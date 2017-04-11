Страшная история о привороте

Не так давно на просторах интернета я наткнулся вот на такой текст. Нашёл я его на одном анонимном форуме. Не буду вас уверять, что это чистая правда, но и полностью авторской выдумкой эту историю, мой язык назвать не повернётся. Авторский стиль и пунктуацию я сохранил, насколько это было возможно.Для большего эффекта рекомендую вам дождаться вечера, выключить свет и устроиться поудобнее. Приятного прочтения!В общем, пилю стори. Она будет долгой. Происходила она со мной на протяжении более десяти лет. И косвенно происходит до сих пор. Рассказ я постараюсь выстроить более менее хронологично, но тем не менее, буду перемежать чужие рассказы с тем, что видел сам лично. Сам я из небольшого городка в Нижегородской области.У города есть одноэтажный придаток, вроде как та же деревня, и действо завязалось именно там. Моя мама как раз выросла в этом деревенском пригороде, и начало этой истории исходит из рассказов о её молодости там. В общем, на улице, где моя мама жила, точнее на улице ей перпендикулярной, но совсем рядом, жила одна бабка. В сущности, в то время её бабкой назвать было нельзя, это скорее была просто тётка. Но только все знали, что с этой тёткой что-то нечисто.Моя бабушка по материнской линии рассказывала, что с этой тёткой боялись разговаривать, потому как нрав у неё был ну очень уж крутой, да и плюс репутация соответствующая. Бабушка говорила, что какая-то соседка повздорила с ней в бане (из водопровода там до сей поры лишь колонки на улицах — ванн нет, а кто без своей бани или водопровода ходили в общую городскую), да та ведьма сказала ей, мол, умрёшь ты ровно через две недели.Так и случилось. Эта соседка заболела и резко стала хиреть, пока как раз через две недели не отдала богу душу. Этого я не видел и пересказываю со слов бабушки, но есть кое-что, что я застал и видел лично. Один мужик при семье и троих детях однажды случайно машиной своротил лавку у её забора и чутка сам забор повалил. Ну, в общем-то чего, дело то житейское. Но та тётка его как давай крыть, а мужик в ответ полез.В общем, разругались они очень мощно. Меня отправляли к бабушке туда на лето вместо всяких лагерей, и я хорошо помню метаморфозы семьи этого мужика, хоть и не сильно много лет мне было. В один год семья была нормальной и справной, но когда приехал в следующий раз, я этих товарищей даже не признал сперва.Мужик впал в лютый алкоголизм, да и прирезал свою жену. Старший сын был уже совершеннолетним. Двое остальных — парень моих лет 10-12 и дочка, ну, может лет пять — остались под его попечением. Да только сам он то ли «нариком» стал, то ли в криминал какой подался, и эти двое малых остались сами по себе.Короче, семья его, что в один год была вполне обычной, вдруг развалилась по швам, и приехав на следующий год, я застал только двоих голодранцев. Я заметил, что паренёк, мой ровесник, серьёзно тронулся умом. Поскольку мы были вроде как знакомы, то он как-то затащил к себе в остатки дома и как бы играючи начал какой-то иглой зашивать себе рот. Ну не вот он прям зашил, конечно, но пару стежков сделал точно.Бабушка мне строго настрого запретила с ними разговаривать, а на третий год их и не стало вовсе. То ли забрал кто из попечения, то ли сами куда-то ушли. Бабушка говорила, что порчу та тётка наводит через иглы. А делала это она так. Я это рассказываю, потому что сам помню случай довольно мощно меня поразивший. Проснувшись утром, я увидел в доме какой-то переполох, ну не вот прям панику, но какую-то суету напряжённую.Бабушка то вбегала в дом, то выбегала, мама вообще вся на истерике была. Бабушка мне сказала: «Ни в коем случае не подходи и не трогай калитку!» Затем она подвела меня к калитке, и я на ней увидел две больших швейных иглы. Да, они просто лежали и всё, но тут бабушка и рассказала, что это за иглы и кто их сюда положил.