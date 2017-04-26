Тележка за деньги?! Нововведения в сети «Атак»

Так что соберётесь за покупками, прихватите 10 рублёвую монету. Размена может и не быть...

По словам молодых людей, которых встретили у «Атака», эти тележки ездят даже лучше, чем некоторые творения «АвтоВАЗа».Те, кто постарше уверены, что разбросанные тележки мешают проходу и приводят к хаосу на парковках. Вот как выглядит теперь монетоприёмник в супермаркетах «Атак».Это не столько оплата, сколько залог — 10 рублей. Вставляете монету в отверстие на тележке, тележка отсоединяется от защитной цепочки, после покупок вы вновь присоединяете тележку к цепочке и получаете деньги обратно. Вот так действует система!