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«Студент года - 2017» из КГТА? Поездка в Крым. Видео
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Финалистов ждёт два дня конкурсных испытаний в 13 номинациях: «молодой ученый года», «общественник года», «спортсмен года », «журналист года», «иностранный студент года» и т.д.
Гран-при получат самые творческие и спортивные.
По данным интернет-источников, оценивать портфолио студентов и результаты ежедневных заданий будет профессиональное жюри. В составе представители различных сфер жизни – известные журналисты, деятели творческой и научной отрасли, лидеры сферы образования, представители органов власти и крупных российских компаний («Росатом», «РусАЛ» и др.)
Организаторами этой Премии выступают: Министерство образования и науки Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи», Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».
Кто станет победителем и получит Гран-при? Участник с высокими результатами в учебе, достижениями в научно-исследовательской и общественной деятельности, культурно-массовых и спортивных студенческих мероприятиях, а также успешно реализовавший собственный проект, — сообщается на том же сайте.
В соцсетях академия всячески поддерживает своего студента. В группе «Профком студентов и аспирантов КГТА» опубликовали это видео. Подпись к видео: «Наш Вадим Садретдинов претендует на звание «Иностранный студент года». Подготовил крутецкую презентацию. Вадим, держим за тебя кулачки!»
Про видос: Актуально. Модно. Молодёжно. Результаты и подробности — по приезду Вадима. Пока, по его словам, здесь насыщенный график и нет времени на ВК. Приедет в воскресенье.
А пока желаем победы! Для Коврова — ты уже лучший!
Фото: ВК
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