Обо всём
«Убить за лайк» в Коврове? Подростки хайпят как могут
0 1165
Режиссер — Тайлер МакИнтайр. Именно в виде «фильмов ужасов» он представляет весь этот современный мир лайков. По сюжету две подружки «ради хайпа» начинают убивать людей. Это полный треш. По их мнению, другого способа нет, чтобы знать прославиться на весь мир.
Они заводят блог «Кошмарные девчонки». Комментируют там трагедии и несчастные случаи. Количество подписчиков, конечно, растёт, но не в бешеном ритме. Для новых лайков нужны новые кровавые репортажи. Так девушки принимаются убивать самостоятельно всех, кто «косо на них посмотрел».
Кино покажут завтра в 23:40 зал 3, цена билета при покупке на сайте кинотеатра — 363 рубля.
Треш в реальной жизни у многих подростков ничуть не хуже, чем в кино.
Так, буквально неделю назад, девочка жестоко избила школьника. Мальчик даже не пытался защититься, просил лишь одного: «Прекрати. Остановись». Жестокость видео зашкаливает. Естественно, «друзья» девушки всё происходящее сняли на видео и опубликовали в одном из пабликов города Зеленограда.
Девочку доставили в полицию. Кстати, об этом она всем сообщила у себя в соцсетях.
В Екатеринбурге несколько лет назад — ради роста подписчиков — пятиклассники на уроке физкультуры сняли видео, где они якобы занимаются сексом. Ролик разлетелся по Рунету и дошёл до директора школы. Видео не публикуем по этическим соображениям.
В Пскове подростки также решили «хайпануть» жестоким способом. С помощью шариковой ручки надругались над 15-летней школьницей. Вложили фото и видео. Всё бы ничего, если бы не заметили это правоохранительные органы.
После «хайпового» видоса школьницу в бессознательном состоянии выкинули на улицу.
Таких подростковых «дроликов» в Интернете множество. О чём конкретно будет фильм «Убить за лайк», скоро узнаем.
0 комментариев