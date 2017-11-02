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Свой «ДОМ-2» в Интернете. Теперь и в Коврове?

Екатерина Кокшарова
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Реалити-шоу в соцсетях. Нью тайм? XXI век без телевизора и кучей трафика в интернете. Запомните эти названия: «Пабличные игры», «Академия Киберспорта СИТИЛИНК», реалити-шоу «Райские каникулы». В памяти ещё остался областной проект «Экоферма». Сейчас же трендсеттером является...



О новых областных трендах ещё поговорим. Ну, а пока стоит перемыть косточки существующим проектам. Начнём, с «Пабличных игр». Это реалити — чисто интернетовская стезя. Даже можно сказать, первое онлайн-реалити «ВКонтакте». Организаторы — популярные паблики ВК: «MDK», «Палата № 6», «Борщ» и «Корпорация Зла».

Там участники живут на одном острове и сражаются за денежный приз — 3 млн рублей. Естественно, постепенно выбывая. Что-то вроде «Последний герой» или «Остаться в живых», только в онлайн режиме.



По ходу шоу участники должны выполнять задания. В общей сложности испытаний за всё время будет 24. Отчислять их, как пишут организаторы, будет нейросеть. «Чем меньше участник находится в кадре, тем выше его шансы покинуть проект».

Выглядит это примерно так: 28 участников делятся на четыре команды. Каждый представляет свой паблик ВК: «МДК», «Борщ», «Палата № 6» и «Корпорация Зла». Как минимум, чтобы представлять ту или иную группу нужно являться подписчиком.



Транслируется это всё дело через соцсеть VK. Там много мата, обнажёнки и прочей 18+. Судя по всему, нужно быть абсолютно готовым на всё ради участия в проекте.

В первые дни открытия паблика «Пабличных игр» подписались более 86 тысяч человек. После первой трансляции появилось много дизов. Многие говорят «зашквар», но кому-то и нравится.

Следующая тема — «Академия Киберспорта СИТИЛИНК». Это больше для любителей Dota2. Генеральные спонсоры — магазин цифровой техники «Ситилинк» и компания Intel.



29 октября уже вышла первая серия. Всего их будет девять по 20 минут каждая. По сути участники преодолеют путь от новичка «Dota2» до профессионала. В конце шоу разыграют миллион.

Проще говоря, участники будут улучшать свои игровые навыки под руководством профессионалов. Это комментаторы студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов, Виктор «GodHunt» Волков, Дмитрий «LighTofHeaveN» Куприянов и Виталий «v1lat» Волочай.



21 декабря самый крутая киберспортивная команда получит миллион рублей. Наблюдать трансляции можно на главном сайте реалити «Академия Киберспорта СИТИЛИНК».

Дальше, это «Райские каникулы». Осень 2017 началась с кастинга на второй сезон проекта «Райские каникулы». Здесь не только Интернет-формат, но и ТВ. Организаторы — телеканал «Мой Город».

Первый сезон был летом 2016 года. Тогда 11 человек две недели выживали как могли в глухой деревне Арышево в Яйском районе. Минимум цивилизации, нет связи, комфорта и совершенно никаких удобств.



Ребята каждый день под прицелами видеокамер. Организаторы приготовили самые разные испытания. Самые крутые «Райские каникулы» победитель провёл в одной из жарких стран. В этом году — новый победитель и новые сумасшедшие каникулы.

Говорят, будет ещё круче. Последняя серия «Райских каникул» от 15 октября.



Теперь о реалити «Эко-ферма». Снимали не где-нибудь, а у нас во Владимирской области. Это было ещё в году так 2015.

В Петушинском районе стартовал реалити-шоу «Экоферма». Участниками стали пять семей из разных уголков мира. Понятно, что саму ферму строили профессионалы. А вот задачей участников было выполнять вспомогательные работы: создавать ландшафтный дизайн, высаживать растения, ухаживать за ними и т.п.

За работу нужно платить. Платили семьям по 50 тысяч рублей, обеспечивали питанием. Победитель шоу получил миллион рублей и право выкупа этой экофермы. Все серии тогда показывали на YouTube.



А в 2016 отличился и Ковров со своим проектом «Городская Красавица». Организаторы — мы, интернет-сайт gorodkovrov.ru.

Все, кто ещё не знаком с данным проектом, могут изучить его в соответствующем разделе нашего сайта.



После каждого испытания проекта, раздел пополняется. Активный читатель ничего не пропустит и будет знать практически о каждом действии реалитянок.

Если прошлом году победительнице досталась путёвка на двоих на Канары. Новую «Городскую Красавицу» ждут Мальдивы.

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