Вот что рассказала мама, когда история с этой тёткой приобрела неожиданный поворот, впоследствии, через пять лет. Когда она была молодой, сразу после института, она работала на заводе местном. А там работа шла по сменам. То есть 1-я смена как обычно, 2-я с 2 до 10 вечера, а третья с 10 до утра. И это дело перемежалось, то есть одну неделю ты работаешь в одну смену, а вторую уже в другую. Возвращаясь со 2-й смены, уже затемно по улице, где был дом той тётки, на его крыше она видит не то что бы человека, но тёмную фигуру, которая колотит несильно палкой по печной трубе. Ну, моя мамка испугалась, но домой-то как-то надо прорываться и начала быстрым шагом двигать к дому, поглядывая за этим товарищем. Тут, видать, товарищ услышал чей-то ход и прекратил стучать.Сказать, что мамка испугалась – ничего не сказать. И тут эта неведомая зверушка поворачивает свою бошку в сторону моей мамы. Это даже и не человек, а незнамо кто вообще. По её описанием хоть и было темно, но глаза она разглядела, и они были явно не человеческие, а большие и круглые и от них как будто, словно от кошачьих глаз, свечение было. Мамка рванула бегом до дома.У меня, есть сестра старшая. Девка, в принципе, довольно гулящая. Ну и как-то раз пропала она из дома. Не пришла ночевать. Раз не пришла, два не пришла, ну и забеспокоились родители. Но тут она выходит на связь со мной и говорит, что домой она больше не придёт. Тут все и выпали: родители, её текущий парень. Стали разбираться. Я маленько её подраспросил что к чему, и выяснилось, что живёт она теперь с каким-то парнем, и домой возвращаться не хочет. Ну, родители, мол, кто такой? Да вот только фамилия его ровна такая же, как у той тётки с улицы и приходится он ей родным внучком. Мамку это насторожило.В контакт вступать с родителями сестра отказывалась, почему-то пытаясь выходить на связь через меня (я тогда 9 класс окончил). Слово за слово выяснилась такая ситуация. Этот парень подвёз сестру на тачиле из района в район и как-то уломал к нему домой пойти. После этого сестра ушла в полную несознанку. Ладно, стали копать про этого пассажира. Выяснилось, что он героиновый нарк и вообще мерзотный тип. Родству с той бабкой значения не придавали, так как вполне возможно, что причина гораздо прозаичнее.Например, думали, что он её шантажирует или на иглу посадил. Пробивали через ментов, приходили на адрес с участковыми, но сестра грит, что она по собственной воле тут. И тут странный момент произошёл. Как-то раз звонит мне сестра и грит, мол она домой вернётся только ты встреть. Ну я подхожу по адресу, а сестры нет, телефон не берёт, за то там дежурит тётка какая-то. Выясняется, что тётка ждёт меня, и является мамашей того пассажира.Тётка довольно мерзотная по виду, но я бы не сказал, что какая-то особо выделяющаяся. Ну, что-то там поспрашивала меня а потом такая хвать меня за руку и потащила к себе. Говорит: «Что-то ты какой-то худоватый, сейчас мы тебя накормим». Я такой, мол, обождите, гражданка, я у чужих людей, а особенно в первый раз виданных, не ем. Тётка в упор: «Пошли!» — давай крепче держать и уже не совсем вежливо настаивать. Я подумал, мол, вот шизанутая, вырвался и убежал. Рассказал родакам, ну те плечами пожали, что-то тут не чисто. Батя позже собрал каких-то своих корефанов покрепче, да и изловил пассажира.Пригрозил, что если сестра не будет дома, то ему кранты. А он такой, мол, она по своей воле там и ничего вы не сделаете. Ну, они его рихтанули, но, тем не менее, дело с мёртвой точки не сдвинулось. Периодически сестра просила притащить ей на работу какие-то вещи из дома и я носил.Постепенно стал бросаться в глаза внешний вид сестры. Она очень сильно похудела и постарела: щёки впадали, синяки под глазами, волосы лезли. Следующий момент — голос, он больше стал похожим на мужской. Конечно, это всё не сразу, а в течении нескольких месяцев. И вот что она рассказывала.