Опыт GK становится учебным пособием?! Как позируют «Городские красавицы»?

Всем пока! Оставайтесь с нами

Тема последнего МК: «Ток-шоу и Реалити».Как оказалось, слово «реалити» в нашем городе ассоциируется с GK. Реалити «Городская красавица» произвело впечатление на многих, это факт. И поэтому…Да, GK докатились до того, что начали приглашать на «Встречи с интересным человеком».С таким человеком (то есть с самим собой) я и встретилась «БОРОДАТОМ ЕЖЕ». Участники «детской площадки» задавали вопросы, а также отвечали на мои. Для начала спросила их, с чего обычно начинаются телепроекты.Ответом стало уверенное: «С кастинга!». Было очевидно, что детям не только слово знакомо, но и его значение. Ну что ж, тогда к нему, к кастингу, и приступим?Но вначале надо заявить о наборе участников на проект. Это может быть текстовое объявление, объявление на радио или необычный видеоролик. На вопрос, какой именно формат предпочитают дети, ответом стало «интересный».Поскольку наш «урок» проходил на материалах реалити «Городская красавица», мы с детьми отсмотрели креативный видеоролик, который был снят при участии авторов GK.Оговоримся сразу: «учебное пособие» не мы, а нам предложили. Хотя, чего уж там, было приятно, даже колбасило немного.Мы обсудили процесс производства видео. Дети узнали о том, что каждая минута «на выходе» равна часу работы съёмочной группы. А напряжение на съёмках порой бывает таким, что за час съёмок люди выматываются настолько, что работу приходится приостанавливать.Немаловажную роль играют погодные условия, если съёмка под открытым небом. Важно время суток и, соответственно, освещённость. Вечером свет обеспечивает специальное осветительное оборудование.Отдельная история – звук. Он бывает «живым» — записанным непосредственно на съёмочной площадке – и «подложенным», то есть записанным после съёмок в студии звукозаписи. Впрочем, со всеми этими моментами, как оказалось, юные тележурналисты уже сталкивались. Говорить на профессиональные темы с ними было легко. Ну, а после «разбора полётов» дети хором спросили:— А можно провести такой проект для нас?Да вы не только журналисты, но ещё и артисты! Не только можно, мы его уже делаем! В дополнение к уже существующему детскому проекту «МИНИ-МИСС», информационными партнёрами которого GK являлся в этом году, мы планируем провести реалити «МИНИ-МИСС-PS».Старт намечен на середину июля, и все читатели и сетезрители GK смогут наблюдать за проектом и участвовать в голосовании. Ну, а слушателей детской школы телевидения мы непременно пригласим… Нет, не в качестве участников – наши реалитянки уже определены. А вот в качестве ассистентов и консультантов – самое подходящее.Следующим этапом стал просмотр еще двух видео проекта «Городская красавица». Это видео с этапов конкурса. Моим вопросом стало: сколько человек работало над созданием видео?Знакомые с «телепролакшн», ребята начали строить догадки. Версии были от десяти человек и больше. Информация о том, что по сути, реалити держалось на трёх сотрудниках GK, поразила ребят.Ещё один вывод: планируйте время и действия грамотно, тогда необходимости «раздувать штаты» не будет.Напоследок мы с ребятами решили примерить на себя роль… участника проекта. А что? Если хочешь что-то организовать, нужно прочувствовать и испытать, по возможности, все моменты нас себе.К тому же, неизменной составляющей реалити является бэкстейдж, то есть «кухня», всё то. Что происходит непосредственно на месте съёмок. И при всей непосредственности, при всех экспромтах, процесс должен быть «смотрибельным».Так, на «Городской красавице» умение правильно держать в себя кадре требовалось ото всех, включая даже фотографов и видеографов.Ну, а для детей задачей стало за несколько секунд продемонстрировать в кадре разные эмоции, показать правильный «язык тела»: что с руками, что с наклоном головы, с осанкой, как стоят ноги и т.п.Драйв на фотосете зашкаливал. Преимущество детей в том, что они, в отличие от взрослых не прячут эмоции, не переживают по поводу того, насколько хороши они будут на фото. Именно это и обеспечивает по-настоящему красивые кадры.Кстати говоря, это стало ещё одним нашим общим выводом. Будьте собой, не стесняйтесь эмоций. Смеяться, так смеяться. Грустить, так грустить. И при этом помнить, откуда на вас падает свет.Ещё одним заданием для будущих телевизионщиков стало придумать рекламу предложенному предмету. Предмет я выбирала прямо из тех, что наполняли комнату тайм-кафе. На глаза попался заяц, вот так выглядит реклама зайца в понимании детей:А на прощанье – общий снимок.Вывод, который сделала для себя – удивительный. За нашей «Городской красавицей» наблюдали не только взрослые, но и дети. Более того, они намерены с не меньшим вниманием следить за вторым сезоном!GK есть о чём призадуматься. Ведь такая аудитория самая взыскательная. Этих юных экспертов не обманешь. «По лайту» не отделаешься.Значит, будем работать. Вариантов просто нет.Фотограф Андрей Бубенин