на нашем отношении к жизни.
Разве может возникнуть желание делать добрые дела у человека, который после выхода из дома замечает вокруг себя только мусор, поломанные детские площадки, собачьи экскременты, «раздолбанный» асфальт…
Это наш город! И его чистота в наших руках!
Давайте перестанем бить окна и будем от этого чуть счастливее.
Фото: архив GK, интернет.
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