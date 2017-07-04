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У погоды депрессия. Будет ли +30 этим летом?
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Лето смыло дождем. У погоды депрессия, жары не будет! Такой пессимистичный прогноз появился вчера в Интернете и буквально
обрадовал шокировал жителей Коврова и всего Центрального региона России. «Июбрь» что-то затянулся...
«Июбрь» — так в шутку называли весь прошлый месяц. Июнь признан самым холодным за последние 14 лет.
С такими темпами июль похоже снова станет «июбрем».
Остаётся смириться и шутить. Ведь главными аксессуарами этого лета стали зонты, кофты и резиновые сапоги.
Да, и тёплым пальто летом — в Коврове уже мало, кого удивишь.
Солнце в июле — говорят синоптики — можно не ждать. Впрочем, надежда умирает последней.
О настоящем лете говорить можно. Только если вы уехали отдыхать куда-нибудь в Астрахань или Краснодар. Там погода не подкачала — плюс 40°. Это если говорить о европейской части России.
Тем временем дачные посёлки пустеют, урожая нет, школьникам на каникулах делать нечего. Каникулы проходят, стоя у окна, любуясь дождливым явлением. Депрессия у природы — значит депрессия и у человека. Доказанный факт. Нет солнца — нет настроения.
В Москве с погодой всё гораздо хуже: жертвы, ураган и вечная Венеция. В Коврове же не сказать, что совсем всё плохо. Дождей гораздо меньше, да и солнышко изредка, но проясняется.
Если бы природа умела читать все те шутки, которые про неё пишут…
«Июбрь» — так в шутку называли весь прошлый месяц. Июнь признан самым холодным за последние 14 лет.
С такими темпами июль похоже снова станет «июбрем».
Остаётся смириться и шутить. Ведь главными аксессуарами этого лета стали зонты, кофты и резиновые сапоги.
Да, и тёплым пальто летом — в Коврове уже мало, кого удивишь.
Солнце в июле — говорят синоптики — можно не ждать. Впрочем, надежда умирает последней.
Точный прогноз может быть лишь на ближайшие пять дней — успокаивают синоптики Росгидромета. Но пока наблюдается у природы циклоническая депрессия. Это область пониженного давления, поэтому у нас дожди, пасмурная погода
О настоящем лете говорить можно. Только если вы уехали отдыхать куда-нибудь в Астрахань или Краснодар. Там погода не подкачала — плюс 40°. Это если говорить о европейской части России.
Тем временем дачные посёлки пустеют, урожая нет, школьникам на каникулах делать нечего. Каникулы проходят, стоя у окна, любуясь дождливым явлением. Депрессия у природы — значит депрессия и у человека. Доказанный факт. Нет солнца — нет настроения.
В Москве с погодой всё гораздо хуже: жертвы, ураган и вечная Венеция. В Коврове же не сказать, что совсем всё плохо. Дождей гораздо меньше, да и солнышко изредка, но проясняется.
Если бы природа умела читать все те шутки, которые про неё пишут…
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