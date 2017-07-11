Грязь целебная. Бесплатно. #НеМойСвоюМашину!

… за последствия не ручаемся!)))

Грязевые красоты на машинах часто видят прохожие на улицах нашего города. Да, что там видят. Фоткаются и пририсовывают свой художественный вклад.Найдутся и те, которые своими эстетическими чувствами будут возмущены видом немытой машины. Ну, и призывают к совести водителей: «Помой меня!» -надпись накарябанной пальцем на кузове.А может действительно, пока машина грязная, стоит взять в руки не тряпку и ведро воды, а кисть и щеточку? Ну, или пальцы тоже сойдут...)Казалось бы, грязная машина может стать только объектом насмешек. Но нет. Есть в этом мире талантливые люди, способные и грязь превратить в искусство.Художник Дмитрий Золотов умеет сделать из заляпанного авто арт-объект. Правда, он из Москвы. На дверях «белоснежной» машины он рисует йоркширского терьера. Девушка Дмитрия обожает йорков, вот он и делает практически каждое утро сюрприз своей возлюбленной.Художник Скотт Вейд так же вместо холстов, бумаги или стен зданий он выбрал… грязные машины! Скотт считает: « всё, что нужно для идеального рисунка: это грязная машина, кисточки и щепотка воображения».Британский художник Бен Лонг достиг совершенства. Некоторые компании, специализирующиеся на грузовых перевозках, заказывают ему создать очередной шедевр на одном из своих грузовиков.В той или иной степени этим видом живописи занимался каждый из нас, кто случайно обнаруживал слой пыли.Дорожная пыль — уникальный материал для картин. Новость не нова. Грязные стекла неухоженных машин часто покрываются надписями вроде как: «Танки грязи не боятся». Жаль только, что такое искусство — уж очень недолговечная штука. Правда, прохожие не упускают возможности заченикиться с грязевыми арт-объектами.Итак, повторим вышесказанное. У вас есть грязная машина и вы ещё не скоро будете её мыть. Что нужно сделать? Рисовать! Свой шедевр обязательно фоткаем.Только будьте аккураты если вздумается нарисовать каракули на чужом грязном автомобиле…