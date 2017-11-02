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Свой «ДОМ-2» в Интернете. Теперь и в Коврове?
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О новых областных трендах ещё поговорим. Ну, а пока стоит
Там участники живут на одном острове и сражаются за денежный приз — 3 млн рублей. Естественно, постепенно выбывая. Что-то вроде «Последний герой» или «Остаться в живых», только в онлайн режиме.
По ходу шоу участники должны выполнять задания. В общей сложности испытаний за всё время будет 24. Отчислять их, как пишут организаторы, будет нейросеть. «Чем меньше участник находится в кадре, тем выше его шансы покинуть проект».
Выглядит это примерно так: 28 участников делятся на четыре команды. Каждый представляет свой паблик ВК: «МДК», «Борщ», «Палата № 6» и «Корпорация Зла». Как минимум, чтобы представлять ту или иную группу нужно являться подписчиком.
Транслируется это всё дело через соцсеть VK. Там много мата, обнажёнки и прочей 18+. Судя по всему, нужно быть абсолютно готовым на всё ради участия в проекте.
В первые дни открытия паблика «Пабличных игр» подписались более 86 тысяч человек. После первой трансляции появилось много дизов. Многие говорят «зашквар», но кому-то и нравится.
Следующая тема — «Академия Киберспорта СИТИЛИНК». Это больше для любителей Dota2. Генеральные спонсоры — магазин цифровой техники «Ситилинк» и компания Intel.
29 октября уже вышла первая серия. Всего их будет девять по 20 минут каждая. По сути участники преодолеют путь от новичка «Dota2» до профессионала. В конце шоу разыграют миллион.
Проще говоря, участники будут улучшать свои игровые навыки под руководством профессионалов. Это комментаторы студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов, Виктор «GodHunt» Волков, Дмитрий «LighTofHeaveN» Куприянов и Виталий «v1lat» Волочай.
21 декабря самый крутая киберспортивная команда получит миллион рублей. Наблюдать трансляции можно на главном сайте реалити «Академия Киберспорта СИТИЛИНК».
Дальше, это «Райские каникулы». Осень 2017 началась с кастинга на второй сезон проекта «Райские каникулы». Здесь не только Интернет-формат, но и ТВ. Организаторы — телеканал «Мой Город».
Первый сезон был летом 2016 года. Тогда 11 человек две недели
Ребята каждый день под прицелами видеокамер. Организаторы приготовили самые разные испытания. Самые крутые «Райские каникулы» победитель провёл в одной из жарких стран. В этом году — новый победитель и новые сумасшедшие каникулы.
Говорят, будет ещё круче. Последняя серия «Райских каникул» от 15 октября.
Теперь о реалити «Эко-ферма». Снимали не где-нибудь, а у нас во Владимирской области. Это было ещё в году так 2015.
В Петушинском районе стартовал реалити-шоу «Экоферма». Участниками стали пять семей из разных уголков мира. Понятно, что саму ферму строили профессионалы. А вот задачей участников было выполнять вспомогательные работы: создавать ландшафтный дизайн, высаживать растения, ухаживать за ними и т.п.
За работу нужно платить. Платили семьям по 50 тысяч рублей, обеспечивали питанием. Победитель шоу получил миллион рублей и право выкупа этой экофермы. Все серии тогда показывали на YouTube.
А в 2016 отличился и Ковров со своим проектом «Городская Красавица». Организаторы — мы, интернет-сайт gorodkovrov.ru.
Все, кто ещё не знаком с данным проектом, могут изучить его в соответствующем разделе нашего сайта.
После каждого испытания проекта, раздел пополняется. Активный читатель ничего не пропустит и будет знать практически о каждом действии реалитянок.
Если прошлом году победительнице досталась путёвка на двоих на Канары. Новую «Городскую Красавицу» ждут Мальдивы.
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