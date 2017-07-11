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Грязь целебная. Бесплатно. #НеМойСвоюМашину!

Екатерина Кокшарова
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Писать пальцем на грязной машине «ПОМОЙ МЕНЯ, Я ВСЯ ЧЕШУСЯ!» может каждый. А вот нарисовать такое «грязеграффити» способен не каждый. Мы собрали фотоподборку интересных грязевых рисунков на машинах в Коврове. Любуемся!

Грязевые красоты на машинах часто видят прохожие на улицах нашего города. Да, что там видят. Фоткаются и пририсовывают свой художественный вклад.

Найдутся и те, которые своими эстетическими чувствами будут возмущены видом немытой машины. Ну, и призывают к совести водителей: «Помой меня!» -надпись накарябанной пальцем на кузове.



А может действительно, пока машина грязная, стоит взять в руки не тряпку и ведро воды, а кисть и щеточку? Ну, или пальцы тоже сойдут...)

Казалось бы, грязная машина может стать только объектом насмешек. Но нет. Есть в этом мире талантливые люди, способные и грязь превратить в искусство.

Художник Дмитрий Золотов умеет сделать из заляпанного авто арт-объект. Правда, он из Москвы. На дверях «белоснежной» машины он рисует йоркширского терьера. Девушка Дмитрия обожает йорков, вот он и делает практически каждое утро сюрприз своей возлюбленной.



Художник Скотт Вейд так же вместо холстов, бумаги или стен зданий он выбрал… грязные машины! Скотт считает: « всё, что нужно для идеального рисунка: это грязная машина, кисточки и щепотка воображения».




Британский художник Бен Лонг достиг совершенства. Некоторые компании, специализирующиеся на грузовых перевозках, заказывают ему создать очередной шедевр на одном из своих грузовиков.



В той или иной степени этим видом живописи занимался каждый из нас, кто случайно обнаруживал слой пыли.




Дорожная пыль — уникальный материал для картин. Новость не нова. Грязные стекла неухоженных машин часто покрываются надписями вроде как: «Танки грязи не боятся». Жаль только, что такое искусство — уж очень недолговечная штука. Правда, прохожие не упускают возможности заченикиться с грязевыми арт-объектами.

Итак, повторим вышесказанное. У вас есть грязная машина и вы ещё не скоро будете её мыть. Что нужно сделать? Рисовать! Свой шедевр обязательно фоткаем.



Только будьте аккураты если вздумается нарисовать каракули на чужом грязном автомобиле…

… за последствия не ручаемся!)))

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