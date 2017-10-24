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Театр без вешалки… и сценария
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Причина 1. Абсолютно новый формат для нашего города.
Да что там для города – для области. Еще никто кроме пяти отважных парней не решался выйти на сцену с абсолютным «нулем» сценария и заготовок – отсюда, кстати, и название театра. У всех его участников уже есть богатый опыт выступления: Тимофей Худяков и Илья Ковригин – кавээнщики со стажем, Виктор Кормнов и Егор Чунаев – актеры театра «Вертикаль», а ведущий вечера Слава Львов объединил в себе обе роли. Однако пойти на такой эксперимент, как признаются сами ребята, было непросто и волнительно.
Объяснять, что происходит на сцене во время импровизационного шоу тем, кто на нём не был – занятие довольно сложное. Вы можете посмотреть шоу «Импровизация» на ТНТ и представить формат конкурсов: спонтанное сочинение рэпа, составление истории любви, пресс-конференция, озвучка и еще пяток разноплановых заданий. Все это помимо того, что придумывается на ходу, должно быть смешным, или, по крайней мере, забавным.
Актеры за секунды придумывают текстовые репризы, поют песни, не стесняются кувыркаться на полу и погружаться на сцене в воду (да-да, чего только не сделаешь ради эффектного шоу).
Причина 2. Непосредственное участие зрителей
Вторым важнейшим элементом театра «Ноль» помимо отсутствия сценария является активность зрителей. Именно сидящие в зале, решают, что будет происходить на сцене. Любой очевидец шоу может задать ситуацию, в которой он хочет видеть героев, образы актеров и стиль их действий, задать темы песен и рассказать о проблемах.
А в трех из семи экспериментах некоторым зрителям пришлось встать со своих мест и побывать суфлерами, актерами озвучки, поведать историю своей любви.
Ну и, конечно же, именно зрители задавали дружественную комфортную атмосферу. Громко поддерживали участников, подпевали песням и активно общались с ведущим.
Причина 3. Интеллигентность
Несмотря на то, что на билетах и афишах был указан возрастной ценз «18+», за весь вечер со сцены не прозвучало ни одного нецензурного слова, и не была затронута ни одна запрещенная тема. Чем тогда обусловлено ограничение? По словам актеров, во время спонтанного развития сюжета может случиться всякое: фантазия иногда подсказывает самые разные варианты развития события, не всегда общепринятые, а эмоциональность не дает гарантии отсутствия ненормативной лексики.
Однако комики оказались интеллигентами и смогли сделать смешно без использования запрещенных приемов. Прошло время «черных» КВНов и «скользких» стендапов!
Причина 4. Отличное музыкальное сопровождение
Если вдруг по какой-то причине юмор вам не близок, или стиль шуток ребят не вызывает отклика в вашем сердце, то безупречная музыкальная импровизация от Алексея Ярыгина – отличный повод посетить следующий вечер.
Участник кавер-группы АЯBAND гармонично вписался в компанию комиков и задавал настроение каждого юмористического эксперимента, а зачастую, именно мелодии вызывали оживление зрителей. Сам Алексей говорит, что такой проект — это возможность взаимной творческой реализации.
Так что, собираясь в следующий раз на импровизационное шоу «Ноль», будьте готовы помимо шуток услышать звуки музыки.
Пятая причина…
Нет-нет, совсем не боль, как пел Игорь Николаев, а возможность изменить мнение о Коврове.
Довольно часто от знакомых и друзей приходится слышать о том, что в Коврове делать нечего. Нет никакой культурной жизни, на выходных некуда сходить – не то, что в соседнем Владимире. Театр «Ноль» доказал, что все-таки интересные мероприятия есть, их можно придумывать самим. Поэтому когда в следующий раз вы захотите сделать заявление: «Надо валить!», подумайте хорошенько: может быть, все не так уж и плохо. Тем более что уже совсем скоро вечер дебютной комедии «Школьный Stand Up», а перед Новым годом ребята обещают пригласить известного московского комика.
Следите за новостями в группе, чтобы не упустить шанс посмеяться от души!
Фотограф Игорь Селезнев
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