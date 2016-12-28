Троллейбус с сюрпризом!

Интересно, а Дед Мороз в троллейбусах будет?

На «Подслушано Ковров» появился пост про троллейбус, который поднимает настроение своим пассажирам. Мишура, снежинки, шарики и огни. А про квартальный отчёт это мы так, для примера. На самом деле, создать себе новогоднее настроение может любой желающий. Надо только найти этот волшебный троллейбус по маршруту №2.Троллейбусы украшают гирляндами не только в нашем городе. А ещё в Дзержинске, Твери, Саратове, Курске, Рязани и ещё во многих городах.В Омске даже конкурсы проводят на лучшее оформление троллейбуса и трамвая к Новому году.Во Владимире такой троллейбус не только с новогодней атрибутикой, но и ещё с бесплатным проездом. А в Коврове?Вчера мы сами попали в эту сказку. Проезд платный, как обычно, 16 рублей.А вот и комментарии с благодарностью в соцсетях: