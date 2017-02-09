Теперь ты замужем. Свадьба в цифрах

Так, в течение прошлого года в нашем регионе заключен. По сравнению с 2015 годом число браков уменьшилось на 1785, то есть на 16,7%.Заметим, что порою свадебные марши звучали для новобрачных, не достигших совершеннолетия, но число таких союзов уменьшилось. В 2016 году по особым обстоятельствам (ожидание ребенка) зарегистрировали брак 53 невесты в возрасте моложе 18 лет. Глава нового семейства, как правило, старше своей избранницы. В основном (около 85%) это молодые люди в возрасте 18-29 лет, ровесниками «досрочных» невест были лишь четверо юношей.На любовном фронте мужей достойного возраста без свадебного переполоха тоже не обошлось. 215 мужчин старше 60 лет решили покончить с одиночеством. Обычно (в 90% случаев) их спутницами становились дамы старше 45 лет. Кроме того, еще шестеро женихов пенсионного возраста не захотели потерять своих молодых вдохновительниц в возрасте 25-34 лет.Однако в два раза чаще сотрудники ЗАГСа были свидетелями обратной ситуации, когда особы от 20 до 24 лет отдавали предпочтение опытным и зрелым спутникам. У 12 невест женихи по возрасту годились им в отцы. Гораздо активнее мужчин-ровесников в категории «60+» на брачном поприще вели себя женщины. Хоть и говорят, что с возрастом круг общения сужается, видимо, не про всех. Прошлый год стал счастливым для 103 представительниц прекрасного пола, причем мужьями девяти женщин стали мужчины в возрасте 40-54 лет.Еще немного информации: пять мужчин в возрасте 20-24 лет зарегистрировали брак с дамами 40-54 лет.Год от года статистика подтверждает: в зрелом возрасте официально регистрируется фактически давно сложившаяся семья (так называемый гражданский брак), либо заключается повторный брак. По данным за 2016 год доля женившихся второй и более раз мужчин и женщин, вышедших замуж повторно, примерно одинакова: почти каждый третий жених и каждая третья невеста в прошлом имели опыт семейной жизни и были разведены.Но, все же, чаще всего женихи и невесты регистрируют свой первый брак. Их около 70 процентов.Значительная часть мужчин и женщин вступают в брак в возрасте 20-29 лет. В этом возрасте женятся около 52 процентов мужчин от общего числа женихов и около 56 процентов женщин от общего числа невест.Хоть и говорят, что браки заключаются на небесах, увы, это не предохраняет их от разрушения. Однако во Владимирской области наблюдается сокращение числа разводов. В 2016 году расстались 5592 пары. По сравнению с 2015 годом количество разводов уменьшилось на 269, то есть на 4,6%. На 1000 человек населения региона приходится четыре развода.Многолетняя статистика подтверждает еще одну тревожную тенденцию: чаще всего разводятся пары, находящиеся в браке 5-9 лет. В прошлом году на них выпало более четверти разводов – 1479 (в 2014г. также четверть — 1679 разводов), а 234 союза (4,2%) пережили такой переломный момент уже в первый год семейной жизни (в 2014г. – 246 союзов или 3,6%).Бывает, что распадаются браки, прошедшие, казалось бы, через все испытания. Люди смогли многое, но потеряли любовь. В прошлом году рассталась почти каждая восьмая супружеская чета (749), прожив в браке 20 и более лет (в 2014г. — каждая седьмая (980).Тем не менее, в каждом из нас живет вера в любовь. Мы ошибаемся и снова мечтаем, ищем и разочаровываемся, наконец, обретаем, бережем, охраняем… Трудно даже вообразить, в какую бы пустыню превратились наши души без этих многоликих чувств!