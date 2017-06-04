Странная кража. В Коврове пропали каток и гараж

слава богу, без пометки «молния»

Теперь воры не вскрывают гаражи, не отгибают листы железа, не спиливают замки, а подъезжают на кране средь бела дня, представившись хозяевами цепляют гараж и увозят в неизвестном направлении.

Вы не видели?

Данный каток был обнаружен утром 2 июня в районе Шириной горы с механическими повреждениями. Злоумышленники похитили аккумуляторные батареи.Неизвестные катались на угнанном катке в районе Шириной горы. Очевидцев произошедшего, водителей транспортных средств, кто проезжал в данном районе в первый день лета, просьба позвонить по телефонам дежурной части МО МВД России «Ковровский»: 02, 2-13-51.Но это ещё не всё.В середине мая в Коврове пропал… гараж. Похищенная постройка располагалась за баней «Колари». По словам очевидцев, воры подъехали на кране и увезли гараж в неизвестном направлении. Владельцы написали заявление в полицию и дали объявление в соцсетях: «гараж металлический, коричневого цвета».