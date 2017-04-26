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Тележка за деньги?! Нововведения в сети «Атак»
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Кто ещё не знает о новой системе в магазинах «Атак»? Теперь тележку для продуктов можно взять только за деньги. Якобы, будет меньше беспорядка и поможет снизить количество их краж. Эх, а как же быть любителям прокатиться с ветерком?
По словам молодых людей, которых встретили у «Атака», эти тележки ездят даже лучше, чем некоторые творения «АвтоВАЗа».
Те, кто постарше уверены, что разбросанные тележки мешают проходу и приводят к хаосу на парковках. Вот как выглядит теперь монетоприёмник в супермаркетах «Атак».
Это не столько оплата, сколько залог — 10 рублей. Вставляете монету в отверстие на тележке, тележка отсоединяется от защитной цепочки, после покупок вы вновь присоединяете тележку к цепочке и получаете деньги обратно. Вот так действует система!
По словам молодых людей, которых встретили у «Атака», эти тележки ездят даже лучше, чем некоторые творения «АвтоВАЗа».
Те, кто постарше уверены, что разбросанные тележки мешают проходу и приводят к хаосу на парковках. Вот как выглядит теперь монетоприёмник в супермаркетах «Атак».
Это не столько оплата, сколько залог — 10 рублей. Вставляете монету в отверстие на тележке, тележка отсоединяется от защитной цепочки, после покупок вы вновь присоединяете тележку к цепочке и получаете деньги обратно. Вот так действует система!
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