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Странная кража. В Коврове пропали каток и гараж
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«Угнали каток!!!» — именно так, с тремя восклицательными знаками
слава богу, без пометки «молния», на нашу почту поступило сообщение от полицейских. Итак, 1 июня после десяти часов вечера с конечной остановки на улице Белинского был угнан каток для укладки асфальта.
Данный каток был обнаружен утром 2 июня в районе Шириной горы с механическими повреждениями. Злоумышленники похитили аккумуляторные батареи.
Неизвестные катались на угнанном катке в районе Шириной горы. Очевидцев произошедшего, водителей транспортных средств, кто проезжал в данном районе в первый день лета, просьба позвонить по телефонам дежурной части МО МВД России «Ковровский»: 02, 2-13-51.
Но это ещё не всё.
В середине мая в Коврове пропал… гараж. Похищенная постройка располагалась за баней «Колари». По словам очевидцев, воры подъехали на кране и увезли гараж в неизвестном направлении. Владельцы написали заявление в полицию и дали объявление в соцсетях: «гараж металлический, коричневого цвета».
Данный каток был обнаружен утром 2 июня в районе Шириной горы с механическими повреждениями. Злоумышленники похитили аккумуляторные батареи.
Неизвестные катались на угнанном катке в районе Шириной горы. Очевидцев произошедшего, водителей транспортных средств, кто проезжал в данном районе в первый день лета, просьба позвонить по телефонам дежурной части МО МВД России «Ковровский»: 02, 2-13-51.
Но это ещё не всё.
Теперь воры не вскрывают гаражи, не отгибают листы железа, не спиливают замки, а подъезжают на кране средь бела дня, представившись хозяевами цепляют гараж и увозят в неизвестном направлении.
В середине мая в Коврове пропал… гараж. Похищенная постройка располагалась за баней «Колари». По словам очевидцев, воры подъехали на кране и увезли гараж в неизвестном направлении. Владельцы написали заявление в полицию и дали объявление в соцсетях: «гараж металлический, коричневого цвета».
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