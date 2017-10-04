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«Тинькофф» vs блогеры. Хайпанули до суда?
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Ещё в начале августа кемеровские блогеры с канала Nemagia выпустили разоблачительный обзор. В этом ролике они обвинили основателя «Тинькофф Банка» Олега Тинькова в лицемерии и потребительском отношении к клиентам. Буквально за две недели ролик набрал более 2,5 миллиона просмотров. Многие даже отказались от сотрудничества с банком.
Роликов вокруг этого скандала множество. В первоначальном от Nemagia, 44 минутном видео, блогеры копались в грязном белье Тинькова, ловили его на вранье и высмеивали.
И, почему-то, уверенно заявляли, что в студенческие годы будущий миллионер по ночам спекулировал водкой и обвешивал покупателей на рынке. А ещё создавал «маркетинговые пузыри» и продавал их. Потом избавился, как только они перестали приносить деньги.
В ответ миллионер, не стесняясь высказываний, сказал в Periscope: «Они все, ***, блогеры, за бабки мать родную продадут». Кто кого здесь больше обидел — неясно.
Ролик, переполненный юмористическими пародиями на Тинькова, вызвал широкий резонанс. Обсуждают все. Тем временем, представители «Тинькофф Банка» обратились к популярным блогерам с предложением за деньги «разоблачить» ролик Nemagia.
И многие охотно согласились. Видимо, по принципу: «главное, заплати, а там потом разберёмся».
Сам Тиньков в итоге написал, что всё произошедшее — козни «Альфа-банка».
На первый взгляд вполне себе рядовая история. Тиньков известен своими импульсивными поступками. А блогеры? Хватаются за любой кипишь! Что это? Медиавойна?
Импульсивность предпринимателя обсуждают все. Ещё в интервью Юрию Дудю бизнесмен Тиньков «прошёлся» по другому видеоблогеру Амирану Сардарову, а точнее, по его каналу «Дневник хача». Миллиардер рассказал, как предлагал работу блогеру. Вырезка из прямой речи: «Он говорит: Я там беру за что-то полмиллиона. Я говорю: Хочешь заработать пять?, — он сразу заинтересовался. — Ну хач».
Явно «взаимная» любовь Тинькова ко всем, скорее всего, блогерам. Причём странно, что сами блогеры регулярно фигурируют «Тинькофф» в своих рекламных вставках.
Пожалуй, самый громкий скандал был с автомобильным блогером Академиком. Его настоящее имя Константин Заруцкий, он известен своим пристрастием к внедорожникам компании «Land Rover». Совместно с «Тинькофф банк» он запустил систему кредитных карт. В итоге, Константин сделал больше, чем обговаривалось и продал больше карт. Всё для того, чтобы получить за работу новенький «Range Rover».
Что не понравилось комментаторам (в основном, молодёжи), неясно. В итоге — настоящий скандал. Так что Константин только и успевал удалять весь этот негатив под видео. Потом и вовсе удалил ролик.
А «Тинькофф»? Руководство банка, очевидно, целится в молодёжную аудиторию, поэтому для сотрудничества и привлекает YouTube-знаменитостей.
Ютуберам поступают интересные предложения по типу: рассказать своё мнение о конфликте против Nemagia. И, разумеется, нужно занять сторону «Тинькофф банка». Блогеры против блогеров? Тут уже зреет ещё один скандал. Ведь против своих многие не пошли, даже за лишний «лям» просмотров.
Если не влезать в дебри и свято верить, что этот скандал не был раздут специально, то очевидно, что проиграл сам бизнесмен. Не получилось «окучить» молодую аудиторию. Пойдёшь против ютуберов? Останешься без всего.
Шутка конечно. Но доля правды есть. Виноват «Тинькофф»? Глазами зрителя — так и есть. Так постановил блогерский совет старейшин. А это, на минуточку, уже главный авторитет молодёжи.
Кстати, этим летом «Тинькофф-банк» спонсировал проведение самого громкого события в YouTube: баттла Oxxxymiron против Гнойного. Победил второй рэпер. Он представлял объединение под названием «Антихайп». С этим новым словом основатель «Тинькофф» знаком точно.
Позже бизнесмен потребовал, чтобы блогеры удалили всё, что связано с именем Тинькова, и выплатили 500 тысяч рублей. Как бы за моральную ущерб. И даже извинились перед Тиньковым и его семьёй. Как всё будет выполнено, то он откажется от претензий и дело «замнут».
Так, 25 сентября Тиньков в интервью тому самому Амирану Сардарову на канале «Дневник хача» сказал, что отзовет все иски против Nemagia. И даже никаких извинения уже не нужны. Более того, Тиньков сам извинился перед блогерами. С ютуберами лучше не связываться?
Казалось бы, это абсурд. На каких-то простых ребят из Кемерово наезжают конкретные солидные ребята. И кто, как говорится на коне? Целый месяц банкир пиарил этих кемеровских ребят. Nemagia своё получили: толпа фанатов и армия подписчиков…
Хайпить становится всё сложнее. Тем временем, блогеры записывают новые видео с просьбой: «Кто-нибудь! Ау! Подайте в суд. Срочно»…
На самом деле в этой истории нет проигравших. И была ли война? Или всё было спланировано? Теперь блогеров знают все. Для ютуберов — это главное. А «Тинькофф»? Судите сами. С момента публикации ролика «Немагии» акции «Тинькофф банка» на Лондонской бирже выросли на 22,81%, с $13,15 до $16,15. Капитализация банка превысила $3 млрд, — сообщается на сайте VC.ru.
1 комментарий
Подписались на Дудя, Соболева, Немагию, Биг рашн босс, Хованского, Вилсакома, Хача, Афоню и прочих топовых хайпожоров… молодцы!
Но если решили делать перепост, то делайте его, когда это актуально, а не когда все это обмусолят… забудут и тут вы…
Неужели вы думаете, что в Коврове интернет с задержкой в неделю показывается)))))?