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Троллейбус с сюрпризом!
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Представьте, будний день, опаздываете, например, на работу. Мысли только о предстоящем квартальном отчёте. Ну, или как бы не опоздать. Бежите на троллейбус, пытаетесь успеть. Забегаете в общественный транспорт, а там… самое настоящее новогоднее настроение!
На «Подслушано Ковров» появился пост про троллейбус, который поднимает настроение своим пассажирам. Мишура, снежинки, шарики и огни. А про квартальный отчёт это мы так, для примера. На самом деле, создать себе новогоднее настроение может любой желающий. Надо только найти этот волшебный троллейбус по маршруту №2.
Троллейбусы украшают гирляндами не только в нашем городе. А ещё в Дзержинске, Твери, Саратове, Курске, Рязани и ещё во многих городах.
В Омске даже конкурсы проводят на лучшее оформление троллейбуса и трамвая к Новому году.
Во Владимире такой троллейбус не только с новогодней атрибутикой, но и ещё с бесплатным проездом. А в Коврове?
Вчера мы сами попали в эту сказку. Проезд платный, как обычно, 16 рублей.
А вот и комментарии с благодарностью в соцсетях:
На «Подслушано Ковров» появился пост про троллейбус, который поднимает настроение своим пассажирам. Мишура, снежинки, шарики и огни. А про квартальный отчёт это мы так, для примера. На самом деле, создать себе новогоднее настроение может любой желающий. Надо только найти этот волшебный троллейбус по маршруту №2.
Троллейбусы украшают гирляндами не только в нашем городе. А ещё в Дзержинске, Твери, Саратове, Курске, Рязани и ещё во многих городах.
В Омске даже конкурсы проводят на лучшее оформление троллейбуса и трамвая к Новому году.
Во Владимире такой троллейбус не только с новогодней атрибутикой, но и ещё с бесплатным проездом. А в Коврове?
Вчера мы сами попали в эту сказку. Проезд платный, как обычно, 16 рублей.
А вот и комментарии с благодарностью в соцсетях:
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