В общем, сестра у меня глупая и почему-то все эти странности её сперва не сильно смущали. Жили они вчетвером: отец, мамаша, наш пассажир и сестра. Отец-алкаш побухивал и особо не отсвечивал там. А вот сынок с мамашей отжигали. Первое, что её позабавило, что они не моются в ванной. Вообще. Только баня раз в неделю. Причём, не городская, а за городом, в их родной деревне. Еду моей сестре готовили в отдельной посуде, которой сами они не пользовались. Кормили очень обильно, но при этом вес сильно уменьшался.Спали они тоже странно. Однажды сестра проснулась среди ночи, а пассажир лежит напротив неё с открытыми глазами широко раскрыв рот и вдыхает жадно воздух. Более того, их дом заставлен иконами и пассажир вечерами молится. Причём, как сестра сказала, молится он не как обычные люди, а на непонятном языке, не похожим на русский или на сходный с ним.Была ещё одна очень странная история, коснувшаяся меня лично в те дни. Как-то я сидел уже глубокой ночью за компом, рубал в Казаков и вдруг услышал, что в коридоре квартиры кто-то ходит. Ну, родители пошли в туалет или на кухню. Потом, — нет, — это явно не человеческие шаги.Слишком легковесные и осторожные. Я прислушиваюсь дальше. Слышу как шаги завернули на кухню, слышу шабуршение, звон чайных ложек в кружках. Я откладываю кирпичи, так как понимаю, что это НЕ РОДИТЕЛИ.Шаги из кухни идут обратно в коридор и тут меня вообще дрожь пробирает. Я слышу, как звенят лежащие на трюмо ножницы. Они металлические и немного разболтанные, так что их звук ни с каким не спутать. И я понимаю, что надо из комнаты валить к родителям. Но валить надо через коридор! Я беру всю волю в кулак, ломлюсь зажмурившись в коридор и быстро к родителям. Они сном младенца спят. Бужу. Грю, так и так, такие дела. Пошли смотреть. Не знаю как там ножницы эти лежали, но иконы на кухне лежат лицами вниз. Тут-то все и осели.А в следующую встречу с сестрой она рассказала, что у чела был какой-то мощный припадок с пеной у рта после которого он описал точный план нашей квартиры, никогда в ней не бывав. С точностью до табуретки. С каждым разом кулстори сестры из эпицентра всё более интересными.Однажды она долго не могла заснуть и она обратила внимание, что во дворе их дома ночью странный звук. Будто дети резвятся, но как-то тихо слишком. Затем звук приближался и словно, ну, по словам сестры, перекатывался с улицы через открытый балкон в комнату соседнюю. Сестра давай этого пассажира будить, мол чё за дела? А он ей и говорит: «Не бойся, это черти, они к нам часто заходят». Дальше интереснее.Помер у них какой-то дальний дедан в их деревне, что с баней. Поехали они туда. Сами похороны сестра описывала так. Когда гроб уже время опускать в землю, чел отогнал всех от него метров на 20-30 и принялся ходить вокруг с какой-то книжкой и что-то бормотать. Затем он пальцами тёр лоб покойника и затем тёр свой.Да ещё, что интересно. Вопреки расхожему мнению о любви к кошакам, чел их ненавидел и стремился уничтожать и, по словам сестры, не хило так на самом деле боялся. Мамка моя в скором времени узнала адрес какой-то бабки соответствующего свойства и хотела совершить к ней поездку.Откуда мамка узнала адрес бабки, я не знаю. Но сейчас вроде могу сказать, что знала она про неё задолго до этих событий. Бабка жила в деревне километров за 50 от города. Первый раз мамка поехала одна. По приезду я стал её расспрашивать, что там было и что за бабка такая. Мамка сказала, что по виду бабка самая обычная, ничем из массы бабок не выделяемая.Бабка как будто была уже в курсе проблемы (а мож ей и показалось это), но важно тут вот чего: эта самая бабка, и это больше всего нас всех поразило, знала, что у мамки не только дочь, но и сын есть — я. Хотя про меня там вообще не заикались. И что самое интересное, бабка сходу сказала, что знает, чьих рук всё это дело. Ну не в смысле каких-то там абстрактных злодеев-колдунов, а прям конкретного человека дела. И она его назвала. Это была та зловещая тётка с улицы, что приходилась бабулей нашего пассажира.От этого факта в осадок выпали все, включая скептика-батю, который после этих рассказов засунул свой скептицизм куда подальше. Что и говорить, я сам очень удивился и стал относиться к событиям по-настоящему серьёзно. Бабка сказала, что денег ей не надо, хотя мать предлагала довольно щедрую награду за помощь.Она сказала, что дело тут не в абстрактной помощи в личном благополучии, а в том, что нас коснулось то, что по идее не должно касаться. Потом узнаете почему. Что было особенно странно для меня, так это то, что бабка пригласила меня лично на беседу к ней. Я серьёзно испугался, но делать нечего. Следующий раз мы с мамкой поехали вдвоём.Приехали мы с утра. Дом был как дом, ничего зловещего. Бабка сказала, чтоб мамка потусила на улице, пока она будет тереть со мной. Я был очень испуган. Бабка и вправду была обычная самая. Ну, значит, прошли мы в дом. Входим из сеней в комнату и там сидит здоровенный кошара.Кот сидел прямо напротив входа. Бабка говорит: «Сперва поздоровайся с Тимофеем Матвеевичем». Я не сразу понял, что это она про кота и не без страха поздоровался. И тут всё моё беспокойство почему-то пропало и стало довольно свободно. Мы сели за стол и, немного помолчав, стали разговаривать.Она спросила: знаю ли я что случилось с сестрой. Я пересказал, что вот такие дела, ушла и не контачит ни с кем. В общем, она рассказала, что семья той бабки с улицы (ладно, её звали Зинаида, а то тут бабка на бабке и одну от другой не отличить уже), так вот семья этой Зинаиды не простая. Но есть у них «махочка-загвоздочка», некому эту семью продолжить. Сын у них ни на что не годный — нужна дочка. И твоя сестра нужна именно для того, что бы родить девочку и больше не для чего. Как только, она забеременеет и родит — сразу помрёт. А пока они там дружно из неё все соки тянут.Я стал осторожно спрашивать, как так получилось, что она вообще ушла. А бабка говорит, мол, приворожили её. Но ворожба не простая, а на еду и питьё. Кто их еду поест, так тот в их власти становится. И тут я вспомнил, как сам еле вырвался из лап их мамаши, настойчиво предлагавшей мне похавать у них. Я говорю, вот такая ситуация случилась. Бабка говорит: «Всё правильно. Поэтому ты здесь и сидишь, так как «ведаешь не ведая». Если ты думаешь, что это какое-то колдовство, то ты дурак.Это не колдовство и не магия никакая. Магия — это всё остальное, а эти вещи сама природа и есть. Так вот, я вам помогу, только потому, что неугодно семье Зинаиды дальше продолжаться. Раз дочка не родилась, то и не родится никогда. Решено так. Поэтому денег с вас я брать не буду и вообще ничего не буду брать».Я спросил: «Что значит ведаю не ведая». Она сказала: «Сестра с тобой и общается как с посредником. Потому что ты и есть этот посредник. Свойство у тебя такое. В эти дела тебе путь закрыт, но всё же свойство какое-то у тебя есть. Но цена этому свойству грош. Учить тебя нечему, но я могу помочь тебе быть внимательнее. Ты смотри, в эти дела полезешь, так не вылезешь никогда. Поэтому не лезь. Смотри за людьми и сразу поймёшь: кто в беде, а кто просто так. Нутром чуять будешь, просто не понимать этого.А на счёт сестры — дело страшное, но не гиблое. Снять приворот может только сама Зинаида, и мы её принудим силой это сделать. Ты тут нужен именно как посредник. Слушай сестру, что она тебе говорит, да исправно передавай. Всё, зови мать».Я вышел. Перед этим, конечно, попрощался с котом.Дальше события развивались так. Бабка сказала, что заставит Зинаиду отстать от сестры. Но дело это сложное. Она стала заниматься с мамкой, которая ездила к ней каждую неделю. Во всякие тонкости меня не посвящали, хотя я пытался выяснить что к чему. И кое-что накопал: моя мамка на рынке покупала живого петуха, причём не любого, а какого-то особенного по внешности.