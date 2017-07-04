У погоды депрессия. Будет ли +30 этим летом?

обрадовал

Точный прогноз может быть лишь на ближайшие пять дней — успокаивают синоптики Росгидромета. Но пока наблюдается у природы циклоническая депрессия. Это область пониженного давления, поэтому у нас дожди, пасмурная погода

… то быстро бы вышла из этой своей депрессии. Но, увы, нет.

«Июбрь» — так в шутку называли весь прошлый месяц. Июнь признан самым холодным за последние 14 лет.С такими темпами июль похоже снова станет «июбрем».Остаётся смириться и шутить. Ведь главными аксессуарами этого лета стали зонты, кофты и резиновые сапоги.Да, и тёплым пальто летом — в Коврове уже мало, кого удивишь.Солнце в июле — говорят синоптики — можно не ждать. Впрочем, надежда умирает последней.О настоящем лете говорить можно. Только если вы уехали отдыхать куда-нибудь в Астрахань или Краснодар. Там погода не подкачала — плюс 40°. Это если говорить о европейской части России.Тем временем дачные посёлки пустеют, урожая нет, школьникам на каникулах делать нечего. Каникулы проходят, стоя у окна, любуясь дождливым явлением. Депрессия у природы — значит депрессия и у человека. Доказанный факт. Нет солнца — нет настроения.В Москве с погодой всё гораздо хуже: жертвы, ураган и вечная Венеция. В Коврове же не сказать, что совсем всё плохо. Дождей гораздо меньше, да и солнышко изредка, но проясняется.Если бы природа умела читать все те шутки, которые про неё пишут…