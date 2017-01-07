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Суженный, ряженный приди...! Сбылось ли у кого-нибудь пророчество?
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Пришло время гаданию! С 6 по 19 января — период Святок. В это время можно узнать будущее, погадать на суженого или суженую, узнать исполнятся ли желания… И этот список можно продолжать. В Рождество окунаешься в мир радости, загадки и волшебства. А вы уже гадали?
Каждый из нас хоть раз участвовал в магических сеансах. Это простое человеческое любопытство: узнать всё наперёд. И ведь многие действительно выходят на улицу, чтобы спросить имя незнакомца. Говорят, такое же имя будет у будущего мужа.
Кто-то доски считает. Если чётное число — хорошо. Некоторые, вообще, к этому делу подходит серьёзно и местом для гадания выбирают… баню. Ну, на кофейной-то гуще, гадали все.
В старину для гадания выбирали заброшенные дома, бани, подвалы, чердаки, кладбище. Ну, мы не в старину, на кладбище не пойдём, а вот в домашних условиях без проблем. Причём снимали с себя нательные кресты и пояса, распускали волосы и развязывали все узлы на одежде. Говорили «не по-божески» это делать. Поэтому гадали втихую. Так, чтобы никто ничего не узнал! Выходили из дома, не перекрестившись, шли босиком, в одной рубашке и зажмуривали глаза.
Как гадать и что делать? Google подскажет. А вот стало интересно, сбывалось ли всё, что нагадали?
Нашлась ковровчанкаЮлия К., которая узнала имя суженого. Вот, что она говорит:
А вот Ксения Н. ещё в 14 лет решила воспользоваться маминым обручальным кольцом. Для ритуала! Хотела узнать, вот сколько лет замуж выйдет. И не прогадала:
Так что думает Google? Первый комментарий улыбнул. Цитируем:
Помните, чтобы вы не нагадали, хорошее — сбудется! В плохое — не верьте! Погадаем?
Вывешивают на ночь белое полотенце со словами: „Суженый, ряженый, приди и умойся“. Если утром полотенце будет влажным — значит, в этом году девушка выйдет замуж. Останется сухим — увы нет.
В полночь на Рождество девушки выходят из дому и спрашивают у первого встреченного мужчины имя. То имя, которое он назовет и будет именем суженого.
Для гадания на воске потребуется две восковых свечи, одну из которых нужно зажечь, а кусочки другой положить в ложку и, нагревая ложку над горящей свечой растопить воск. После этого расплавленный воск быстро выливают в стакан с холодной водой и при свете свечи по образовавшейся фигуре судят о будущем.
В рождественский вечер в рюмку нужно налить воды, опустить в нее колечко и выставить ее на мороз. Перед отходом ко сну рюмку забирают с мороза и по образовавшейся в ней ледяной поверхности судят о будущих детях. Количество бугорков указывает на количество мальчиков, а количество ямок на то, сколько будет девочек.
Список гаданий можно продолжать и продолжать. Интересные пишите в комментарии, а те, кто не знают, как и с чего начать, смотреть здесь.
Каждый из нас хоть раз участвовал в магических сеансах. Это простое человеческое любопытство: узнать всё наперёд. И ведь многие действительно выходят на улицу, чтобы спросить имя незнакомца. Говорят, такое же имя будет у будущего мужа.
Кто-то доски считает. Если чётное число — хорошо. Некоторые, вообще, к этому делу подходит серьёзно и местом для гадания выбирают… баню. Ну, на кофейной-то гуще, гадали все.
В старину для гадания выбирали заброшенные дома, бани, подвалы, чердаки, кладбище. Ну, мы не в старину, на кладбище не пойдём, а вот в домашних условиях без проблем. Причём снимали с себя нательные кресты и пояса, распускали волосы и развязывали все узлы на одежде. Говорили «не по-божески» это делать. Поэтому гадали втихую. Так, чтобы никто ничего не узнал! Выходили из дома, не перекрестившись, шли босиком, в одной рубашке и зажмуривали глаза.
Как гадать и что делать? Google подскажет. А вот стало интересно, сбывалось ли всё, что нагадали?
Нашлась ковровчанкаЮлия К., которая узнала имя суженого. Вот, что она говорит:
Как и всем девчонкам, мне тоже хотелось узнать судьбу. В 16 лет собрались мы с подругами, я разрезала лист бумаги на маленькие кусочки, на каждом написала мужское имя и… убрала под подушку. Утром, действовала по инструкции: надо было вытащить бумажку левой рукой. Вытащила с именем «Сергей». Поначалу, не придала значение и забыла. Спустя время действительно вышла замуж за Сергея. То ли мистика, то ли совпадение...
А вот Ксения Н. ещё в 14 лет решила воспользоваться маминым обручальным кольцом. Для ритуала! Хотела узнать, вот сколько лет замуж выйдет. И не прогадала:
Взяла стакан, налила туда воды, продела нитку через кольцо… И держала над стаканом с водой. В мыслях крутится вопрос: «Во сколько лет выйду замуж?». Как маятник, кольцо начало качаться. Не сильно! После 20 раза, маятник замер. Так и вышло! Я замужней стала в 20!
Так что думает Google? Первый комментарий улыбнул. Цитируем:
Хотела парня приворожить. Не вышло. Ну, и хорошо". А вот ещё один: «Расчёску под подушку положила, и жениха сразу же нашла!
Помните, чтобы вы не нагадали, хорошее — сбудется! В плохое — не верьте! Погадаем?
1. Гадание на полотенце:
Вывешивают на ночь белое полотенце со словами: „Суженый, ряженый, приди и умойся“. Если утром полотенце будет влажным — значит, в этом году девушка выйдет замуж. Останется сухим — увы нет.
2. Гадание на суженого.
В полночь на Рождество девушки выходят из дому и спрашивают у первого встреченного мужчины имя. То имя, которое он назовет и будет именем суженого.
3. Гадание на воске.
Для гадания на воске потребуется две восковых свечи, одну из которых нужно зажечь, а кусочки другой положить в ложку и, нагревая ложку над горящей свечой растопить воск. После этого расплавленный воск быстро выливают в стакан с холодной водой и при свете свечи по образовавшейся фигуре судят о будущем.
4. Гадание на детей.
В рождественский вечер в рюмку нужно налить воды, опустить в нее колечко и выставить ее на мороз. Перед отходом ко сну рюмку забирают с мороза и по образовавшейся в ней ледяной поверхности судят о будущих детях. Количество бугорков указывает на количество мальчиков, а количество ямок на то, сколько будет девочек.
Список гаданий можно продолжать и продолжать. Интересные пишите в комментарии, а те, кто не знают, как и с чего начать, смотреть здесь.
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