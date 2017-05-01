Что бывает, когда жена – колдунья? Магия и её разоблачение

молодого бойца

Есть много, друг Горацио, на свете, что и не снилось нашим мудрецам.

Хватит нагнетать чертовщину, иначе Оля, когда прочитает, будет очень недовольна.Оля,– моя собеседница. И она… Нет, конечно же, никакая не колдунья и не дьяволица.Оля — основатель сообщества целителей. Нас познакомила моя приятельница.Дело было так. Сообщение в соцсети: «Хочешь интервью с настоящей колдуньей?». Почему нет? Пишу: «Давай». Ответ: «Жди, она на днях приедет из Сургута, будет у нас практиковать».У Ольги не подпольная секта, а вполне официальная организация, бизнес с филиалами в нескольких регионах страны и даже за рубежом – в Турции и Израиле. Ученикам выдаёт не мистические, а обычные сертификаты о прохождении курсовпо развитию сверхспособностей. С подписью и печатью.Но встретились мы не для того, чтобы продвигать её эзотерические практики. Просто стало любопытно, как становятся «белыми магами».Доморощенных экстрасенсов, судя по объявлениям в газетах, больше, чем изготовителей пластиковых окошек. Все потомственные ясновидцы, лечат пассами, а взамен просят малость – ну, там, квартиру отписать в пользу развития магического сообщества, то, да сё……Начало беседы было напряжённым. На вопрос, «откуда дровишки», предсказуемый ответ: бабушка дар передала. Всё понятно! Но постепенно разговор перешёл к простым вещам, которые на поверку оказались увлекательнее любой магии.— «Потомственная» или «непотомственная» — условно. Если в семье кто-то уже открыл такие способности, проще. Узнаёшь об этом в детстве, а не на склоне лет. У каждого из нас эти так называемые сверхспособности имеются, просто большинство не использует их…— Ну, смейся, если хочешь. Тридцать лет назад, если бы тебе про интернет рассказали, было бы тоже смешно – магический кристалл, да и только… На мой взгляд, время, когда эзотерические практики станут обыденностью, придёт неизбежно.— Цинично, но, по сути. Такие люди приходят ко мне, таким помогаю. Я бы всё-таки на первое место не любовь, а болезни поставила.— Давай по порядку. О том, что в моей семье есть люди с необычными способностями, узнала примерно лет в шесть. Правильнее сказать, что в этом возрасте я зафиксировала факт. Моя бабушка по отцовской линии практиковала всю жизнь. Она жила в Самарской области. Не какой-то мистический хутор, обычная деревня, хотя глухомань та ещё. К бабушке шли люди, с разными болезнями и проблемами. В доме постоянно был какой-то народ. Я с родителями жила в Сургуте, куда отец поехал на заработки. Ну, а под Самару меня на лето отправляли. Однажды спросила у бабушки, что за люди к ней постоянно ходят? Бабушка мне долго рассказывала про силу природы и особые состояния людей. Мы гуляли по лесу, она мне показывала, как можно говорить с деревьями, в общем, всякое такое, что шестилетнему ребёнку послушать любопытно. Воспринимала я всё это как сказку на ночь. Бабушка умерла, когда мне было 11, и под Самару меня возить перестали…— Сложно говорить с человеком, который так настроен!.. Ну, вещие или нет, не знаю. Нам всем нередко снятся близкие, которые от нас ушли. Вся эта история с народной медициной на какое-то время отошла на дальний план. О бабушке и её способностях вспомнила лет в 18-19…— Вот уж никогда не страдала этой ерундой! Да, можно человека против его воли заставить обратить на тебя внимание. Точно также, можно внушить человеку антипатию к лицу, которое до этого времени ему очень нравилось. Это всё не колдовство, а психотехники. Эффект от таких манипуляций краткосрочный, а «похмелье» болезненное, не говоря уж о куче глупостей, которые люди «под воздействием» успевают натворить. В юности я чётко осознала, что очень привлекательна для противоположного пола. Более того, в компании незнакомых людей, без ошибок могла определить, кто из молодых людей «запал» на меня.— Есть много красивых женщин, которые остаются без внимания, даже отталкивают противоположный пол. И сразу начинается – сглазили, венец безбрачия и прочие предрассудки. А всё ведь просто. Женщина, уверенная в себе, доброжелательная, которая не дёргается без надобности, не может не вызывать симпатии. А ещё привлекают женщины, которые способны полюбить. Речь не о доступности, а о способности на сильное настоящее чувство. Дело не в длине ресниц, не в фигуре. Всё в глазах.— А никак. Магия тут не требуется. Достаточно сказать: «Давай, до свиданья». Не надо тешить самолюбие и морочить кому-то голову, тогда всё будет просто и хорошо. Ну, а когда встречаешь человека, в котором видишь близкого, понимаешь, что это ОН, нечего раздумывать, надо просто говорить о своих чувствах. Лично я так и поступила. И почти 20 лет счастлива в браке. У нас замечательный сын, которого я просто обожаю, ему сейчас 17.— Да, я жду с нетерпением этого момента! Мне, кстати говоря, очень приятно, что сын уже сейчас очень серьёзно рассуждает о браке и семье. И опять-таки, никакой магии. Думаю, просто он видит, как это здорово, когда мама и папа вместе и любят друг друга.