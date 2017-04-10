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То, что не даёт уснуть. «Студенческая весна-2017»!
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Студенческая жизнь бьёт ключом. 7 апреля в ДК им. Дегтярева прошла танцевальная номинация фестиваля «Студенческая весна-2017». В программе участвовало 13 номеров.
Танцевальная номинация проходила в двух категориях: «Массовые танцы» и «Соло/дуэты».
Финал состоится 21 апреля в 18.00 в ДК им. Дегтярева. До него — этапы: музыкальный, театральный, танцевальный и спортивный. Также в рамках «СВ» проходит «заочный» конкурс — фотоконкурс. Те, кто побеждает в этапах, проходят в финал. И вот тут то и начнётся настоящая борьба!
Расскажем подробнее о танцевальном этапе. Свои номера представили механико-технологический факультет, факультет автоматики и электроники, экономики и менеджмента, а также энергомеханический колледж. Выступления оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли выпускники КГТА и победители фестиваля «Студенческая весна» прошлых лет. Поддержать конкурсантов пришли преданные болельщики.
Вне конкурса были представлены два номера: массовый танец МТФ «Family Микки Маус» и дуэт ЭМК «Duo flame» (Екатерина Полякова и Александр Чунаев). Кстати, они выступят в финале.
По результатам танцевальной номинации в следующий тур прошли массовые танцы:
— «We are different», ЭМК;
— «Все на каток», ЭиМ;
— «Бал призраков», АиЭ;
— «Дети леса», МТФ.
Среди категории «Соло/дуэты» продолжат соревнования номера:
— «Сон», Мария Калиниченко и Шухрат Рахманов (МТФ);
— «Мир для двоих», Надежда Орлова и Сергей Запевалов(ЭиМ);
— «Битлджус», Анатолий Жук и Ксения Дмитриева (АиЭ);
— «Рождение поэзии», Елена Кормнова (МТФ).
Совсем скоро музыкальная номинация — 13 апреля в ДК «Современник». Кто же станет самым музыкальным? Приглашаются все желающие!
Посмотреть больше фото с мероприятия можно в группе в «ВКонтакте».
Информация и фото предоставлены пресс-службой КГТА
Танцевальная номинация проходила в двух категориях: «Массовые танцы» и «Соло/дуэты».
Финал состоится 21 апреля в 18.00 в ДК им. Дегтярева. До него — этапы: музыкальный, театральный, танцевальный и спортивный. Также в рамках «СВ» проходит «заочный» конкурс — фотоконкурс. Те, кто побеждает в этапах, проходят в финал. И вот тут то и начнётся настоящая борьба!
Расскажем подробнее о танцевальном этапе. Свои номера представили механико-технологический факультет, факультет автоматики и электроники, экономики и менеджмента, а также энергомеханический колледж. Выступления оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли выпускники КГТА и победители фестиваля «Студенческая весна» прошлых лет. Поддержать конкурсантов пришли преданные болельщики.
Вне конкурса были представлены два номера: массовый танец МТФ «Family Микки Маус» и дуэт ЭМК «Duo flame» (Екатерина Полякова и Александр Чунаев). Кстати, они выступят в финале.
По результатам танцевальной номинации в следующий тур прошли массовые танцы:
— «We are different», ЭМК;
— «Все на каток», ЭиМ;
— «Бал призраков», АиЭ;
— «Дети леса», МТФ.
Среди категории «Соло/дуэты» продолжат соревнования номера:
— «Сон», Мария Калиниченко и Шухрат Рахманов (МТФ);
— «Мир для двоих», Надежда Орлова и Сергей Запевалов(ЭиМ);
— «Битлджус», Анатолий Жук и Ксения Дмитриева (АиЭ);
— «Рождение поэзии», Елена Кормнова (МТФ).
Совсем скоро музыкальная номинация — 13 апреля в ДК «Современник». Кто же станет самым музыкальным? Приглашаются все желающие!
Посмотреть больше фото с мероприятия можно в группе в «ВКонтакте».
И все на финал!
Информация и фото предоставлены пресс-службой КГТА
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