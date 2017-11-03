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TV в интернете, а интернет в TV. Интеграция или замещение?
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Один из последних эфиров программы «Пусть говорят» в этом плане можно считать успешным — на YouTube больше миллиона просмотров. Хотя в сети ставки уже выросли на порядок, счёт уже идёт на десятки миллионов просмотров. Пока телепродюсеры празднуют тактическую победу, топовые блогеры дают пессимистичные прогнозы.
Это раньше пределом мечтания какого-нибудь мальчика или девочки из провинции был сам факт попадания «в телевизор», то нынче сам «телевизор» ревниво считает лайки и подписчиков «людей из ниоткуда».
Позиция и прогноз GK по данной проблеме: интернет победит. Но TV не закончится. Скорее всего, произойдёт нечто похожее на «разделение труда» между театром и кинематографом, которое случилось сто лет назад.
GK социальную сеть Instagram любит и активно развивает свой аккаунт. В Instagam представлен не только наш ресурс, но и каждый из нас по отдельности.
Мы делаем еженедельный обзор Instagram. Почему именно Instagram? Именно эта сеть на сегодня самая наглядная, в прямом и переносном смысле. Мы просто получаем эстетическое удовольствие, наблюдая за сетевыми успехами наших подписчиков. А вот деятели телеискусств за Instagram следят ревниво.
Ещё бы! Телезвёздам не даёт покоя вопрос: «Почему «звёзды» Instagram зарабатывают больше, чем мы?!». Самое забавное, что чопорные дяди и тёти, любители пообсуждать поведение «плохих девочек и мальчиков», когда доходит до обсуждения заработков, начисто забывают и стыд и совесть.
Instagram-экспертом на «Первом» сейчас является Максим Галкин. Он сам в сети зарегистрирован, активно продвигает себя и признаётся в интервью, что делает это «чтобы не быть забытым». В актив Instagram Галкин заносит то, что видео и фото не подвергаются сторонней редактуре, в контенте он «такой как есть», поэтому его фанаты, наблюдая за личной жизнью артиста через социальную сеть, начинают доверять ему больше.
Но ведь Галкин стал известен совсем не из-за Instagram! Те, кто уважает его как артиста, и так доверяют. А вот насколько лояльно воспринимает его сетевые эксперименты поколение Z?.. Всё в просмотрах, лайках и дизах. Впрочем, не нашего ума дело оценивать кадровую политику «Первого». Посчитал Эрнст Галкина самым крутым инстаграмщикам, значит, так оно и есть. Не станем разубеждать.
Но те, кто телешоу в прайм-тайме не смотрит, отлично знают, что те же Ольга Бузова или Наталья Самбурская этому самому Галкину такую фору дадут в сети, что «звёздного мужа своей жены» только обнять и плакать. Кстати, на «Прямом эфире», куда Галкина позвали как inst-эксперта,
Еще при составлении ТОПа ковровчанок, которые пользуются популярностью в Instagram, мы выяснили, что внимание аудитории этой сети приковано к красивым девушкам, которые ведут роскошный и здоровый образ жизни. Для таких девушек Instagram — это трансляция их жизни. Чего скрывать, мы все любим позавидовать, посмотреть на то, какой модный наряд наденет наша знакомая или куда она полетит отдыхать… Сейчас все это тут же отражается в Instagram.
Instagram — это ещё и платформа для развития бизнеса. Звезды этой соцсети зарабатывают на продвижении продукции и услуг. Разумеется, что возможность значимого заработка от рекламных публикаций, нужно вначале заслужить. Надо завоевать большую аудиторию, которая ежедневно интересуется твой жизни, следит за тем, чем ты питаешься, где красишь ногти и тд.
Только тогда на Instagram можно реально заработать. Кстати, GK абсолютно бескорыстно и бесплатно помогает раскручивать аккаунты пользователей благодаря нашим хэштегам, а также, продвигая их через демонстрацию на мониторах торговых сетей и на нашем канале IPTV. Вы уже видели себя в нашем «интернет-телевизоре»? Ещё нет?
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