— Не совсем так. Просто способность почувствовать, как ко мне относятся окружающие, резко обострилась. И, как бы банально это не звучало, стали снится сны, где видела себя в необычных обстоятельствах… А ещё я стала гадать на картах. В этом возрасте почти все девчонки гадают, но у меня такие прогнозы выскакивали, что подруги просто в очереди выстраивались «на предсказание». И дело даже не в картах было, я как будто в какое-то состояние погружалась, слова сами подыскивались…— Знания, которые я получила в институте, действительно, сыграли в моей жизни определённую роль. Об этом я ещё расскажу подробнее. Но вся эта история с картами как-то быстро стала напрягать. Был в этом какой-то изначальный негатив. Ну, что толку узнать, кто тебя любит, а кто нет? Присмотрись к окружающим внимательнее, и без карт всё поймёшь. В общем, я с этой «вредной привычкой» распрощалась. Но вывод о том, что могу увидеть то, что будет, стал для меня в тот период очень важным…— Да! Большинство людей поступают в институт, учатся там с разной степенью успешности, потом получают диплом и – всё. Диплом в кармане – это такой оберег от дальнейшего умственного и духовного роста. Ну, с чего вы решили, что после 23-25 лет можно застыть в развитии? Ведь мы учимся и растём до конца своих дней! Именно отсутствие желания узнать что-то новое мешает нам жить. В буквальном смысле слова! Лично мне в своё время понять это помог и мой факультет. Непрерывный личностный рост – это и красота, и молодость, и ум, и – в конечном итоге – сверхспособности. Мы раскрываемся, когда наш мозг и душа работают. А если ты «застыл», жди неприятностей и болезней. Самое забавное, именно эти «застывшие» при первых же неудачах и невзгодах бегут к колдунам и гадалкам. Это ведь всё от лени. Зачем учиться и лечиться? Лучше пойду к «бабе-яге», она пошепчет, даст волшебный отвар, и всё наладится – болезнь уйдёт, а муж вернётся. Но в жизни так не бывает!— У меня никакой не кружок! Просто у меня есть способность и возможность объяснить и научить тому, как «разбудить» в себе способность изменить себя же к лучшему. Прежде всего, это касается здоровья. Ни в коем случае не отрицаю консервативное лечение. Более того, отправиться к хорошему и правильному доктору – это первое, что я скажу человеку, который ко мне обратился в связи с каким-то заболеванием. Но при этом любая болезнь имеет причину, историю и исход. Избавление начинается в тот момент, когда человек получает предельно чёткий ответ, почему с ним это произошло, и готов изменить свой стиль жизни и поведения.— Всё верно. И если человек не безумен, он впредь постарается выбирать правильную обувь и одеваться по погоде. А когда говоришь, что причина, например, онкологии в том, что человек обозлился на весь свет, не верят. А ведь то же самое, что и с насморком. Во всяком случае, у меня была примерно такая история. Чисто случайно, при осмотре у врача мне поставили очень тревожный диагноз. Начала лечиться консервативно. Но при этом задумалась о первопричинах своего заболевания. Это было около десяти лет назад и стало в моей жизни переломным моментом. Я поняла, что помогу себе сама, мобилизую внутренние резервы. Вспомнила всё то, о чём мне в детстве рассказывала бабушка. Потребовалось примерно полгода, и болезнь моя ушла окончательно.— А как ты думала, на щелчок? Вначале справилась с собственной болезнью. Потом по-новому и внимательно посмотрела на всех близких, увидела их проблематику и приступила к исцелению. Для меня это был словно экзамен на «профпригодность». Рассуждала так: если в мой дар поверят близкие, значит поверят и остальные. Я не делала хаотичных пассов руками, я посещала различные курсы, изучала мировой опыт нетрадиционных медицинских методик, выбирала то, что ближе именно мне. Постепенно накопился собственный «пакет», который считаю уникальным. На всё ушло несколько лет. За это время постепенно сместила приоритеты. В своё время я была довольно успешным дизайнером одежды, дома – в Сургуте. Теперь то, что когда-то было основной профессией, превратилось в хобби. А целительство стало делом жизни…— Очень позитивно и с уважением. Поэтому и объясняю – всё шло очень медленно и постепенно. Каждый шаг в направлении целительства сверяла с близкими, тестировала. И только убедившись, что поступаю правильно, двигалась дальше.— Хороший вопрос! Резиденция мне не нужна, потому что целительством в промышленных масштабах не занимаюсь. А поездки в регионы необходимы: убеждена, что навыки, с которыми работаю я, по скайпу не передают. О связи Сургута и Владимира-Коврова. Всё начиналось ещё в пору, когда я активно занималась целительством. В нескольких пациентах увидела большие способности, в том числе и к передаче знаний. Они, после того как решили свои проблемы со здоровьем, стали моими друзьями и помощниками. Такие люди есть у меня в Питере, Челябинске и здесь, в Коврове. Мне в Ковров очень нравится приезжать, здесь отличная энергетика.— Ты ещё моего шаманского бубна не видела!.. На самом деле, ответ на твой вопрос – и да, и нет. Конечно, дело не в кинжалах. Но способность людей «напитывать» разные предметы той или иной энергией – это правда. Никого и ни в чём не собираюсь убеждать. Просто знаю…И как тут не вспомнить Вильяма нашего, Шекспира?..