Каждое полнолуние она рубила ему голову и что-то делала с ним. Что — не знаю, но для этого нужны были какие-то травы и очень много перца горошком. Бабка дала мамке какую-то книгу. Что за книга я не знаю, но я выяснил, что мамка над петухом из этой книги что-то читала. Я мельком её видел, меня к ней и на выстрел не подпускали, но она вроде бы (не уверен, но так показалось) вообще рукописная и не очень большая.Так вот, мамка читала её не подряд, а выписывала слова в случайном (на самом дел, конечно, не случайном) порядке. Затем произведя какие-то действия над петухом и книгой мамка шла в полнолуние (в промежутке от полночи до часа, что было очень важно) на кладбище и закапывала его в могиле, каждый раз в новой. Но тоже не случайной. Могила должна была быть указана той бабкой.Делала это моя мамка на протяжении четырёх месяцев. Что-то они делали и ещё, но в подробности меня не посвящали. Однажды мамка приехала от бабки и сказала, что сестра вернётся через два часа или через два дня. И что вы думаете?Она звонит мне через два часа и говорит, мол, всё забирай меня. Я привёл её домой. Она сидела пару дней, с родителями почти не разговаривая. Затем в дождь опять ушла туда. Тут все опять в осадке. Чё за дела, всё норм же вроде? Но тут важно было то, что сестра чутка начала с родителями разговаривать вообще. Папа попросил её вернуть зонт, который она забрала, а он ей новый даст.Ну, пришёл он на работу к ней, обменялись они зонтами. Идёт он домой, зонт в руке держит и понимает, что у него рука отнимется. Ну, в которой зонт. Он испугался от этого, выкинул зонт и побежал домой. Рука была почти парализована и с неделю приходила в чувства. С тех пор все вещи, побывавшие на той квартире, тупо выбрасывались.Итак, какие результаты дали петушино-кладбищенские махинации бабки? От сестры, которая на связи со мной была всё время, стало известно, что эта самая Зинаида упала откуда-то и сломала ногу. Причём сломала очень серьёзно с открытым переломом. Лежит в больничке. К тому времени сестра уже совсем плохая стала. Как иссохлась. Но более менее её вытягивали из этой ситуации. Бабка через мамку мою сказала, что этого мало очень. Надо дать явный знак отстать от сестры.Я тут не знаю что они сделали, но через какое-то время после этого у этого пассажира повесился отец. Ни с того ни с сего. Сестра говорила, что они там все довольно долго были в ужасе. Рассказала такую сцену: как-то вечером, этот чел очень долго стоял прислонив руки ладонями к стене и долго что-то бормотал. Затем резко взбесился, и буквально за волосы вытащил сестру из квартиры. «Пошла отсюда!»Тут стоит описать сам механизм приворота, что это такое со стороны самого привороженного. Да, сестра прекрасно понимала, в какой она ситуации находится и самое главное, понимала почему. То есть, она прекрасно знала, что это не её воля. Хоть эти люди были ей уже довольно противны, но уйти она не могла, потому что собственной воли на это не было. Он её выгнал, но та заночевала прямо на пороге квартиры. Долго ли коротко, сестру они отпустили, потому как, вроде, внемли предупреждениям.Они поняли, что легче найти новую жертву, чем вести такое противостояние, и Зинаида сняла свои заклятия с сестры. Причём, это тоже произошло очень странно. Как говорила сестра, её потащили к ней в тот самый дом. Она из больницы уже выписалась, но ходить не могла — лежала на кровати. Её к ней подвели, а Зинаида посмотрела на неё, подняла руку, махнула, и сказала: «Проваливай ты отсюда, чтоб видно тебя тут больше не было!» И всё. Как сестра говорит, она сразу почувствовала жуткое отвращение к этим людям, в одночасье после взмаха руки. В тот же вечер она была дома.Орфография и пунктуация частично сохранены